Goleta Offering Emergency Response Training in Spanish Starting Jan. 29

The City of Goleta is offering Community Emergency Response Team (CERT) training in Spanish starting Jan. 29 at the Goleta Valley Community Center.

CERT is a free program open to residents of Goleta. CERT training prepares community members to take a more active role in emergency preparedness.

CERT participants are trained to serve as part of neighborhood or workplace response teams in the event of a major disaster, when emergency services may not be available and when residents may have to rely on each other for life-saving and life-sustaining needs.

Participants in the CERT program will learn about disaster preparedness and response, basic fire safety, disaster psychology, first aid, and light search and rescue techniques.

CERT courses consist of a series of eight classes. Each course will conclude with a mock-disaster drill, which will test the participants’ knowledge and skills learned in the training. The CERT course is taught by fire fighters, first responders and volunteers from Santa Barbara County.

The classes are free of charge. The course will begin Tuesday, Jan. 29 and conclude Tuesday, March 19. All classes will be held from 6:30 to 9:30 p.m. at the Goleta Valley Community Center, 5679 Hollister Ave. Space is limited.

Those interested in participating should contact the city’s Neighborhood Services and Public Safety Department at 805.961.7568. Participants must be 18 years of age and a resident of the City of Goleta. This program is offered through Goleta Prepare Now.

For more information, call Jaime Valdez at 805.961.7568.

Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias (CERT) en Español Se Inicia en Goleta el 29 de Enero

Goleta, CA - Goleta ofrece entrenamiento en español para un Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias (CERT) empezando el 29 de enero en el Centro Comunitario del Valle de Goleta. CERT es un programa gratuito para los residentes de la Ciudad de Goleta. El entrenamiento CERT prepara a los miembros de la comunidad para asumir un papel más activo en la preparación para emergencias. Participantes en CERT están entrenados para servir como parte de los equipos de respuesta de barrio o lugar de trabajo en caso de un desastre mayor, cuando los servicios de emergencia quizás no están disponibles y cuando los residentes quizás tendrán que depender de los demás para satisfacer las necesidades vitales y sostener vidas.

Los participantes en el programa CERT aprenderán acerca de la preparación y respuesta ante desastres, la seguridad básica contra incendios, la psicología de desastres, primeros auxilios, búsqueda de luz y técnicas de rescate.

Cursos de CERT consisten de una serie de ocho (8) clases. Cada curso concluirá con un simulacro de un desastre, lo que pondrá a prueba los conocimientos de los participantes y las habilidades aprendidas en el entrenamiento. El curso es enseñado por CERT bomberos, socorristas y voluntarios del Condado de Santa Bárbara.

Las clases son gratuitas y comenzarán el martes, 29 de enero y concluirá el martes, 19 de marzo. Todas las clases serán de 6:30 PM a 9:30 PM los martes en el Centro Comunitario del Valle de Goleta, 5679 Hollister Avenue. El espacio es limitado, por lo que los participantes están invitados a registrarse temprano.

Los interesados en participar deben comunicarse con el Departamento de Servicios para Vecindarios de la Ciudad y Seguridad Pública al 805-961-7568. Los participantes deben tener 18 años de edad y ser residentes de la Ciudad de Goleta. Este programa se ofrece a través de Goleta Prepárese Hoy.

Para obtener más información, póngase en contacto con Jaime Valdez al 805.961.7568.

— Valerie Kushnerov is a public information officer for the City of Goleta.