Santa Barbara High School, Class of 2009

Santa Barbara High School will honor its 444 seniors at its commencement ceremony at 6 p.m. Thursday at Peabody Stadium.
Gina Silvana Agapito
Myron Patricio Aguilar
Peter Aguilar
Humberto Jonathan Ahumada
Sarah Grace Aidnik
Deniz Akdolu
Maria I. Alba
Betzabeth Alcaraz
Marissa Aldana
Karla Aleman
Magda Karen Alfaro
Joseph Nathaniel Allen
William D. Allison
Gladys Ivett Alvarez
Jessica Sylvia Alvarez
Yessenia Alvarez
Emmanuel Angulo
Ohan John Arakelian
Dylan Robert Aronson
Jose A. Arrazola
Trina Lorriane Arroyo
Sergio Matthew Avalos
Carolina Avila
Cecilia Avila
Mireya Elise Avila
Susanna Avila
Harry Randolph Chase Baker
Mayra Isabel Banuelos
David M. Barash
Francisca Areli Barreto
Ricardo Bautista
Eva Maria Jimenez Beltran
Willem Reed Berglund
Katrina Betz
Samuel Edward Biscaro
Robert Blaine Bisquera, Jr.
Liliana Belen Bitters
Brandi Blackwell
Lauren McClave Blair
Matthew Blitzer
Abigail Marie Blossom
Elizabeth Sandoval Borrayo
Geena Elizabeth Boscacci
William T. Boucher
Walker Bentley Brace
Gigi Bren
Ashley Lynn Brennan Gilmore
Ivirubitza Larizbel Briones
Danielle Ryan Broida
Cheyanne Perry Brooks
Jay T. Brooks
Emily Christine Browning
Antonia Burchman
Romy Kimberly Buringer
Elizabeth G. Burke
Carly Samantha Burnell
Zuleyma E. Cabrera Sanchez
Anna Grace Campanelli
Denise Campos
Antonya Marie Capritto
Stephanie Neal Caracas
Jesus Carbajal
Elenis Carrera
Matthew Daniel Cassidy-Norris
Jason John Chapman
Miguel Angel Chavez
Shaun Michael Chiles
Hannah Sara Choueke
Chrysanthe W. Christodoulou
Jeffrey B. Churchman
Jonathan Michael Clark
Lynsi Rebecca Clyde
Benjamin J. Cogburn
Allison Jeanette Cole
Carlos Cordero
Luz Maria Cordova
Coyolicatzi Cortes
Patrick Costello
Kendra Anne Costigan
Diana Michelle Covarrubias
Brandon Ellis Cowan
Samantha Emely Crane
Zaira Arlene Crespo
Blake Crowe
Carter A. Crowe
Daniel Cruz
Michelle Lee Cuttrell
Gilberto Lucas Dai Pra
Joseph Daniel D’Alfonso
Christopher Mathew Dall
Paul Nicholas Davis
Danielle Monique Daymude
Victor Jose Deaquinos
Winston John Decooninck
Sarah Patricia Delgado
Luis Gabriel DeLoera
Matthew Taylor Demopoulos
Cole Phillips Denkensohn
Emily Grace Dentzel
Oliver Diaz
Rudy Diaz-Bello
Zachary Ryan Dimen
Angel Diosdado
Alejandro Dorado
Dora Dorado
Samuel Jonathan Duckett
Benjamin Charles Eardley
Ian James Echternacht
Aaron Samuel Eidelson
Calvin Emerson
Andrew Paul Enciso
Karina Equihua
Eduardo Esparza
Jovany L. Espinoza
Alexandra Estin
Peter A. Estrada
Kinsey C. Fadduol
Cody James Fairfax
Roxana Irene Farmer
Karly Elizabeth Fasth
Taylor C. Fauntleroy
Julian I. Feingold-Swain
Maria Felipe
Lautaro Fesembeck
Mason Robert Field
Juan Louis Figueroa
Donovan Brennan Fisk
Isaac Flores
Jesus Alberto Flores
Marco Fonseca
Tyler Walston Fox
Zachary M. Frank
Travis Christian Frecker
Blake Freedman
Austin James Fritzler
Marissa Fuentes-Hinojosa
Mikaela Nicole Fung
Nicholas R. Gagliano
Ian Lawson Gamble
Osvaldo Gantes
Mauricio Garces
Christian Garcia
Francisco Javier Garcia, Jr.
Peter Nicholas Garcia
Alys Christine Garrison
Marco Anthony Gavilanes
Maria Guadalupe Geronimo
Tianna Marie Gibson
Aaron Serrano Gil
Gideon H. Gillard
Eric A. Glenn
Edgar H. Gomez
Edwin Antonio Gonzalez
Esteban Gonzalez
Fabiola Gonzalez
Jennifer Gonzalez
John Michael Gonzalez
Lizbeth Gonzalez
Santos Gonzalez
Alexah Marie Grant
Macauley Ashley-Sarah Grant
Rory Elizabeth Grebil
Paul Green
Billy Grokenberger
Christian Ivan Guadarrama
Dennis Guajardo
Natalie Marie Guerra
Mercedes Elizabeth Guiliacci
Elena Ibarra Guillen
Guillermo Gutierrez
Victoria Nicole Gutierrez
Teal Rose Hamilton
Amber Harrington
Lyndsey Harrington
Landon Harris
Caroline Beth Hayes
Charles Webster Hedrick III
Danny Mark Hemingway
Ashley Maribel Hernandez
Cristina Hernandez
Eder Kevin Hernandez
Ismael Hernandez
Jennifer Maria Hernandez
Jonathan Hernandez
Mona Marisa Hernandez
Raul Jesse-Rey Hernandez
Alayna Kay Hodges
Claire Hofer
Marisa Huetta Holly
Johnathon Edward Hoover
Courtney Hopkins
Julia Davis Howard
Alex Douglas Huang
Arturo Huerta
Martin E. Hutchinson
Christian Carlo Ibarra
Isabel Mendoza Ibarra
Michelle Crispin Ibarra
Leena Micole Inloes
Lucas Silverio Jacinto
Kimberly Elizabeth Jaimes
Carolina Jaramillo-Loya
Luis Alberto Jasso
Ian Alexander Jenkins
Emily Barbara Jensen
Angeline Jimenez
Issac Jimenez
Jacqueline Jimenez
Jorge Jimenez
Palonia Elizabeth Jimenez
Rodrigo Jimenez
Jacqueline Jimenez Perez
Brianna L. Johnson
Skyler Merrick Johnson
Lyzette Juan-Pablo
Ricardo Juarez
Taylor S. Kall
Samantha Kalson
Spencer Vaughn Kelly
Alexis Maria Keramaris
Tarrick F. Khalil
Paige Leticia Kilbourne
Kevin Joseph Kirchhoff
Scott Korchinski
Michael Henry Landecker
Larissa Lavender
Sarah Joyce Leads
Ulises Leal
Sean Alexander Lee
Sierra Michelle Leighty
Cesar Leon
Elizabeth Leon
Kyle Stephen Leonard
Isabel Leong
Lily Rose Levin
Samuel C. Lindberg
Raleigh Elizabeth Lindelof
Sean Demi Linz
Bryson William Lloyd
Jonathan Isaiah Lopez
Rogelio Lopez
Stephanie Ashley Lopez
Viridiana Lopez
Dulce Maria Lopez Garcia
Rachel Lilley Love
Juan Arturo Loza
Jesse Alexander Lucatero
April Joy Ludwick
Jaime Luis
Erik Lule-Lopez
Hope A. Lutterbach
Caitlin Elizabeth Macker
Regina Patricia Magazino-Diaz
Fredeberto Maldonado
Dulce Elizabeth Mariscal
Gregory Johnathan Manuel
Liliana Guadalupe Mariscal
Irwin Marquez
Hannah Bere Martin
Braulio Martinez
Edith Sixto Martinez
Marisol Martinez
Sara Brittni Martinez
Steven Martinez
Jason William Masho
Julia Hope McAdams
Kevin W. McClintock
Mali Kathryn McCormack
Fredy Medel
Monique Babette Medina
Fernanda Melgoza
Alex Lily Melton
Juan Mendez
Andrew Alfredo Mendoza
Brigitte Esmeralda Mendoza
Brandon Alan Merrill
Ashley Marlena Meza
Sarah Ann-Michelle Migliaccio
Zoe Gray Miller
Marlaina Victoria Milligan
Anna Heming Minsky
Daniel Julian Miranda
Eduardo Miranda
Jesus Miranda
Daniel Moctezuma
Cody Austin Molitor
Elvis Antonio Montoya
Kolby C. Moore
Lorena Azarel Morales
Veronica Moran
Mayra Mosqueda
Felicia Carla Munoz
Oscar Murillo
Maxwell E. Nalevansky
Blake Gifford Nania
Adriana Karely Negrete
Anthony Giovanni Negrete
Roberto Marquez Nelson
Alan Noeggerath
Padma Allegra Nolt
Amy L. Oberholtzer
Luis Angel Obispo
Mirella Orozco-Garcia
Bibiana Ortiz
John Christopher Outwater
Christopher Panchi
Riley Wilson Pannkuk
Jae G. Park
Lindsay Claire Parrish
Karina Stephanie Patino
Lauren Bey Peikert
Sean Peinado
Yenny Maydali Pena
Yolanda Pena
Minerva Peralta
Carlos Alfredo Perez
Karla Diaz Perez
Victor Perez
Daniela Perez Granado
Parker David Peterson
Erika Pintard
Michael A. Plascencia
Hunter E. Ploch
Katelyn Dane Porter
Christopher Lovell Pratt
Hadley Lynn Price
Michael Angelo Pulice
Mauricio Giovanni Pulido
Zoe Raden
William C. Radis
Carmen Ramirez
Jessica Nicole Ramirez
Tania Ramirez
Veronica Ramos
Alexander A. Rangel
Brenda Rangel
Matt Aram Raphaelian
Mariah Anessia Rason
Jessica A. Razo
Jocelyn Real
Jenna Susanne Reese
Jose Reyes
Nicol Richardson
Satia Lee Richardson-Heim
Jorge Alberta Rico
Julio Rincon
Nancy A. Rios
Francisco Alberto Rivera
Ivan Michael Rivera
Miguel Rivera
Cole Gabriel Robbins
Andriana Gisel Rodriguez
Arianna M. Rodriguez
Edith Rodriguez
Tanya Rodriguez
Jessica Irene Rodriguez Chavez
Matthew Steven Roebuck
Warren Franklin Rogers
Lizbeth Aidee Roman
Jose Miguel Rosales
Michael Seth Rosales
Rosario Rossano
Victor David Rossano
Sharlene Denise Rubio
Carli Rose Ruskauff
Tavish Keegan Ryan
Madeline Marie Sachs
Erika Adrianna Sahagun
Remy Michael Saint-Denis
Luis Gerardo Salinas
Armianka Sanchez
Erick Daniel Sanchez
Santiago Sanchez, Jr.
Denise Carolina Sandoval
Ricardo Sanjuan
Timothy William Scanlon
Kelsey A. Scarborough
Anna Corina Schares
Alexandra T. Schlagel
Justin Paul Jacob Schmandt
Hanna Lane Scholle
Lindsey A. Schuster
Rafael Shiffman-Cardona
David Francisco Silva
Sarah Renee Silvas
Hadley Rose Simmons
Shane Sims
Erica Hana Singer
Simran Elizabeth Singh
Alexandra Lee Sizemore-Smale
Nicholas Foley Sklar
Harrison Pierce Skov
Dustin Slade
Margo Zurawski Slaff
Lucas Samuel Smith
Jennifer Ann Sorgman
David Sosa
Jasmine Soto
Austin Nicole Spivey
William Daigle Stark
Tara M. Sweatt
Laura Leticia Taboada
Serena Renee Tacadena
Brenna Colleen Tanksley
John Tapia
Taylor Chase Tatlock
Marley Chamoi Taylor
Evan Whitney Teufel
Spencer J. Thomas
Taylor Mae Toner
Jaime Torres
Juan Armani Torres
Luis Torres
Lily Hannah Trotter
Pablo Jesus Trujillo, Jr.
Megan Elizabeth Turley
Gareth Lloyd Twigden
Jessica Lynn Ullemeyer
Marissa M. Unger
John Anthony Uribe
Alyssa Michele Valdez
Javier Estefan Valencia
Erick Valente
Maria G. Vallejo
Lenny Arizmendi Vargas
D’onna Monique Vasquez
Edwin Jesus Vega
Elizabeth Venegas
Karen Villegas
Alexa Louise Wagner
Jade Ashlee Warren
Nicole Elizabeth Weaver
Caitlin Sarah Werner
Cristian Wheeler
Sarah E. Wheels
Caitlin Marie Williams
Matthew Alan Wissman
Claire Christiana Woolf
Tyler D. Worley
Alexandria Tracy Xiques
Tyler Scott Yahyavi
Avery Rose Yoshimine
Cameron Yoshimura
Chelsea Jo Zaniboni
— Barbara Keyani is the administrative services and communications coordinator for the Santa Barbara School Districts.