Westmont College, Class of 2010

Westmont College held its commencement ceremony on May 8, honoring its 330 graduating seniors.
* — Double major
A — Pi Sigma Alpha, the National Political Science Honor Society
C — Psi Chi National Honor Society of Psychology member
D — Sigma Tau Delta National Honor Society in English member
E — Omicron Delta Epsilon International Economics Honor Society Member
K — Phi Kappa Phi National Honor Society member
L — Lambda Pi Eta National Communication Honor Society member
O — Omicron Delta Kappa National Leadership Honor Society member
P — Phi Alpha Theta National Honor Society member
S — Sigma Delta Pi National Hispanic Honor Society member
T — Phi Sigma Tau National Philosophy Honor Society member
Anthropology
Sarah Joan Davis-*OA
Art
Christine Elizabeth Acker
Danielle Marie Adams
Allyson Nicole Arendsee
Lucia Helen Bostick
Jessica Fairchild Conrad
Katrina Marie Harman
Benjamin James Johnson
Dayna Marie Packer
Nicole Elizabeth Pate
Emily Rebekah Price
Richard Pecos Pryor
Marissa Jean Roco
Jasmine Ann Steller*
Joshua Thomas
Kekulamanu Tengan
Kiersten M. Thym-*D
Nathan Thomas Woods-O
Biology
Amanda Marie Bakker
Christine Louise Binkley*
Alexandra Maureen Coleman
Curtis Ray Davenport
Angela Do*
Mark David Duncan-K
William Benjamin Farnsworth*
Leah Marie Gingeresky
Eva Marie Glover
Stephanie Diane Houk
Jordan Clark Johnson-*O
Kristin H. King-KO
Linnea Danielle Kohl
Katherine Sujin Lee
Bridget Nicole Leivan-K
Joshua James Maclaren-O
Timothy P. Newton*
Angela Michele Nixon
Anela Marie Rojas Ramos
Lisa Mika Nalani Rasmussen-*O
Alexandra Kristen Sales
Stephanie Ann Schick-*O
Andrew Emory Schwemmer-*K
Elri ten Brink-O
Tammy E. Tong*
Anne Marie Walker
Stefanie Denise Williams
Chemistry
John Michael Ashley
Christine Louise Binkley*
Angela Do*
William Benjamin Farnsworth*
Ryan Tyler Fields
Jordan Clark Johnson-*O
Taylor Charles Judkins
Timothy P. Newton*
Lisa Mika Nalani Rasmussen-*O
Kirk Alan Reynolds
Andrew Emory Schwemmer-*K
Cherol Joy Tomer
Tammy E. Tong*
Blake Alan Winn
Communication Studies
Taera Joelle Bass
Richard Joseph Blair II
Layne Parker Brookshire
Christine Jane Broom
Elise Sonja Cantini
Joshua David Clark-OLT
Amanda Burke Cleveland
Phylicia Justine Clifton
Renée Kathryn Engberg-KOL
Emily Margarete FreiL
Ashley Lynn Garcia
Sarah A. Iskander
Kasey May Kearin
Kevin Jeremy Kihlstrom
Genevieve D. Kirsch
Tara Christine Klein
Nathan A. Lipps
Andrew J. Lloyd
Joshua Stephen Luetkehans
Breanne Michael Mason
Cassidy Alice Miller-L
John Mark Miller
Emily Janaé Parsons-L
Gregory T. Poyar-LT
Laura Johanna Schelvis
Nancy Sing-Yi Shieh-L
Brittany Alyce Stone
Andrew M. Symonds
Victoria Anne Williams-L
Roslyn Marie Wolfshorndl
Terrell Kaj Wong
Computer Science
Joshua Landon Carver*
Sarah Denise Coburn-C
Robin Shelby Elliott-K
Nathaniel T. Lounsbury
Kelsey Ann Marshman-K
Daniel John Sheasby
Aaryn Christine Smith
Economics and Business
Steven Michael Aaron
Sammy E. Acosta
Sean Christopher Adams*
Miguel Angel Aguilar
Adam Thomas Akins
Diego Neves Almeida
Lindsay Michelle Bates
Shannon Patrick Bryant
Ryan Christopher Carroll
Joshua Landon Carver*
Justin Glenn Davis
Chad Robert Deering
Raymond Harvey Devries
Clayton A. Duncan-E
John Eugene Evancoe-*E
Jordan Paul Evans*
Donald Takeshi Feller
Robert Doss Fenske-E
Garrett Wayne Floyd
Michael David Giusti
Nicole E. Hampton-*OEA
Brent Matthew Heasell
Alisha Grace Heglund
Peter Johnston Hernandez
Trinity Ann M.L. Hokama-L
Arthur Zaven Kalayjian
Shala M. Kiewert
Jenna Helene Kootstra
Michael C. Mantyla
Christian Reed Menard
Lindsay Ann Michiels*
Matthew Stephen Miller
Jordan Harrington Murray
Danny James Price
McKenna Noelle Raasch
Arisa Dawn Rashidi
Kerri Alicia Reyes
Eric Arne Rindal*
Celestina Maria Ripley-*E
Janie L. Roberts
Brooks Colton Roche*
Skye Olof Sander
Stephanie Ann Schick-*O
Robert Andrew Schmalbach
Ryley Edward Schultz
Hannah Marcella Sink-E
Reed Farwell Snider
Amber Janee Stevens
Jay Taylor Visbal
Joshua Ryan Webb
Daniel Harold Wendler*
Collin R. White*
Nathan Thomas Williams-E
Caleb C. Yoder-E
Engineering Physics
Timothy Davis Crabbe
Joel Matthew Kirkpatrick
Andrew Robert Larson-K
Benjamin Ozro Nicoara
English
Levi S. Bagdanov-T
Bradie Ann Beagley
Susanna Helene Berg-K
Carrie Elizabeth Caddell-D
Jesse Lee Cornett-K
Allison Marie Doornik
Stephanie Joy Dunn
Scott Douglas Finlay
Frederick Wyatt Finn
Kristina Michelle Fucci
Anthony Michael Gonzales
Michal J. Hall
Fawn Rose Harrington
Shannon M. Hickey
Michelle Elizabeth Hindman-KD
Benjamin Alan Ingalls
John David Jefferson-O
Kathryn Chiou-Hsin Kong
Amanda Lauren Lopez
Christina Josephine Lundberg-*S
Martina Celeste Mariani
Bethany Noelle Marroquin-K
Jennifer Colleen Matas
Sarah Danielle Morris
Hans Mattias Neuman
Laurie Lynn Niesen-*K
Erika Lynn Olson-O
Clarmelia Garcia Paunil
Sally Ashbridge Pearce-PD
Brooks Colton Roche*
Andrea Elise Schneider
Mary Irene Schuberg
Alexa Rae Singleton
Anneliese Jean Slattum*
Bethany Collene Sowell
Breanna Justinne Taber
Rebekah Uhila Thompson
Kiersten M. Thym-*D
Ashley Gabrielle Varela
Dale Frances Wamstad
Natalie L. Winkler
European Studies
Danielle Marie Yasuda
History
Amy Karen Rose Bryant
Madeleine Christine Deegan
Peter Douglas Drevets
Rita Ingrid Jones-PK
Katelyn O. Lowry
Mark J. Magdaleno
Eric Christopher Meeder-*PA
Trevor Arnold Oftedal
Tara Kim Tran-PO
Charles Flint Whitman-P
Kinesiology
Brandon Sylvan Benedict
Elaina Grace Chapman
Chelsea Erann Clark-*OS
Kendra Elizabeth Creed
Robert L. DeLeon
Andrew Michael Dowl
Amanda Megan Foster
Ashlee Jean Francis
Ashley Marie Glenn
Ryan Mathew Haddock
Jameson J. Hartman
Kimberly Renee Hatcher-K
Kaela Elise Hoch
Weston James Isler
Austin Dirk Ivans
Brent Robert Lagace
Justin W. Miller
Luke James Montzingo
Leslie C. Ramirez
Roni Paul Schmidt
Jasmine Ann Steller*
Jennifer Marie Stinson-S
Lynne Christine VandenBranden
Elizabeth A. Widicus
Kendra Elise Yancey
Brenna Michelle Zimmerman
Liberal Studies
Heidi Jean Boger
Jennifer Ann Caruso
Jessica Louise Case
Jenise Lauren De Bie
Erin Kaye Dohm
Mary Margaret Gish
Kelsey Beth Hardeman
Molly Amelia Hufnagel
Jacquelyn Marie Kiefer-K
Kirra Lillian McGee
Trisha Claire Neu
Britney Anne Scannell
Nadia Krystle Schafer
Emily Finette Thompson
Alexandra Jane Wali
Mathematics
Stephen Lincoln Bergen
John Eugene Evancoe-*E
Mary Alice Joens
Music
Tara Elyse Gillaspy
Taylor Anson Graham
Elizabeth Janna King-K
Bryan Edward Lane-K
Sarah Christine Marler-*TAS
Celestina Maria Ripley-*E
Aimee Mei Han Wong*
Philosophy
Cristiana Marie Caporale
Andrew Benjamin Corkill
Reanna Lou Kuitse
Steven Mark Limkeman-T
Sarah Christine Marler-*TAS
Charles Ruben Mendez*
Marcos David Paredes
Joshua James Peterson-KT
Sharyna LeRawn Scott
Austin Garrett Ward*
Logan Lee Wilmoth-*KT
Physics
Christopher Scott Morse-K
Christopher James Sullivan-K
Political Science
Allison Christina Bearden-A
Mark Anthony Boujikian
Sarah Joan Davis-*OA
Nicole Julianne Delahooke
Phillip Michael Grigsby
Nicole E. Hampton-*OEA
Fong Lishuan Lin
Jared Drayton Madrazo
Eric Christopher Meeder-*PA
Anna Louise Nyhoff-A
Monique Renee Parizeau
Sally Kristin Pineda
Erica L. Stetz
James Roland Wittrock
Melissa Adele Youssef
Psychology
Trevor James Alleman
Gieve Hassan Ameli
Amanda Danielle Barret
Amy Geneva Chinnock-C
Anna Marie Christner-KOC
Brian Davis Hardgrave-OC
Christa Nicole Juell-C
Kristen Alyce Mezger
Holly Marina Miller
Brittany Joy Schultz-C
Alexandria Jeanne Joyce Sheffer
Kristen Irene Shomber-KOC
Kelly Brooke Slattery
Alice Caroline Stiles-C
Ryan Mark Thomas-C
Ralph Abraham Walton
Alanna L. White-KC
Jared Royal Dewayne Wilke-C
Jessica Danielle Zuehlsdorf-C
Psychology of Spirituality
Andrew Jacob Schneider
Reasoning & Advocacy
Austin Garrett Ward*
Religious Studies
Lexi Nicole Aprahamian-O
Colleen Gaile Atkinson-K
Tracey Lynn Cooper-O
Ryan B. Dalbey
Stephen T. Dickson-KO
Susanna Joy Douglas-K
Wesley Thomas Hargrove
Nathan Elliot Kemp-KT
Ann Elizabeth Mason
Elizabeth Collins McCahan
Tim Allen McInerney
Charles Ruben Mendez*
Serra Victoria Milham-O
Kristin Renae Mira
Bethany Susan Schroeder Rynberk
Michael Jonathan Schwartz
Teyler Curtis Sorenson
Logan Lee Wilmoth-*KT
Social Science
Lauren Kristine Everly
Matthew J. Le Duc
Kelsey Rose O’Hara
Hugo Pizano
Anneliese Jean Slattum*
Sociology
Lauren Nicole Abrahamian
Hannah Victoria Baker
Elizabeth J. Darlington
Allison Nicole Harris
Matina M. Hawkins
Manuel Antonio Hernandez
Sarah K. Kamida
Korinne Briana Kane
Erica Lynn Martin
Seth Andrew Monroe
Jordan Elizabeth Pappas
Elizabeth Ann Reno-K
Christine Ann Riley
Angelina Marie Viola
Hanna Kaitlyn Walker
Rebecca G. Walsh
Aimee Mei Han Wong*
Spanish
Sean Christopher Adams*
Chelsea Erann Clark-*OS
Jordan Paul Evans*
Emily Christine Hughes-S
Christina Josephine Lundberg-*S
Lindsay Ann Michiels*
Andrea Michelle Owen-KS
Katie Elizabeth Pinson-S
Eric Arne Rindal*
Lauren Marie Elise Sanders-S
Hillary Clare Trainor-KS
Daniel Harold Wendler*
Collin R. White*
Theatre Arts
Kimberly Ann Crawford
Laurie Lynn Niesen-*K
Jessica Cherie Papp
Marie Maclachlan Ponce
Teacher Candidates
Jennifer Ann Caruso
Kelsey Beth Hardeman
Miranda Rebecca Lahr
Kirra Lillian McGee
Trevor Arnold Oftedal-O
Nadia Krystle Schafer
Laura Gabriella Trudelle-KS
Alana Elaine Woodin-KS
— Nancy Phinney is the director of public affairs for Westmont College.