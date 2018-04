Santa Barbara City College, Class of 2010

The college awards 1,464 associate's degrees and certificates of achievement

SBCC awarded 785 associate’s degrees in arts or science and 679 certificates of achievement at its 61st annual commencement ceremony on May 21. (GH) Graduating with Honors

(HP) Students in Honor Program

(PTK) Phi Theta Kappa ASSOCIATE OF ARTS Administration of Justice with Emphasis in Law Enforcement Daniel Garcia

Marquel Lynn Paredes

Arlis Marie Szabo

Dick White West Alcohol and Drug Counseling Andrea Black-Kneubuhl {GH} {PTK}

Darcee Jeanine Davin

James V. Gobrogge

Sonja Requejo {PTK} Anthropology Frank E. Arredondo

Elvira L. Flores

Michael Philip Holman {GH} {PTK}

Kristina Marie Mapes

Kristine Olshansky {GH} Applied Photography Kristine M. Cramer {GH} Art with Emphasis in Art History Kristine M. Cramer {GH}

Alexandra Diaz {GH}

Frances R. Johnson

Suvi Tuulikki Tanttari

Megan N. Youngblood {GH} Art with Emphasis in Art Studio Samantha Maria Bohn {GH}

Kristine M. Cramer {GH}

Yasmin M. Gomm

Inga Romualdo Guzyte {GH} {PTK}

Audree S. Hashibe {GH}

Luke Holden

Yushi Ikeda

Natsuko Ishiguro

Shauna M. Moses {GH}

Marlene Ruvalcaba

Megan N. Youngblood {GH} Biological Sciences Casey Fox Brainerd {PTK}

Emma Fritzen {PTK}

Brendon Earl Kinsley {GH} {PTK}

Shachar Peled {GH} Business Administration with Emphasis in Management Erika I. Blomstrand {GH} {PTK}

Kelley Marie Ewald

Erin E. Frey

Carlos Noel Torres

Nathan A. Ybarra Business Administration with Emphasis in Small Business Development Lynsey Errica Page

Carlos Noel Torres Business Administration with Pre-Transfer Emphasis Randall Carter Baird

Steven Robert Burkett

Anastasia Ciudinovschih

John Michael Delgado II

Carlos Gonzalez

Kristian Bernhard Hagen

Garrett Hamilton Heiser

Daniel Tokushi Koches {HP}

Danielle Monique Kuykendall {GH} {PTK}

Janelle Ann Lopez {HP}

James Blackhall McKinny {HP}

Kadek Hadi Pramana {GH} {PTK}

Cristopher James Sugleris

Chadron Joseph Tito Chemistry Emma Fritzen {PTK}

Aklilu Tesfaye Joseph

Brendon Earl Kinsley {GH} {PTK}

James Maxwell Looker

Dano C. Pagenkopf

Ivan A. Tenorio-Amador

Megan Louise Walsh Chicano Studies Anayeli Calles

Alejandro Ponce Communications with Emphasis in Applied Communication Raul J. Becerra

Joshua M. Berry

Lisa Marie Gil

Saki Ito

Midori Nagai {GH} {PTK}

Katherine York Raphael

Kim Lisa Richardson

Ryan A. Sloway

Christin Joy Slyngman {GH}

Molly Jeanna Suzanne Walker Communications with Emphasis in Communication Science Michelle Caroline Agamata

Christina Marie Alemania

Jayne M. Bittner

Megan Capriccio {HP} {PTK}

Kristopher Niell Casey

Alyssa Shelby Chamberlain {GH} {HP} {PTK}

McKenzie Stojanovich Collins

Sarah Cynthia Desantis

Nicole Draeger {GH}

Christine Michelle Evans

Alexandra Marie Ficarra

Jenna Marie Finch

Nicolas George Gerard

Celeste M. Giarrusso

Lisa Marie Gil

Taylor Paige Gilton

Tyler Daniel Gonzales

Andrew C. Graham

Rui Huang {GH} {HP}

Alex Akira Ichikawa

Carly Erin Jacobson

Lauren Renee Jennings

Anna Katherine Joseph

Margaret Emily Kellett {HP}

Sarah Ann Ledo

Jaclynn Rose Ludford

Sydney Maree Martucci

Courtney Anne Nazak

Jordyn Danielle Newland {HP}

Danielle Christina O’Connor

Ariel Ouziel

Elizabeth Anne Payne

Andrew T. Pfund

Brendon Patrick Porter

Troy Kawika Lee Ragsdale

Megan A. Schaeffer

Kimberly Juliana Scherr

Kevin Fitzgerald Schmitz

Anthony Thomas Schuck {GH} {PTK}

John P. Shea

Matthew David Smith

Andrew Paul Sokolsky

Taryn Renee Sternlight

Kristi Nicole Suarez

Lauren Elizabeth White

Amber Jean Willits {GH} {HP} {PTK}

Constantin Witt-Dorring {GH} {HP} Economics Edwin Amirian

William W. Antoine {GH} {PTK}

Anna Catherine Bailey

Leonel Becerra {GH} {PTK}

Luis Miguel Beltran

Gary Philip Braun {GH} {PTK}

Joseph Ryan Bregante

Steven Robert Burkett

Jacky T. Chang {GH} {HP}

Dong Chen {GH} {PTK}

Anastasia Ciudinovschih

William Douglas Clark

John Michael Delgado II

Matthew J. Di Geronimo {HP}

Yang Gao {GH} {HP} {PTK}

Francelia Garcia

Ashley Janna Grinspan

Sarah Maria Gustavsson {GH} {PTK}

Kristian Bernhard Hagen

Markus K. Heed {PTK}

Garrett Hamilton Heiser

Daniel Rike Holmes

Yanlai Jiang {GH}

Jerren T. Kauka

Karoly Kis

Stefan Koch {GH} {PTK}

Danielle Monique Kuykendall {GH} {PTK}

Haoquan Liang

Yao Liu

Antoine Loiseau {GH} {HP} {PTK}

Janelle Ann Lopez {HP}

Alexander P. Lyte {HP}

Marjorie Maas

Tracy Eckert Mapes

James Blackhall McKinny {HP}

James Raymond Miller {GH}

Hiro Nakakura

Carrie Lynn Nelson {GH} {PTK}

Ashlee A. Newton

Christoffer Nyman

Yukari Oka {GH}

Nhut Minh Phan

Joaquin Andres Pintado

Rajesh Prajapati

Kadek Hadi Pramana {GH} {PTK}

Dennis James Ryan {GH}

Emily Marie Sullivan {GH} {HP} {PTK}

Alexander Michael Svensson

Logan E. Wheeler

James K. Witmer {GH}

Weican Xu {GH} {PTK}

Huiqing Yu

XiangJin Zeng

Yun Zhang {GH}

Justin P. Zink English Antoine Pierre Angelle

Tori Allison Bodin {GH} {PTK}

Kelly Brotman

Sofia Maya Collin {GH}

Erika Tiffany Delk {GH}

Kevin E. Fock {GH} {HP} {PTK}

Abbey Marie Fragosa

Taeko O. Hoffman

Stephen Paul Holley {GH}

Terra Lee Inglis

Danielle Ayanna Phillips {GH} {HP} {PTK}

Rachel Samantha Silverman {GH} {HP} {PTK} Environmental Studies Jason B. Elliott

Takeshi Toyama

Yuho Yasuoka Film Production Sage Gaines

Ryo Iwasaki

Oscar Mgassa

Karin Nomura {GH}

Ronelle Lee Russell Skaggs {GH}

Sei Todokoro

Mika Umano Film Studies Danae Elise Thomas French Jorge Armando Jiménez

Sumaya Islam Mehai {HP} Geography Seth Richard Gorelik {HP}

Yuina Nunokawa {GH} {PTK}

Samuel Thomas Wachtor Geological Sciences Melissa Kay Macias {GH}

Luke Hunter Merrill {GH}

Samuel Thomas Wachtor Global Studies Jennifer Kathleen Osborn {HP}

Takashi Watase Graphic Design and Photography with Graphic Design Concentration Jillian Christie Blanco {GH}

Tshitshiki J. Carrillo

Maxwell Christian Frank

Ville Lindqvist History Alexander Maxwell Dodds

Matthew Allan Garfinkel

Nikelle Rose Riggs

Matthew Donald Samuel {GH}

Kimberly Ann Schuck {GH} {HP} {PTK}

Madalyn M. Sloan Interior Design Rachel Malia Jamaica De Camp

Kisha Puanani Luciana Gianni {GH} International Business Shawn Richard Baptista Journalism with Emphasis in Broadcast Journalism Anna Kathleen Gauthier Journalism with Emphasis in Visual Journalism Rhys Kawika Alvarado

Anna Kathleen Gauthier Journalism with Emphasis in Writing and Editing Rhys Kawika Alvarado

Anna Kathleen Gauthier

Kenny Lindberg Liberal Arts and Sciences with Emphasis in Arts and Humanities Cristina Amaro {GH} {HP}

Antoine Pierre Angelle

David Barba

Tabitha Ann Beville-Freytag {GH} {PTK}

Megan Capriccio {HP} {PTK}

Chelsea Noel Chaves {GH} {HP}

Molli Anne Christensen

Sofia Maya Collin {GH}

Cassondra Denise Corbin

Kristine M. Cramer {GH}

Michelle Christine Crump

Uriah Phillip Dalton

Erika Tiffany Delk {GH}

Devin Nicole DiNapoli {GH} {HP} {PTK}

Jessica Rae Fleming {HP}

Kevin E. Fock {GH} {HP} {PTK}

Ryan Henry Foo {HP}

Brendon Garrett

Ana Yessica Guerrero {GH} {PTK}

Emily Brooke Harrington {GH} {HP} {PTK}

Christian M. Jaimes

Jorge Armando Jiménez

Ala Mukhtar Khan {GH} {HP}

Lina Koppel {GH} {HP} {PTK}

Michael Lisanti

Elisa Christina Lough

Stephen Michael Love {GH} {PTK}

Xi Luo {HP}

Brian Thomas Mackey {GH}

Jennifer Paige Maki {GH} {HP} {PTK}

Madison Claire McCabe {GH} {HP} {PTK}

Sumaya Islam Mehai {HP}

Luke Jorgan Metherell {GH}

Kassidy Laine Miller {GH} {HP}

Kana Miyamoto

Huyen Uyen Mac Nguyen

Amber Elizabeth O’Rourke {GH}

Jennifer Kathleen Osborn {HP}

Annalysse Brielle Padrta {GH} {HP}

Bruno Andrea Panunzio

Geoffrey C. Petit

Danielle Ayanna Phillips {GH} {HP} {PTK}

Erik Francis Rasmussen

Patricia Anne Serrata

A. Eric Schlobohm

Chloe Anntoinette Seaman {HP}

Lorenzo Serra {GH} {HP} {PTK}

Monica Anne Shaner

Rachel Samantha Silverman {GH} {HP} {PTK}

Madalyn M. Sloan

Jason Alexander Stanley {GH} {HP} {PTK}

Danae E. Thomas

Ingrid A. Thorensen

John Richard Arthur Trethart {GH}

Yvonne Lizette Trethart

Milochka P. Tshibingu {HP}

Gi Yeong Um

Ashley Anne VanderHeiden

Jessica Marie Vasquez

Carina Vega {PTK}

Tiffany Velazquez

Ashley Heather Wahlund

Yuxi Wang {GH} {HP} {PTK}

Allison Nicole Weiss

Hannah Harrison Wolf

Christina Marie Wong {GH} {HP} {PTK}

Jean-Pierre Zeito {GH} {PTK} Liberal Arts and Sciences with Emphasis in Science and Mathematics Diana Maria Aroutiounova {HP}

Casey Fox Brainerd {PTK}

Steven Robert Burkett

Carina S. Celio

Sam Butch Chapin

Greg A. Cooper

Eric Berg Culbertson

Erika Tiffany Delk {GH}

Devin Nicole DiNapoli {GH} {HP} {PTK}

Nicole Brier Dominguez

Ryan Andrew Dutton

Jason B. Elliott

Emma Fritzen {PTK}

Yang Gao {GH} {HP} {PTK}

Malenda Garcia

Ian Ross Gilbert

Seth Richard Gorelik {HP}

Randy William Harrington

Alexander Stuart Hauck

Garrett Hamilton Heiser

Aklilu Tesfaye Joseph

Ala Mukhtar Khan {GH} {HP}

Justin Allen Kiel {GH}

Brendon Earl Kinsley {GH} {PTK}

Antoine Loiseau {GH} {HP} {PTK}

Elisa Christina Lough

Riley Ravn LuJan

Xi Luo {HP}

Alexander P. Lyte {HP}

Jennifer Paige Maki {GH} {HP} {PTK}

Luis Alejandro Mazul

James Blackhall McKinny {HP}

Rachel Diane Meyers

Jessie Kaye Newell {GH}

Nathan Henry O’Daniel {GH}

Timothy J. Osbaldeston

Annalysse Brielle Padrta {GH} {HP}

Dano C. Pagenkopf

Devin Scott Parrick

Ricardo Placencia

Kadek Hadi Pramana {GH} {PTK}

Luis Alberto Reynoso

Sam E. Scarpaci {GH}

Jonathan Stratford

Emily Marie Sullivan {GH} {HP} {PTK}

Ivan A. Tenorio-Amador

Samuel Thomas Wachtor

Megan Louise Walsh

Yuxi Wang {GH} {HP} {PTK}

Cobie Helene Wehmeyer

Mary Alice Wintz {GH}

Weican Xu {GH} {PTK}

Heidi Youmans

Kelvin L. Yu

Alexis Manuel Zaragoza

XiangJin Zeng

Zhu Zhu Liberal Arts and Sciences with Emphasis in Social and Behavioral Sciences Sandra Arisbet Alaniz

Christina Marie Alemania

Cristina Amaro {GH} {HP}

Oliver Christian Armstrong {GH}

Francesca Regina Ines Arnoldi

Giuseppe Mario Arnoldi

Frank E. Arredondo

Dalma Amayrani Arreola

Randall Lynn Berman

Joshua M. Berry

Tabitha Ann Beville-Freytag {GH} {PTK}

Susan Bison

Jayne M. Bittner

Tyler Ross Browne {GH} {PTK}

Tiffany Ann Brumfield

Kristopher Niell Casey

Molli Anne Christensen

Gina Marie Correia {GH} {PTK}

John Michael Delgado II

Denise Dorantes

Nicole Draeger {GH}

Jason B. Elliott

John Andrew Espinosa Jr.

Gabriel John Fanelli

Victor Saul Farley

Alexandra Marie Ficarra

Jenna Marie Finch

Brianna Alexis Fischer

Ryan Henry Foo {HP}

Nathalie Anna Gaudefroy

Celeste M. Giarrusso

Lawrence Keeley Gleeson {GH}

Seth Richard Gorelik {HP}

Ana Yessica Guerrero {GH} {PTK}

Melissa Marie Halbers

Virginia Ann Hallam

Kerrigan Donn Harms

Emily Brooke Harrington {GH} {HP} {PTK}

Mark Philip Hasson

Garrett Hamilton Heiser

Angelica Hernandez {HP}

Daniel Rike Holmes

Lindsey Jean Hughes

Carly Erin Jacobson

Christian M. Jaimes

Jorge Armando Jiménez

Lane Talton Johnson

Anna Katherine Joseph

Ala Mukhtar Khan {GH} {HP}

Kendall Suzanne Kirkpatrick

Lina Koppel {GH} {HP} {PTK}

Samantha Marie Lefever

Yunqi Li {GH} {HP} {PTK}

Mitchell R. Loge

Jaclynn Rose Ludford

Alexander P. Lyte {HP}

Brian Thomas Mackey {GH}

Miguel Marin

Cassandra Lee Marking

Katherine Jane McCullough

Joseph C. McGrew

Camille Elise McIntyre {GH} {HP} {PTK}

James Blackhall McKinny {HP}

Kassidy Laine Miller {GH} {HP}

Courtney Anne Nazak

Huyen Uyen Mac Nguyen

Travis J. Noe

Lioubov Nourgalieva

Jennifer Kathleen Osborn {HP}

Veronica Nicole Palazzola

Geoffrey C. Petit

Briana R. Powell

Idaelia Preciado

Lauren Grace-Alexandria Reynaud

Kim Lisa Richardson

Heather Rosemarie Riedo

Kati Rose Roderick

Emma Theresa Romero-Lombardi

Hector Hugo Sanchez Rodriguez

Kimberly Juliana Scherr

Kevin Fitzgerald Schmitz

Greg Brian Selarz {GH}

Lorenzo Serra {GH} {HP} {PTK}

Monica Anne Shaner

John P. Shea

Casey R. Sheldon

Ashlee Rose Siegel

Madalyn M. Sloan

Andrew Paul Sokolsky

Jason Alexander Stanley {GH} {HP} {PTK}

Kristi Nicole Suarez

Emily Marie Sullivan {GH} {HP} {PTK}

Denisse Teutla

Ingrid A. Thorensen

Milochka P. Tshibingu {HP}

Maria C. Vargas

Angelica Vazquez

Tiffany Velazquez

Andrea Michelle Wade

Sabrina Patricia Walker

Heather Elizabeth Whitley

Amber Jean Willits {GH} {HP} {PTK}

Eve Wiston-Charbonneau

Christina Marie Wong {GH} {HP} {PTK}

Mengri Yang {GH} {HP} {PTK}

XiangJin Zeng

Yun Zhang {GH}

Amanda Jane Zigrosser

Justin P. Zink Liberal Arts with Emphasis in Biomedical Sciences Melissa Catherine Jean Aiello {GH}

Holly Elizabeth Brandon

Brittany Sarah Carlisle

Lisa Marie Case

Carina S. Celio

Mandy Araceli Contreras

Greg A. Cooper

Sheena Cruse

Nicole Brier Dominguez

Jared Ray Ekola

Gina Marie Favero

Alejandra Granados

Nathalie R. Hersch

Maricela Hurtado Salinas

Lacey D. Jensen {GH} {PTK}

Cristina Luna

Samina A. Malik

Nancy Erika Mejia {GH}

Rachel Diane Meyers

Danielle Marie Mielke

Giana Miller

Bree Noelle Nufer {GH} {PTK}

Patricia Perez

Brenda Marie Rogers-Vineyard

Daliana Sawka {GH} {PTK}

Tawnee Brooke Talley {GH}

Quang Vinh Tat {GH} {PTK}

Ingrid A. Thorensen

Monica Rose Vevoda

Nicole Ashley Ward

Claudia A. Wood {GH}

Kaori Yonemura

Alexis Manuel Zaragoza Liberal Studies Sam Lawton Bailey Anderson

Randall Lynn Berman

Michael Anthony Burich

Lisa Marie Case

Charles Michael Cerchiai

Mandy Araceli Contreras

Lizeth Martinez Cosio

Nicole Brier Dominguez

Alexandra Ione Echternacht

Jared Ray Ekola

Alexis Irene Faulding

Alexis Colleen Fletcher

Nathalie Anna Gaudefroy

Tracy Anne Grove

Bradley William Jakab

Ryan N. Keene

Austen O. Lott

Stephen Michael Love {GH} {PTK}

Brittany Rose McKinnon

Rachel Diane Meyers

Courtney N. Morton

Ryusuke Naito {GH} {PTK}

Tomohiro Nakamura {GH} {PTK}

Ashlee A. Newton

Veronica Nicole Palazzola

Fabiano Reuter

Rocio Rodriguez

Brenda Marie Rogers-Vineyard

Douglas Scott Rossi {GH}

Brenda H. Rubio

Jonathan James Scott

Ashlee Rose Siegel

Rene Nicole Silverman

Sandra Christine Vallejo

Andrea Michelle Wade

Ashley Heather Wahlund

Chase R. Yost

Alexis Manuel Zaragoza Liberal Studies with General Emphasis Christopher Aakjaer

Carmel Anastacia Aguirre-Kolb {PTK}

Sandra Arisbet Alaniz

Christina Marie Alemania

Rhys Kawika Alvarado

Ezra Dawn R. Amistad

Sam Lawton Bailey Anderson

Antoine Pierre Angelle

Diana Maria Aroutiounova {HP}

Dalma Amayrani Arreola

David Barba

David James Barker

Alina Catherine Beltran

Randall Lynn Berman

Ashley Kendall Bernel

Tabitha Ann Beville-Freytag {GH} {PTK}

Justine Bradley

Zane Brandt

Gary Philip Braun {GH} {PTK}

Silvia Josefina Bravo

Alex Cambas

Joseph Giovanni Camera

Hendry Serna Cardona

Tristan R. Carter

Angelin M. Castagnola

Selina Victoria Castaneda

Rosalia Castro

Luke David Chambers

Jacky T. Chang {GH} {HP}

Chelsea Noel Chaves {GH} {HP}

Dong Chen {GH} {PTK}

Molli Anne Christensen

Anastasia Ciudinovschih

Marissa Laura Colangelo

Mandy Araceli Contreras

Zachary Wolfgang Coonen

Greg A. Cooper

Maria Cordova

Thomas A. D’Agostino

Darcee Jeanine Davin

Mackenzie Rachel Davis

Trevor James Decker

Sarah Cynthia Desantis

Denise Dorantes

Ryan Andrew Dutton

David M. Eggli

Jared Ray Ekola

Cierra Annalise Ensign

John Andrew Espinosa Jr.

Krysta Michelle Falloon

Victor Saul Farley

Roy C. Farrens

Joana Maria Ferreira

Brendan Fleming

Ana Marie Flores

Agustin Gonzalo Miguel Garcia {GH} {PTK}

Malenda Garcia

Amanda-Maria Noema Gardea

Anna Kathleen Gauthier

Lisa Marie Gil

Charlotte Dunn Gilleland

Sara Stephanie Goldberg

Jacqueline Gomez

Tyler Daniel Gonzales

Carlos Gonzalez

Nathan McCowan Graham {GH} {PTK}

Nikki Kay Graham

Adam Charles Greene

Brian L. Gregory

Ashley Janna Grinspan

Ana Yessica Guerrero {GH} {PTK}

Jesus B. Gutierrez

Jennifer Anne Haeringer

Virginia Ann Hallam

Kerrigan Donn Harms

Nachi Hatoyama

Alexander Stuart Hauck

Lauren Kristen Hedstrom

Georgina Olivia Hill {GH}

Lindsey Jean Hughes

Terra Lee Inglis

Christian M. Jaimes

Bradley William Jakab

Lane Talton Johnson

Sergio Fernando Juarez

Akad Abdel Kader

Naoki Kawabata

Kahori Kawamura

Justin Allen Kiel {GH}

Toshiro Kimura

Mark Knight

Daniel Tokushi Koches {HP}

Makoto Kuroiwa

Susana Janett Landaverde

David C. Lane

Elizabeth Cirilo Legaspi {HP}

Andrew G. Leighty

Page Deming Levasheff

Ryan Joseph Linden

Miranda Suzanne Lloyd {GH}

Janelle Ann Lopez {HP}

Dabei Lu {GH} {PTK}

Yuzhu Lu {GH}

Monica Janette Lua

Meghan Virginia Maiwald

Jose Miguel Maldonado

Patricia Jean Mangione

Scott Joseph Manser

Ryo Matsumoto

Luis Alejandro Mazul

Kelly Anne McNamara

Carmen Medina

Rosa M. Medina

Alexander S. Mehra {GH} {PTK}

Marika Nicole Millner

Shauna M. Moses {GH}

Holly Nichole Mosher {GH}

Shannon Sadie Murphy

Anaiya Latwai Mussolini

Courtney Anne Nazak

Jessie Kaye Newell {GH}

Travis J. Noe

Kelsey Marie Northend

Griselda Novoa

Dano C. Pagenkopf

Lily Blythe Patterson

Joseph Mitchell Hawkins-Perry

Andrew T. Pfund

Nhut Minh Phan

Alejandro Ponce

Alma Leticia Prado {GH}

Kadek Hadi Pramana {GH} {PTK}

Andrew Lee Prebezac

Katarina Diana Robledo

Kati Rose Roderick

Brenda H. Rubio

Brenda P. Ruiz-Ayala

Jennifer Mary Sabato

Thomas Glen Sackman

Patricia Anne Serrata

Sanjiwani

Matt Emblen Scarpaci

Sam E. Scarpaci {GH}

Kevin Fitzgerald Schmitz

Vanessa M. Shaw

Casey R. Sheldon

Ashlee Rose Siegel

Madalyn M. Sloan

Lindsey K. Smith

Michelle Anne Smith

Cindy Marie Sorensen

Laura I. Spivack

Zachary M. Stoltz

Kristi Nicole Suarez

Emily Marie Sullivan {GH} {HP} {PTK}

Allison Renae Tajima {GH}

Risa Takahashi {GH} {HP} {PTK}

Akihiro Takami

Quang Vinh Tat {GH} {PTK}

Denisse Teutla

Ingrid A. Thorensen

Jesse B. Trace

Yvonne Lizette Trethart

Jessica Lynn Tune

Olga Lidia Vallejo

Ashley Anne VanderHeiden

Maria C. Vargas

Angelica Vazquez

Carina Vega {PTK}

Tiffany Velazquez

Nicholas G. Vought

Danna R. Wahlund

Laurin Anne Wilson

James K. Witmer {GH}

Janelle Nicole Wong {GH}

Keiko Yamamoto {GH}

Akihiro Yoshihara

Alexis Manuel Zaragoza

Zhu Zhu Liberal Studies with Transfer Emphasis David James Barker

Dong Chen {GH} {PTK}

Sara Stephanie Goldberg

Tyler Daniel Gonzales

Adam Charles Greene Marketing Raul J. Becerra

Gregorio G. Elias

Erik Francisco Fransson {GH} {PTK}

Xenia Kolpakova {GH} {PTK}

Luke Jorgan Metherell {GH}

Akiko Mizoguchi {GH}

Tomoyo Mizunaga

Masahiro Noguchi

Adam T. Reiman

Tim R. Siebert

Alexander Michael Svensson

Matthew Kaleo Tyler

Yudai Yamaguchi

Mayu Yamashita Mathematics Sam Butch Chapin

James Maxwell Looker

Victor Torres Moreira {GH}

Timothy J. Osbaldeston

Dano C. Pagenkopf

Jonathan Stratford

Konstantin Kao Teh

Patrick M. Wilson {PTK}

YingGuang Zhang {GH} {HP} {PTK} Media Arts Eriko Ito

Michaela Annika Karlsson {PTK}

Ahran Kim Middle East Studies Gabriel John Fanelli Music Satory Palmer {GH} {HP}

Bruno Andrea Panunzio

Jeon C. Richard

Roberto Sosa Native American Studies Frank E. Arredondo

Ashleigh Ann Brown Philosophy Melisa Lyn Ashbaugh

Robert Daniel Gomez {GH}

Michael Philip Holman {GH} {PTK}

James Williams Mallinson

Madison Claire McCabe {GH} {HP} {PTK}

Adrian Moreno Parrales

Jennifer Kathleen Osborn {HP}

Kyle G. Winnen {GH} Physical Education with Emphasis in Athletic Training Mika Hanawa Physical Education with Emphasis in Exercise Science Joseph Brian Jillson {GH} {PTK}

Hari Krishna Kalvakuntla

Riley Ravn LuJan

Timothy Andrew Spencer Political Science Dalma Amayrani Arreola

Daniel Faria Bydalek

Gabriel John Fanelli

Emily Brooke Harrington {GH} {HP} {PTK}

Jose Miguel Maldonado

Camille Elise McIntyre {GH} {HP} {PTK}

Gerardo Ramirez Cornejo

Milochka P. Tshibingu {HP}

Andrea Michelle Wade

Christina Marie Wong {GH} {HP} {PTK} Psychology Sandra Arisbet Alaniz

Melisa Lyn Ashbaugh

Alyson Alane Brilliante

Maria Consuelo Carreno

Victor Saul Farley

Nathalie Anna Gaudefroy

Jennifer Anne Haeringer

Lina Koppel {GH} {HP} {PTK}

Jake Dee Lounsbury

Tomohiro Nakamura {GH} {PTK}

Jessie Ott

Brett William Ouimette II

Jaydev Vasant Prajapati

Stacie Rayburn Raichelle {PTK}

Kaylie Rae Reynolds

Heather Rosemarie Riedo

Courtney Shea Silverberg

Lindsey K. Smith Sociology Rebecca Courtney Blumberg

Liza Marie Breitenstein

Amanda Mari De Lira {GH}

Alexis Irene Faulding

Susan C. Harper

Lucas Joseph Lewis Luehrs Spanish Antoine Pierre Angelle

David Barba

Matthew E. Clarke {GH}

Jesus B. Gutierrez

Elvia Sonia Hernandez

Marco A. Hernandez

Jorge Armando Jiménez

Stephen Michael Love {GH} {PTK}

Eduardo Andrade Nobre

Annalysse Brielle Padrta {GH} {HP}

Alma Leticia Prado {GH} Theater Arts with Emphasis in Acting/Directing John Richard Arthur Trethart {GH}

Yvonne Lizette Trethart

Hannah Harrison Wolf Theater Arts with Emphasis in Design/Lighting and/or Costume/Makeup Yvonne Lizette Trethart Theater Arts with General Empasis Yvonne Lizette Trethart ASSOCIATE OF SCIENCE Accounting Bokyung Chang {GH}

Ana C. Cook

Marie F. Gayet {GH} {PTK}

Yanlai Jiang {GH}

Kazbek S. Seilkhanov {GH} {PTK}

Huiqing Yu Administration of Justice with Emphasis in Criminology Tiffany Ann Brumfield

Chloë Marie Castillo

Rafael Luna

Jacob A. Reynolds

Kim Lisa Richardson

Maria C. Vargas

Amanda Jane Zigrosser

Paul Anthony Zuniga Administration of Justice with Emphasis in Law Enforcement Giuseppe Mario Arnoldi

Kevan Michael Lopez

Miguel Marin

Tiffany Ann Brumfield

Edward Petit Waters

Eve Wiston-Charbonneau Administration of Justice with Emphasis in Legal Studies Carissa Ann Benko

Tiffany Ann Brumfield Cancer Information Management Magnolia De Leon Churchman {GH}

Dana L. Green {GH}

Christina Ellen Hanson {GH}

Jodi L. Harr {GH}

Judy Lynn Privette

Deborah Ann Schmidt-Caron {GH} Computer Applications & Office Management with Emphasis in Business Software Specialist Heike Sinaki {GH} Computer Information Systems Paul J. Armstrong {GH}

Frederik Bruun Computer Network Engineering Ted Lewis Barber, Jr. {GH} {PTK}

Robert Frederick Daigle {GH}

Kyle M. Hanson

Mario Alejendro Morales

Tom Vang {GH} Computer Science Sam Butch Chapin

Christine Emi Sawyer

Jessica Marie Vasquez Cosmetology Randolph A. Alonzo {HP}

Briaunna Elizabeth Dohy

Sakiko Ota {GH} Culinary Arts Julio H. Alvarez

Tyler Beverino

Ruth Alyse Clark

Kyle Muldowney Hofmann

Shannon Irene Loman {GH}

Luis Alejandro Mazul

Lisa Ann Olsen {GH}

Steven Michael Pittman

Jahn Kristen L. Quito {GH} Drafting/CAD Jeff R. Bahrke

Benjamin Karl Buchmiller {GH}

Jonathan Osvaldo Cardenas

Naoki Kita {GH} {PTK}

John Edwin Meehan

Sara Johanna Natterlund {GH} Early Childhood Education Jennifer Jill Bell {GH} {PTK}

Ana E. Blair

Justine Bradley

Nicole Brier Dominguez

Silvia Figueroa Rodriguez

Stephanie Anne Fischer

Jennifer Kathleen Kottage

Yee Ching Lam (Stephanie) {GH} {PTK}

Sun-Aeh Lim {GH}

Judit Ortega

Yong Eui Park {GH} {PTK}

Alma Leticia Prado {GH}

Theresa Sosa-Molinar {GH} {PTK}

Kazue Yamayoshi Engineering Yo-Soub Lee

James Maxwell Looker

Timothy J. Osbaldeston

Dano C. Pagenkopf

Fabiano Reuter

Jonathan Stratford

Konstantin Kao Teh

Ivan A. Tenorio-Amador

Patrick Michael Wilson {PTK} Environmental Horticulture with Emphasis in Environmental Landscape Design Samuel D. Fluitt {GH}

Anne M. Leis {GH} Environmental Horticulture with Emphasis in Horticultural Maintenance and Supervision Anne M. Leis {GH} Environmental Horticulture with Emphasis in Landscape Contracting C-27 License Kerrigan Donn Harms Environmental Horticulture with Emphasis in Greenhouse Technology Kerrigan Donn Harms

Anne M. Leis {GH}

James I. Marlier Health Information Technology Gloria Ancheta Almaria {GH}

Shazia Ashraf

Sandy Christine Barber {GH} {PTK}

Kimberly Jean Barnard

Olga Birov {GH}

Patricia R. Carroll

Gamal Toussaint Casimir {GH}

Yuen C. Chan {GH}

Tammy Christine Costrini

Glendora N. Curtis-Ramos

Eliza B. Del Rosario

Swaran Lata Dwarka {GH}

Fabiana Escoto

Pamela J. Harris {GH}

Mengistu Melkamu Hika

Elonda Shantel Johnson

Alejandra Macias Tellez

Valissa M. Mathewson {GH}

Janice E. May {GH}

John B. Mayberry {GH}

Leveta Mary McFarland

Brenda G. McMillin {GH}

Sarah B. Molina {GH}

Judy Lynn Privette

Angel L. Rivera {GH}

Bessie Rivera {GH}

Parisa Safavi

Isis N. Saleib

Djuanique Nate’ Slaughter

Melinda Ellen Soderstrom {GH}

Rebekah Solum {GH}

Corrinne J. Stack {GH}

Brenda Rene Thornton

Christina S. Usery {GH}

Wei Mary Wang {GH}

Tiffany Emerald Williams Hospitality Artem Vladimirovich Omelchenko Marine Diving Technician Danielle Marie Dooling

Michael Patrick Fenton

Mark Julius Horvath {GH}

Shawn Gary Hughes {GH}

Andrew Tin-Ling MacBeth {GH}

Dano C. Pagenkopf

Jason Robert Stein Nursing (ADN) Sofia Aguilera

Clarissa Llanto Alcazar

Shelley Marie Alexander

Kyndra Renee Alspaugh {GH}

Beatriz Aquino

Erica Lynn Ashley

Kerri Diane Ashworth {GH}

Christina Solberg Barense {GH}

Bain C. Beck

Angelica Benavides

Karla Estefania Blancarte

Mitzi Lynn Boughner

Nina Castellanos

Cara Anne Caul

Vanessa Chandler

John Allan Cobbs

Danielle Mari Cole

Jennie S. Conte

Kari Ann Cox

Katie Ann Coy

Dallas Dawson

Claudia Ann Day {GH}

Doralisa Ann Dearman

Kali Amie Dessalines

Nicole Marie Leigh Dion {GH} {PTK}

Ashley Marie Foxen

Kristin Nicole Garcia

Suzanne Lee Gilles

Sarah Marie Gomez {GH}

Shirrell Lynn Graves {GH}

Shannon Lea Guillen {GH}

Carissa Ann Hodges

Sheri M. Horn {GH}

Elizabeth Jimenez

Jennifer Marie Keigley

Sasha Macias Keller

Elisabeth Lagendyk {GH}

Jocelyn Michelle Lanza {GH}

Cynthia Marie Luna-Lopez

Julius O. Manlulu {GH}

Tammy Kaye McDevitt

Susan Carol McGibbon

Leticia Medina

Lorraine Christine Menzies

Sandra Mesplou

Timothy Mesplou

Sae Eun Park

Kimberlie Genine Patterson {GH}

Christy Lynn Philip

Donna J. Pieprzycki

Spencer Gordon Plante

Lynn O. Rapp {GH}

Carina Richardson

Maeve S. Rogers-O’Reilly

Gerardo Humberto Romo

Anna Christine Rosen {GH} {PTK}

Amber M. Sabiron

Jessica Marie Sabo

Erin Michelle Saperstein

Tamara Elizabeth Schwartz

Felicia Elizabeth April Ann Silva-Krauthoff {GH}

Kristine Kim Southgate

Patricia Leigh Stetson {GH} {PTK}

Taryn Moss Tartler {GH} {PTK}

Abera Yosef Tesfaye

Katie Marie Tognarelli

Monica Rose Vevoda

Linda T. Vu-McShane

Jessica Sage White

Joseph Samuel Wiklund

Jacqueline Marie Williams

Sara Kirsten Williams {GH}

Naomi Beth Wilson

Lisa M. Wright

Meredith Julia Wroblewski {GH}

Beverly Xiong

Wen Xiong {GH}

Michael Barry Yee {GH} {PTK} Physics James Maxwell Looker

Victor Torres Moreira {GH}

Timothy J. Osbaldeston

Dano C. Pagenkopf

Konstantin Kao Teh

Patrick M. Wilson {PTK} Radiography Derick C. Achziger

Alfonso Alvarez

Lisa Jean Anderson

Daisy Barajas

Jacinta Belezos

Andrew T. Christina {GH}

Lauren Kyle Crnkovich

June Marie Dronsky {GH}

Timothy W. Eckberg

Vanda Lee Epstein {GH}

Debra Ann Esterces

Anthony Holbrook Evans

Shireen K. Faizullabhoy

Farrah Ganji

Jaqueline Gutierrez

Stanley Martin Macias II

Sean A. Maher

Chad Hiler McConville {GH}

John Christopher Morgan

Joshua Michael Morgan

Rhonda Jo Moss {GH}

Maryam Movahed-Bazaei {GH}

Jose Roberto Pina Contreras

Rachel Marie Pollog

Shawn Charles Robinson

Joshua Tyler Root

Laura Roth {GH}

Ted W. Rummings

Tyler J. Spoonerow

Jessica Christine Tracy {GH}

Tuan Van Tran

Joyce Ellen Vernoy-Ging

Megan Ann Vicente

Dee Ann Wells {GH} Real Estate Channa D. Samarasena

Amanda Pearl Smith-Mirabella Vocational Nursing (LVN) Angelica Alvarez

Neil Navales Bautista

Shella Bancual Buyco

Keli Lynn Cooley {GH}

Johnelie T. Dial

Gina Marie Garcia

Bridget Regina Hicks {GH}

Lucia M. Jaimes

Liliana Lopez

Carolyn Denise Morrill

Maricel S. Rangel

Nicole Elise Rasmussen

Corinne Marie Satterthwaite

Kelly Patricia Williams CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT Administration of Justice with Emphasis in Criminology Janice Dale Beck Administration of Justice with Emphasis in Legal Studies Laura Camille Jordan Alcohol and Drug Counseling Darcee Jeanine Davin

Karen Gean Jones

JoAnne Kelly

Ashleigh Lamberti {PTK}

Mandi Jo Shelby Matthews

Melissa C. Naumec

Sonja Requejo {PTK}

Eric Thomas Rowan {PTK}

Dale A. Schuck

Deborah Shay

Jessica Tracy

William Benjamin Wagner

Matthew Mark Wilkey

William D. Womack

Darlene Marie Young

Associate Child Care Teacher

Valerie Gayle Anson

Amy Elizabeth Barbabella

Ana Elda Blair

Stephanie Anne Fischer

Yee Ching Lam (Stephanie) {PTK}

Tatiana Lemos De Assis {PTK}

Suzanne McKenzie

Yong Eui Park {PTK}

Candelaria Platón

Stacie Rayburn Raichelle {PTK}

Kathleen Seligman

Amberr Nicole Stephens

Tham Thi Tran

Melissa Y. Valdez Automotive Services and Technology Alvaro V. Barrera

WeiJun Nie

Miguel B. Sanchez Business Administration with Emphasis in Management Kelley Marie Ewald

Linnea Irma Gävbo {PTK}

Elvia Sonia Hernandez

Ylva B. Johansson {PTK}

Carlos Noel Torres Business Administration with Emphasis in Small Business Development Rosalba Cordova

Frida Elisabeth Olsson

Lynsey Errica Page

Carlos Noel Torres California State University General Education Breadth Cassandra M. Aguirre

Ted Lewis Barber, Jr. {PTK}

Kaikane K. Beam

Tyler S. Boddy

Amanda J. Buckingham

Steven Robert Burkett

Vanessa N. Carter

Rosalia Castro

Kimberly Micaela Clopper

Lauren Marie Davis

Tess L. Downs

Rachel Kathleen Doyle

Frank V. Freitas

Wendi Gao

Celeste M. Giarrusso

Kathleen A. Glowen

Mallory R. Hewett

Matthew David Hostetler

Lindsey Jean Hughes

Erik Christian Jacobsen

Lacey D. Jensen {PTK}

Jorge Armando Jiménez

Thibault Keppi {PTK}

Oliver D. Knight

Hsin-Huei Lin

Nicole Y. Louie

Miguel Marin

Kelly Anne McNamara

Yuki Ogawa

Chris M. Ong

Yesenia Perez

Ricardo Placencia

Idaelia Preciado

Safa Reza Soltani

Katarina Diane Robledo

Brenda P. Ruiz-Ayala

Sam E. Scarpaci

Jonathan James Scott

Vanessa Marie Shaw

Joanna Beatrice Shultz

Michelle Anne Smith

Katherine Joyce Swihart

Akihiro Takami

Sandra Vasquez

Minlei Wang {PTK}

Briana Jeanne Williford Cancer Information Management Dana L. Green

Lynette Eleanor Kirkpatrick

Deborah Ann Schmidt-Caron

Carol Denise Schur-McDonnell Computer Applications and Office Management with Emphasis in Business Software Specialist Andrea Colton

Linda Lee May {PTK} Computer Applications and Office Management with Emphasis in Office Management Linda Lee May {PTK} Computer Network Engineering Ted Lewis Barber, Jr. {PTK}

Daniel Bustos

Jeffrey D. Fuller

Michael Jacobs Cosmetology Remi Marie-joyce Aakhus

Randolph Arthur Alonzo {HP}

Callie Elida Barker

Kimberly Keyona Bell

Hannah S. Carriger

Marisol Cifuentes Rodriguez

Briaunna Elizabeth Dohy

Elissa Frantz

Cynthia Elyse Fuentes

Leila Bernice Garcia Nava

Angelina Elizabeth Giambo

Blanca N. Gonzalez

Shareese LeoLa Hardeman

Barbara Hernandez

Adriana Zamora Keaty

E. Jocelyn Limon

Chelsea M. Lyman

Maricela Martinez

Angelina Leon Ordaz

Irma Sarach Palma V.

Manuel Peralta De La Guerra

Anna Rachel Reid

Tiffany Reyes

Kimi Rae Robinson

Cynthia E. Rocha

Marina Elena Rubio

“Blue” Mallory Ann Silva

Terilyn J. Tilton

Madeleine Hayman Trautwein

Fatima Trujillo

Amanda Christine Wright

Susan Ann Young

Alexis Marie Zrelak Culinary Arts Dennis Michael Allen

Tyler Beverino

Adriana Christina Heiler

Whitney Margaret Jettē

Heather Lillian May

Lisa Ann Olsen

Steven Michael Pittman

Jahn Kristen De Leon Quito Diagnostic Medical Sonography Robert Christopher Batson

Joanie Chiu

Tiffani Jan Datu

Miguel Marcus Gonzalez

Amanda L. Hunter

Katherine A. Jones

Lorinne Anne Koressel

Christine Hope Miller

Shauna Marie Trambert

Shelli R. Warner

Brittany A. Zubiate Drafting/CAD Benjamin Karl Buchmiller

Ryan E. Killops

Roberto F. Segundo

John Edward Wolfe Early Childhood Education Valerie Gayle Anson

Jennifer Jill Bell {PTK}

Ana E. Blair

Stephanie Anne Fischer

Marylou Hernandez

Sally J. Leon-Tondro

Elizabeth Padilla

Candelaria Platón

Alma Leticia Prado

Kathleen Seligman

Amy Benson Schauer

Mary-Caitlin Turner Environmental Horticulture Bonnie Barabas Figlo Finance Alexander Bengtsson

Ola Christoffer Robin Hammar

Oscar Magnusson Graphic Design Rene Anguiano

Jillian Christie Blanco

Nanette Rapuzzi Infant/Toddler Development Silvia Figueroa Rodriguez

Teresa Paredes

Alma Leticia Prado Interior Design Catherine O. Haslem {PTK}

Jill Monthei

Mary Rast Sergeant International Business Marc Clifford Molenda

Takuya Nakayama Intersegmental General Education Transfer Curriculum Ryan G. Abney

Sina Abrishami

Kira Jaymarie Adams

Lindsay Sherrill Adams

Gye-Yeon Ahn

Levy-Martial M. Ahouandjinou {PTK}

Melissa C. Aiello

Sarah C. Akers

Jeffrey O’Shaughnessy Allen

Stewart J. Alsop

Emilio G. Alvarado

Rhys Kawika Alvarado

Edwin Amirian

Yan An {PTK}

Liam B. Anderson

Samantha F. Anderson

Philip Ryan Andre

Ian M. Applegate-Olson

Alexis Ruth Arnold

Francesca Regina Ines Arnoldi

Dalma Amayrani Arreola

Amanda N. Bailey

Adam Balila {HP}

Jessica Mary Ballew

Brittany M. Bankston

Alexandria Kathleen Barminski {PTK}

Angela M. Barraza

Aaron Julian Barrett

Tarah B. Bateman {PTK}

Aaron James Bauman

Allan Edward Bayer

Devon A. Beasley

Michael J. Beaumonte

Jessica Lee Benudiz

Jon M. Berger

Ashley Kendall Bernel

Tabitha Ann Beville-Freytag {PTK}

Oliver Emanuel Bleakley

Kathleen Susanne Boggs

Beau C. Bommer

Geoffrey L. Boss

Nicholas J. Bradsher

Kristoffer Johan Bramhed

Gary Philip Braun {PTK}

Amber Nicole Brinsfield

Jenny M. Brooks

Jonathan Jay Brown

William Jude Bruno {PTK}

Victor L. Bryant

Caitlin Rose Burla

Shane Ausley Butler

Alex Cambas

Sloan Thomas Campi {HP}

Nicholas Brooks Carver

Steven J. Cervenka

Adil Chamakh

Alyssa Shelby Chamberlain {HP} {PTK}

Jacky T. Chang {HP}

Kevin Michael Chatfield

Chelsea Noel Chaves {HP}

Fernando Chavez

Gloria L. Chavez

Christopher T. Cheah

Woong-Sik Choi

Molli Anne Christensen

Sangwon Chung

Christian A. Clark

Andrew W. Clements

Alex Jon Coleman

McKenzie Stojanovich Collins

Kristen Margaret Cool

Brittany Elyse Cotton {PTK}

Daryl James Covern

John Patrick Cronin

Nicole A. Cucuk

Emmet Sean Cullen

Thomas B. Curran

Cameron P. Dadrass

Roey L. Dagmi

Ryan Anthony Darby

Jessica Anne Day

Jeanine Merie Del Pinal

John M. Delaney

Matthew J. Di Geronimo {HP}

Arthur J. Dorr

Rebecca Harding Dowling

Kara Price Dritschel

Christopher J. Duerr

Alexandra B. Dusay {PTK}

Kevin Morgan Embertson

Alexis April Esqueda {PTK}

Aaron Paul Zacarias Estrada Rosales

Michael John Falbo

Sanam Farinpour

Jason W. Feldman

Alexandra Marie Ficarra

Brianna Alexis Fischer

Tracy Lauren Fisher

Shane Andrew Fisher-Sanders {HP} {PTK}

Jessica Rae Fleming {HP}

Kevin E. Fock {HP} {PTK}

Jeffrey T. Frederickson

Ritter A. Ganong

Brendon Garrett

Nathalie J. Gheysens

Celeste M. Giarrusso

Callie M. Gillett

John Matthew Ginanni

Alfred B. Gonzalez

Benjamin K. Gonzalez

Miguel A. Gonzalez {PTK}

Sarah Ann Graff

Bret William Grainger

Alejandra Granados

Rachel K. Grande

Adam Charles Greene

Kyle M. Grgich

Kelly Edward Griffin

Emily R. Griffith

Sarah R. Haft

Christopher J. Hakes

Victoria A. Haller

Austin R. Halliburton

Brandon S. Hamara

Ariel M. Hanohov

Richmond P. Hanstad

Julie Mason Harker {PTK}

Emily Brooke Harrington {HP} {PTK}

Caroline Sarah Eleonore Hartog

Sari Elizabeth Haskell {PTK}

Joseph G. Healy

Benjamin E. Hearst

Angelica Hernandez {HP}

Adam P. Hisgilov

Lisa Grace Hodge

Ryan Anthony Hoffman

Chelsea Corrine Holmes

Ryan R. Hoyer

Oriana Rose Iannitti

Waid Ibrahim

Robert C. Irvine

Alex Trevor Iverson

Hani M. Jabaiah

Christian M. Jaimes

Patricia Lily Jasso

Michael A. Jensen

Brandon James Jepson

Jorge Armando Jiménez

Kyle W. Johnson

Lyndee A. Johnson {HP}

Megan Elizabeth Johnston

Nayri Anne Kalayjian

Jonathan S. Kalmanson

Emily Kantrim {PTK}

Michael Bevacqua Karnowski

Drew T. Kaufman

Jerren T. Kauka

Shai Kedem

Tiffany A. Kelton

Sachiko Kessel

Kota Kijima

Heejin Kim

Min-Jung Kim

Yongwoo Kim

Kathleen W. Kimmitt

Andrew James Kirst

Catherine Helen Kitts {HP}

Jack E. Klauber

Sean Colin Knotts {HP}

Jordan C. Korver

Ming Hang Lam

Neils C. Larson

Lora G. Lashbrook

Dylan Davis Lay

Sarah Ann Ledo

Victoria Elizabeth Leishman

David G. Levy

Caitlin Rutledge Linas

John F. Linehan

Fan Liu

Isabel Liu

Yao Liu

Ariana Llauge Jofre

Kristen Elizabeth Lloyd

Carlos F. Lomeli

Janelle Ann Lopez {HP}

Mackenzie Vance Lothian

Vincent J. Lucido

Hoang Calvin Luong

Hilary Elizabeth MacDonald

Jose Miguel Maldonado

Nicholas Walter Mason {HP}

Luis Alejandro Mazul

Anna Tracey McGrath

Arah Wallis McManamna {HP}

Alexandria Mari Vidal Miller

Ashley Christine Miller

Michelle A. Mills

Ryuichi Miyazaki

Franco A. Mobrici

Stephen H. Molnar

Kathryn Louise Morris

Travis Michael Morse

Xuncu Morton

Iris A. Mota {PTK}

Kathryn Leigh Murray

Jeneen R. Mustafa

Ryusuke Naito {PTK}

Tomohiro Nakamura {PTK}

Cassie Lynn Needes

Carrie Lynn Nelson {PTK}

Nghi T. Nguyen

Tatiana Mason Niccolini {HP} {PTK}

Andreas Nitsche {PTK}

Travis J. Noe

Max B. Oakley

Nicolas Keith O’Bryen

Caitlin A. O’Connor

Shannon Brooke O’Connor

Martha P. Oregel

Anna Marie Ottmann

Xiaolan Pan

Si-Yun Park

Kellyn Leigh Patterson {HP} {PTK}

Andrew R. Paull

Taylor G. Payne

Steven E. Pease

Jessica L. Pepper

Daisy Pereda

Patrick M. Perreault

Rabia N. Piacentini {PTK}

Bryan K. Pinkerton

Elizabeth Therese Pizzorno

Kadek Hadi Pramana {PTK}

Hayley R. Prushansky {HP}

Julia Rose Quijano

Katherine York Raphael

Meagan K. Rasak

Jessica A. Reeves

Matthew James Regan

Conner D. Rehage

Marcello D. Ricci

Jonathan W. Rick {HP} {PTK}

Rikki J. Ridgeway

Karlyn M. Roberts

Rodney J. Rodr

Haley Kathryn Roebuck

Presley Anne Rosen

Jeffrey Powers Ross

Christina Mina Rostampour

Thomas Glen Sackman

Kulveer S. Sahota

Erin Leigh Sandford

Sean W. Saperstein

Joseph M. Sarquilla

Dai Sato {PTK}

Sam E. Scarpaci

Kendall Lee Schick {HP} {PTK}

Brooke M. Schneider

Kimberly Ann Schuck {HP} {PTK}

Natalie Kathleen Schulz

Tracy Elizabeth Schwartz

Saul E. Sclamberg

Chloe Anntoinette Seaman {HP}

Rachel L. Seideman

Jae-Young Seo

Nicole Kristin Severson

Patrick William Sheehy

Casey R. Sheldon

Heather Diane Sherman {PTK}

Ken Shiraishi

Jenny L. Silva

Danielle Ruth Silverman

Chelsea C. Simon {HP}

Madalyn M. Sloan

Lindsey K. Smith

Rachel E. Solomon

Yeonghun Song

Maria G. Soria

Hillary Anne Souza

Sophia Jeanine Spera

Mallori J. Spilker {PTK}

Michael A. Stern

Naomi Nicole Stevenson

Matthew Glenn Stillwagon

Courtlin Reilley Stoker {PTK}

Lane Michael Stone

Blake Douglas Stuart

Jeremy Brian Sturz

Christopher B. Sugarman

Yi Sui

Amanda G. Sundberg {PTK}

Julian A. Sweedler

Michelle Keiko Tabone

Xue Tan {HP} {PTK}

Alexandra J. Tang

Ross L. Taylor

Paola Teran

Ashley S. Teter

Danae E. Thomas

Torian T. Thomasco

Allison A. Thompson

Stephen Michael Thomsen

Larry M. Tietsort

Lisa Marjorie Tigner

Chadron Joseph Tito

Daniela Todorova

Casey Leigh Topar

Jesse B. Trace

Alexander Carmine Tranovich

Becca Lauren Trujillo

Craig Michael Turner {HP}

Max Nicholas Ulrich

Anthony Robert Vail

Bristol Sarin Vanhoy

Bernardo Vega {PTK}

Shauna Viray Walker {PTK}

Robert David Walmer

Chao Wang {HP} {PTK}

Morgan Elizabeth Ware

Keith M. Warter

Kala K. Watson

Hannah Jean Webb

Jonathan B. Weber

Brittany K. Weiss

Samantha Dawn Whicker

Lauren Elizabeth White

Justine Magdalena Wieland

Kelly A. Wilkins

Amber Jean Willits {HP} {PTK}

Rebecca Sarah Wiscombe

Adrian A. Witzenmann-Krell

Fusayo Yamamoto {PTK}

Stacy A. Yansen

Nancy Lizbeth Yarahuan

Myung-Hoon Yoon

Sung-Jin Yun

Nathan R. Zemke

Sara Zendehnam

Zak Race Crowe Zimmer

Miguel A. Zuniga Journalism with Emphasis in Broadcast Journalism Anna Kathleen Gauthier

Michelle Jefte Wong Journalism with Emphasis in Visual Journalism Bilge Akinci

Rhys Kawika Alvarado

Anna Kathleen Gauthier

Kenny Lindberg

Michelle Jefte Wong Journalism with Emphasis in Writing and Editing Rhys Kawika Alvarado

Anna Kathleen Gauthier

Michelle Jefte Wong Marine Diving Technician Johannes David Frenznick

Ryan Stanton Mark

Dano C. Pagenkopf

Michael Albert Pamatat

Erik W. Woltjen Marketing Victor Karl Oskar Andersson

Charlotte Helen Sofie Barnekow

Oscar Bernhardsson {PTK}

Brittany Hazel Brooks

Alberto Concejo Alfaro

Jessica Victoria Cruz

David Eriksson

Henrik Niklas Jonatan Falkenby

Erik Francisco Fransson {PTK}

Mathias Thomas Gustafsson

Conor K.H. Hayo

Nick Andre Hercberg

Carl Christopher Hjelm

Lana Tanja Jafar

Sara Hana Nima Jafar

Catherine Kaufmann {PTK}

Niklas David Lundberg

Erik M. Martinsson

Luke Jorgan Metherell

Rina S. Mitchell

Akiko Mizoguchi

Tomoyo Mizunaga

Masahiro Noguchi

Erik Johan Otterblad

Emil Alexander Pehrsson

Gianfranco Perona Mendoza

Melissa Sabetkar

Emil Rasmus Sandberg

Stephanie Cassandra Selbman

Cody Raymond Sell

Kerry Lisa Smith

Juliana Ssempala

Charlotte Hannah Thomasson

Matthew Kaleo Tyler

Yudai Yamaguchi

Rafael Abdalla Mansur Zaquia Media Arts Luis A. Medina Medical Coding Specialist Adele Alston

Lusine Badalyan

Theresa Frances Beveridge

Marcia Boren

Betty L. Clapp

Crystal Ann Crafts

Bernadine Celeste Crawford

Kate K. Dorn

Christine A. Ellis-McBride

Maria Lourdes Sarao Gan

Nyesha Nicole Harris

Raquel Denise Johnson

Debra Jordan

Yemisrach Tesemma Lodebo

Joella Lynne Martin

Meghan Daily Masterson

Piedad T. Merlas

Carol Lynn Mitchell

Christie Gale Moore

Victoria Antoinette Moran

Loan Kim Nguyen

Joseph C. Nwaibe

Emelinda I. Paguio

Andrew Pearce

Veronica Sue Prior

Tatyana Radion

Carrie J. Ramirez

Suzette Marie Reed

Irene Rodriguez {PTK}

Parisa Safavi

Alisa Hamilton Sejud

Jackeline Serrano

Pushpa H. Thakur

Mary Elizabeth Thibodeaux-Yost

Nellie I. White

Karen L. Zimmerman Medical Reimbursement Specialist Yemisrach Tesemma Lodebo

Neil Newman {PTK}

Jose E. Ramirez

Suzette Marie Reed Real Estate Amanda Pearl Smith-Mirabella Vocational Nursing (LVN) Angelica Alvarez

Alejandra Arias

Gordon G. Arkell

Criselle Balinos

Neil Navales Bautista

Brittany Ann Bohner

Shella Bancual Buyco

Brian Gregory Carr

Keli Lynn Cooley

Mary Katherine Cooney

Karen Denise Cortes

Aretha Lin Curran

Laurel L. Daphne

Johnelie T. Dial

Gina Marie Garcia

Airen Alysse Germesin

Bridget Regina Hicks

Belinda Hirzel

Crystal Dawn Hutton

Lucia M. Jaimes

Zlata Kovalchuk

Hong Thi Le

Christine Marie Lopez

Liliana Lopez

Hortencia M. Martinez

Madonna M. McPhie

Taylor J. Merrill

Carolyn Denise Morrill

Marla P. Perez

Raquel Perez

Denise Perkins

Chelsea Rose Poorbaugh

Emilee Grace Powell

Maricel S. Rangel

Nicole Elise Rasmussen

Alexandrina Marie Reynoso

Corinne Marie Satterthwaite

Kathryn Jayne Schwertl

Leakheana Chan Suy

Janice Lynn Thomason

Kelly Patricia Williams CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT-TRANSFER Danielle Marie Adair

Kira Adams

Hilary Christine Adams

Michelle Amara Adams

Elena Michelle Adcock

Nils Michael Ahlberg

Britney Kanoheka Alejo-Fishell

Nicholas Edmond Alheit

Gregory Clark Alsop

Stewart J. Alsop

Samuel Lawton Bailey Anderson

Philip Ryan Andre

Nieves Yesenia Antonio-Ramirez

Erick Duarte Araujo

Oliver Christian Armstrong

Giuseppe Mario Arnoldi

Dalma Amayrani Arreola

Monica Arya

Melisa Lyn Ashbaugh

Molly Kathryn Babich

Jinhyeuk Baek {PTK}

Caroline Stewart Bailey

David Barba

Ted Lewis Barber, Jr. {PTK}

Ross Louis Barnett

Chantelle Leigh Barrager

Edward M.V. Barrera

Donald Robert Barthelmess

Cole Daniel Baviera

Courtney Ruth Belsheim

Blair James Bennett

Rebecca Anna Benozer

Olivia Darlene Berlin

Tabitha Ann Beville-Freytag {PTK}

Kelsey Ann Bjelajac

Jaret Tyler Blankenship

Elizabeth Ann Blee

Juanita Zakiah Block

Lisa Jacqueline Blondell

Tori Allison Bodin {PTK}

Brittany Barbara Borsuk

Evan Jack Bradish

Nicholas J. Bradsher

Casey Fox Brainerd {PTK}

Michael Alan Brand

Jennifer Michelle Brasseal

Chelsea Elizabeth Bratches

Joseph Ryan Bregante

Katherine Marie Breslin

Amanda Gabriela Brewer

Megan Brown

Charles Michael Brunner

Aaron Jazar Butnik

Jia Cao

Xiangfeng Cao {PTK}

Megan Capriccio {HP} {PTK}

Melina Sadie Caputo

Oliver Swain Carlson

Lauren Paige Carter

Nicholas Brooks Carver

Kristopher Niell Casey

Rosalia Castro

Sonya Nicole Ceja

Binghao Cen {PTK}

Cassandra Ann Chance

Di Chang

Brett Richard Chapman

Dai Dai Chen

Zi Han Chen

Brian Cheon

Amanda Suzanne Chino

Eunbit Cho

David John Chrisman

Suzi Christensen

Michelle Christiansen

Maryann Christiansen

Sangwon Chung

James Michael Ciardello

Anastasia Ciudinovschih

Matthew E. Clarke

Christopher Allan Colbert

Sofia Maya Collin

Chelsea Rosalie Coppola

Gina Marie Correia {PTK}

Robert Marco Corsi

Katherine Marie Courtney

Caitlin Kelsey Coyner {PTK}

Kelsey Danielle Dahl

Lindsey Danielle Dahlin

Sierra Dale {PTK}

Yekaterina Damina {PTK}

Seth Thomas Danielson

Brianna Santosh Davis

Danae Marjorie Davis

Drew Ronald Davis

Jaclyn Nicole Davis

Austin Robert Delve

Xiaotong Deng {PTK}

Zachary Z. Denzer {HP} {PTK}

Anna Jayne Deruyter

Sarah Cynthia Desantis

Gustavo M. Desouza

Matteo Roberto Stefano Di Giulio

Michael Paul Diacos

Marissa Renee Diangelis

Devin Nicole DiNapoli {HP} {PTK}

Guy Anthony Dinuzzo

James Nicholas Dipaolo {PTK}

Melissa Marie Dougherty

Trevor Alexander Dow

Alan Joel Dowdall

Kyra Sage Downing-Krepela

Nicole Draeger

Larissa Lindsay Durkin

Casey Alexander Dutton

Elizabeth Claire Eck {PTK}

Erik Scott Edwards

Benjamin Carl Eggli

Ethan Bibbs Elias

Abigail Lynn Ellis

Jonathan Elron {PTK}

Ivana Soleil Escartin

Rafael Escobar Ernesto Escobar

Pablo Alfonzo Espinoza

Jacqueline Jessica Esquer

Robert Charles Everling

Bryn Christopher Fedderson

Thomas Francis Feerick

Alexandra Marie Ficarra

Brianna Alexis Fischer

Joshua Patrick Fleming

Jessica Rae Fleming {HP}

Roberto Flores, Jr.

Kevin E. Fock {HP} {PTK}

Ryan Henry Foo {HP}

Kyle Nicholas Fretwell

Sean Ryan Gallagher

German Garces Gomez

Berenice Garcia

Malenda Garcia

Gabrielle Garza

Stephen Alexander Gee

Ian Ross Gilbert

Taylor Jewett Gilbert

Richard Ross Gill

Charlotte Dunn Gilleland

Nicole Kathryn Gillespie {PTK}

Taylor Paige Gilton

Edoardo Girardini

Lewis Aaron Goldstein {PTK}

Robert Daniel Gomez

Ping Gong {PTK}

Norma Gonzalez

Rebecca Refugio Gonzalez

Alexander Lloyd Gordon

David L. Gordon {HP} {PTK}

Claire Marian Gordon-Harper {PTK}

Shannon Lynn Grady

Fred James Graham

Patrick Sveiven Griffin {PTK}

Samuel Arthur Gritt

Kelsey Ann Grunewald

Michael Patrick Gudenau

Cindy Guendulain

Ana Yessica Guerrero {PTK}

Geena Guerrido

Courtney Marie Guinn {PTK}

Han Run Guo {PTK}

Josue Rafael Gutierrez

Daniel Alexander Guzman

Taewoo Ha {PTK}

Casey Michael Hahn

Talisa Natalie Hail

Lindsay Halford

Sarah Nicole Hamblen

Jenna Rose Hammerslag {PTK}

Sarah Elyse Harasta

Reed Eliot Hardin {HP}

Julie Mason Harker {PTK}

Kimberly Marie Harrigan

Emily Brooke Harrington {HP} {PTK}

Riley Donald Harrison

Hashim Ali Hassan

Jasmine Alise Hassett

Marissa Kailynn Hatton {PTK}

Gretchen McDonald Hayward

Zachary Scott Healy

Garrett Hamilton Heiser

Hannah Davis Henderson

Ricardo Hernandez

Angelica Hernandez {HP}

Trafford Abercrombie Hill

Oren Jonathan Hillel {HP} {PTK}

Daniel Patrick Hite

Samantha Jade Hochhauser {PTK}

Michael Philip Holman {PTK}

Daniel William Holsinger

Linda Aiko Hori

Loren Gullattee Horton

Haolun Huang

Kyle John Hufford

Tucker Calen Huget

Dana Marie Hutchison

Oriana Rose Iannitti

David Thomas Ibarra

Ryan Michael Jack

Carly Erin Jacobson

Marissa Danielle Jaffe {PTK}

Christian M. Jaimes

Chase Michael Jamieson

Christopher Robert Jasinsky

Joshua Edward Jenkins

Leanna Lynn Jimenez

Daniel Spencer Johnson

Lyndee A. Johnson {HP}

Jade Nicole Jones

Trevor Michael Jones

Kristine Ashley Kaelin

Andrew Cooper Kairis

Jan Josef Kalas

Alexander Konstantinovi Kanish

Charles Adam Kausen

Margaret Emily Kellett {HP}

Ala Mukhtar Khan {HP}

Justin Allen Kiel

Saejun Kim

Dohyung Kim

Zachary Thomas King

Ashley Marie Kiolbasa

Kendall Suzanne Kirkpatrick

Stefan Koch {PTK}

Daniel Tokushi Koches {HP}

Mason Joseph Kopeikin {PTK}

Lina Koppel {HP} {PTK}

Nicole Kathleen Kramer

Jamie Lee Kucharski {PTK}

Chelsea Brooke Kyles {PTK}

Yunli Lai

Amanda Victoria Lai {HP} {PTK}

Evan Thomas Lamb

Ryan Bennett Lamo

Elliott William Lenard Lanam

Brianna Kathryn Lawler

Donhyun Lee

Samantha Marie Lefever

Paolo Michael Lekai

Grayson Thomas Leonard

Corey Michael Lewis

Wenxiao Li

Yunqi Li {HP} {PTK}

Lijuan Li {PTK}

Zheng Li {PTK}

Ryan Scott Lighton

Edward Lin

Ryan Joseph Linden

Riwen Liu

Yunbo Liu

Jianfeng Liu {PTK}

Nicole Elisabeth Loskamp

Hongsheng Lu

Dabei Lu {PTK}

Jaclynn Rose Ludford

Rafael Luna

Jonathan H. Luong

Brian Dinh Ly {PTK}

Sarah Rochelle Lyon

Marjorie Maas

Katherine Elizabeth MacBarron

Melissa Kay Macias

Caitlin Cecelia Madden

Timothy Arran Maher

Feras Bahij Maidaa {PTK}

Daniel Robert Malara

Jose Miguel Maldonado

Jared Lee Malone

Elizabeth Marrodan

Mary Kathryn Marrs

Ryan James Martin

Lourdes Martinez

Coral Nicole Martinez {PTK}

Kevin Max Massanari

Nasrin Mazooji

Madison Claire McCabe {HP} {PTK}

Brandon Richard McCapes

Claire Marie McCarthy

Jesse Francis McCord

Jordan Michael McCray

Corina Ann McIntyre {PTK}

John Francis McMahon

Mayra Jazmin Medrano

John Paul Mehlhaff {PTK}

Michael James Meyer

Marin Miguel

Brice Phillip Milano {PTK}

Samson Alexander Miller

Natalie Jean Mills

Matthew Guido Misisco

Annarose Susan Mitchell

Chloe Gabriell Mitchell

Rebecca Eve Mnayarji

Brendan Riley Mohun

Victor Torres Moreira

Marcus Gian Morosin

Iris A. Mota {PTK}

Mary-Sophia Motlow

Cherrylin Almodovar Mucho

Jonathan Keith Munnikhuis

Mercedes Linnea Murphy

Anaiya Latwai Mussolini

Tony Nangle

Courtney Anne Nazak

Jeannin Michele Neilson {PTK}

Jordyn Danielle Newland {HP}

Quan H. Nguyen

Tatiana Mason Niccolini {HP} {PTK}

Kyron Nuckols

Christoffer Nyman

Danielle Christina O’Connor

Haley Danielle Omanson

Annalysse Brielle Padrta {HP}

Skyler Leanne Paul

Chelsey Lynn Peck

Shachar Peled

Jordan Richard Peplinski

Nicholas Anthony Perocco {PTK}

Joaquin Andres Pintado

Ricardo Placencia

Seth Ian Pratt {PTK}

Idaelia Preciado

Genna Danika Promnick

Stacie Rayburn Raichelle {PTK}

Lauren Menegon Renz {PTK}

Clinton Eric Reynolds

Marine Richard

Meredith Haley Richman

Jonathan W. Rick {HP} {PTK}

Nicole Kristina Rigas {HP} {PTK}

Lauren Alethea Rios

Natalie Lauren Robinson

Breese Roche

Launa Kallio-Wesely Romanowsky

Mark Andrew Romasanta {PTK}

Mayra Romero

Cosette Marie Romero

Kevin Rooplall

Cassie Ashton Roosa

Carly Danielle Rosenblit

Adam Joel Baird Rothman

Kelly Morgan Rowe

Frederick Theophillus Russell

Morgan Tirrell Ryan

Hector Hugo Sanchez Rodriguez

Ivana Victoria Sanchez

Josue Sanchez {PTK}<

