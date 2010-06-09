San Marcos High School, Class of 2010

San Marcos High School honored its 433 graduates in a commencement ceremony on June 3 at Valley Stadium.

The Class of 2010 was the school’s 50th graduating class. The graduates — nicknamed “The Golden Class” — all wore gold tassels along with the school’s red and blue tassels on their mortarboards.

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Leyla Danyelle Abbass Ali

Jazmin Aguilera

Eric Aispuro

Yousef Abdul Kareem El Tayyeb

Augustus John Albertsen

Martin Alcocer Rendon

Cintia Yanilu Aldama

Robert Anthony Aldaz

Adrian Alexander Alexandrian

Stephen Ross Amspoker

Lise Hongaard Andersen

Karina Marina Arredondo

Yasmin Imani Azam Ortega

Cristine Baeza

Noelle Tatiana Baird

Zaira Stella Barbosa

Bibiana Barreto Miranda

Chelsea Nicole Bartley

Lindsey Becchio

Sarah Marie Beveridge

David Graham Billesbach

Kevin Chase Blum

Maxwell Albert Blumenthal

Savanna Taylor Bomer

Spencer Jeffrey Book

Peter Winston Boron Jr.

Connor Anthony Bortolazzo

Sonia Botello

Evan Scott Bradford

Scott Clifden Bradford

Rebecca Jane Briggs

Emery Kwabena Brobbey

Jake Michael Buchanan

Noelle Hayley Burger

John Raymond Butcher

Marlene Cabrera-Ramirez

Isidro Calderon

Whitney Christin Caldwell

Jessica Lynn Campbell

Lorenzo Carachure

Alyssa Meilani Carney

Jesus Alfonso Caro

Samuel Joseph Carr

Paul Israel Carrera

William Nicolas Casanueva

Kylie Casey

Sofi Luz Castañon

Jake Ryan Castellanos

Sarah Catherine Castillo

Luis Esteban Ceballos

Suleyma Ceballos

Denise Alexandra Cervantes

Jessica Melanie Chan

Florence Marie Chardon

Eliseo Antonio Chavez Ramirez

Mindy Cheng

Andreas Walter Christodoulou

Cody Lawrence Clark

Allison Kiana Clarke

Corbin Christopher Clem

Mariah Mae Cochrane

Jacob Emerson Coffey

Jasmine Lee Colegrove

Melody Monica Collins

Ashley Chanel Contreras

Madison Ann Cooper

Jackeline Correa

Hannah Marie Corry

Jordan Taylor Cote

Selden John Cummings

Vanessa Curiel Vargas

Sarah Maria Cybulski

Derrick Andrew Dallmeyer

Galen Chun-Kwong Dang

Ethan Chaneay Davis

Madeline Kerby Dawson

Simone Isela De La Mora

Valerie Tatiana Hyacinthe De Mangeon

Daniel Delacruz

Nathaniel Thomas Delgadillo

Alan James Deroo

Areli Diaz

Simon Diaz Garcia

Joseline Diaz

Anthony V. DiMizio

John Patrick Dodson

Michael Tyler Dolin

Veronica Dominguez

Andrew Joseph Doss

Maria Duarte Garcia

Justin Lee Duran

Fayez Y. El Tayyeb

Sandra Elias

Quinlan Rose Ellington-Meaney

Emilie Nichole Khalil Elzien

Holly Dawn Emerson

Mayra Esparza

Rebecca Estrada

Riley Charles Fatch

Lauren Rose Fausset

Samuel Evans Fearer

Shawnie Nicole Fenner-Lopez

Jenna Michelle Fikes

Ian Mackay Fisher

Samantha Jean Flattery

Malerie Harris Fleischman

Jenise Rose Fretz

Leanne Taylor Fretz

Chelsea Alison Friedman

Jonathan Galicia

Michael Christopher Alexander Gallop

Evan Mark Gambetta

Alyssa Breann Garcia

Cristina Barragan Garcia

Lucero Garcia

Luis Bernardo Garcia Mejia

Maritza Garcia Julio

Mauricio Garcia

Naira Guadalupe Garcia

Tanya Paola Garcia Cardoso

Juan Jose Garcia Jr

Beatriz Karina Gil

Elden Alejandro Gil

Louis Michael Giroux

Zane Bryce Golas

Taylor Jonathan Gonzales

Francisco Gonzalez-Gonzalez

Yoselin Morales Gonzalez Morales

Oscar Gonzalez

Peter Cavanaugh Greaney

Danielle Rose Gruenberg

David Edward Grunewald

Laura Guerrero

Joshua Daniel Guild

Efren Gerardo Gutierrez

Erik German Gutierrez

Karen Paola Gutierrez Acosta

Jennifer Leigh Haden

Kevin Richard Haight

Avery Walden Hammond

Katherine Caroline Harding-Brown

Miranda Lee Harmon

Karen Beatriz Haro Martinez

Olivia Cailin Harrington

Dylan Everest Harris

Vashawn Ranston Harvey

Alexandra Michele Haws

Cari Nicole Parry Hekhuis

Scott Kenneth Hempy

Brianna Janae Hernandez

Citlali Hernandez

Debbie Hernandez

Emmanuel Hernandez

Michael Velazquez Hernandez

Nicole Esmeralda Hernandez

Francisco Javier Herrera

Rudestela Herrera

Lennin Herrera

Stephen Robert Heuer

Lauren Elizabeth Hicks

Bianca Lynnet Hidalgo

Kallie Michelle Hill

Sean Michael Hoffman

Sonia Berreman Holzman

Manuel Horta

Keaton Zachary Hudson

Dennis Huynh

Lindsey Hopkins Hyslop

Caleb Ibsen

Skyler Sampson Ilenstine

Esther Jara

Brian Edwin Jimenez

Estefani Jimenez

Juan Ricardo Jimenez

Villads Hulgaard Joergensen

Ryley Drew Johnson

Travis Hank Behrens Johnson

Nadia Esther Juanico Bautista

Veronica Juarez

Julia Marie Katsev

Garrett Clyde Kaufman

Dillon Jackson Keefer

Devin Kelly

David Park Kim

Mi Ran Kim

Paulina Davee King

Amy Kinsella

Benjamin Renard Kirkwood Jr.

Eden Margret Knox

Emily Amanda Knuutinen

Bryant James Koopmans

Jessamyn Kate Kraft

Jeremy Ryan Kranz

Lydia Petrovna Kravchuk

Margarita G. Kravchuk

Julian Lake

Samantha Mariah Lampkin

Hilary Anne Langlois

Karla Patricia Lara

Jacob Avin Lebell

Cristina Lefemine

Andrea Leon

Gustavo Leon

Daniel Genaro Leon-Gijon

Nicolette Elizabeth Leslie

Paul Ulrich Leutheuser

Danielle Linker

Michael David Loman

Claire Elizabeth Lombrozo

John Patrick Loomis

Jennifer Lopez Ayala

Jorge Armando Lopez

Tuhui Ku Lowen-Diaz

Valentyna V. Lyash

Kurtis Gregory Lydy

Carolina Magallanes Soto

Shirin Makaremi

Dominique Nicole Mangione

Ceily Manzanarez

Ruben Manzanarez

Daisy Marin

Cesar Martinez

Cheyenne Juanita Martinez

Jenny Ann Martinez

Margarita Martinez

Nestor Vibaldi Martinez

Dakota Nicholas Matson

Christopher Gary McCollum

Ian Lewis McFarlane

Kelly Rose McKay

Emily McNeill-Roberts

Carlos Antonio Medina

Jacqueline Angel Rose Medina Ledesma

Katie Lynn Mellon

Brandon James Mendoza

Kaitlyn Denise Mendoza

Emily Anne Merck

Scott Casey Messier

Marbella Alexandra Meza

Ian Patrick Miley

Kyle Robert Miller

Austin Dean Monson

Mike Ivan Montero

Clare Louise Moore

Keric Raymond Moore

Payton James Moore

Shane Livingston Moore

Uriel Omar Moreno Aguirre

Marissa Marie Morley

Alanna Marie Mozingo

Simon George Murdoch

Hannah Rose Lene Murray

Tad Alan Murroughs

Nathalie Yakira Nateras

Makeda Selam Negash

Selene Negorreta Olivares

Belen Nevarez

Reed Paul Nicholson

Ray Gregory Nowak

Aaron Roque Ochoa

Jonathan Michael Olive-Jones

Christopher Albeiro Olmedo

Martha Rebecca Olmos

Gabriela Mitchel O’Neal

Dominique Noel O’Neill

Reva Angelina Ontiveros

Jennifer Garcia Oropeza

Michelle Alejandra Orozco Camargo

Shannon Nicole Orr

Anthony Issac Ortega

Delia Karina Ortega Gurrola

Luis Alberto Ortega Lopez

Nataly Ortiz

Luisa Ottieri

Hudson James Oznowicz

Antonio Hernandez Pablo

Jerry Palma

Eryn Eloise Macanley Parks

Anthony Michael Patolo

Andres Pedrote

Shane Morgan Peery

Juan Jose Perez Serrano

Juan Alfredo Perez

Luis Esteban Perez Villafana

Maria Guadalupe Perez

Chiara Dawkins Perez del Campo

Bryn Caroline Perkins

Justin Dominic Perocco

Kenneth Andrew Pessino

Daniel Ryan Petersen

Connor Pfefferle

Sarah Elizabeth Pinner

Darlene Elizabeth Pinnock

Garrett Bernard J. Polizzi

Kerri Nikole Polizzi

Benjamin Garcia Ponce

Beatriz Popoca Soto

Hayden Parker Pugh

Salvador Brian Quintero

Nicole Ashley Quirke

Alison M. Raack

Tess G. Rabin

Daniel Abel Ramirez Millan

Hatziri Ramirez

Jeff Samir Ramirez

Luz Aurora Ramirez Carmona

Rebecca Ramos

Madeleine Ranson

John Maxwell Redfield

Jane Chanish Reding

Nathan Samuel Reed

Wenonah Bette Reino

Adam Louis Renga

Evelin Reyes Sanchez

Josie Kimberly Paredes Reyes

Andre M. Rhodes

Gracie Beatrice Ridenour

Kyle Christian Rieb

Reyes Rios

Jack Rain Robbins

Matthew Case Roberts

Melissa May Robertson

Daisy Rodriguez

Elias Robert Rodriguez

Fernando Moctezuma Rodriguez

Dylan Axel Conor Rogers

Carmen Lucia Rojas

Eva Eline Roodenrijs

Fabiola Stephanie Rosales

Ingrid Melissa Rosales

Frances Igorevna Rozhko

Andrea Ruiz

Carley Michele Russell

Leah Marie Russell

Catherine Leigh Rytwinsky

Azucena Salamanca Rodriguez

Jasmine Salas

Jesus Efren Salas Mendoza

Maribel Salas

Ivet Sanchez

Kimberly Mae Sanchez

Lino Sanchez-Ochoa

Cody James Sangas

Casandra Ann Schiefen

Ryne William Scholle

Morgan Elizabeth Schroeder

Quentin Glenn Trabuc Schulman

Grace Elizabeth Ann Sedgwick

Madeline Claire Segal

Arturo Serrano Merino

Katie Marie Shara

Alexandra D. Sharov

Nicolas Allan Shelp

Angie Grace Shen

Jeffrey Scott Shrum

Vincent Michael Siefe

Alexis Casey Sienicki

Christine Chelsea Sienicki

Rosa Margarita Sierra

Daniel Vincent Simentales

Alexander Simes

Cassidy Forest Simpson

Andrew William Slayman

Emily Rose Smith

Olga Smith

Dennis Mayo Soto

Lexi Marie Spaulding

Charles Freeman Spencer

Donnamarie Elizabeth Spencer

Melaina Rose St. John

Caitlin Grace Stanbrough

Aki Wong Stankoski

Nicholas Christopher Stathopoulos

Brett Michael Stormoen

Lauren Nicole Stovall

Hannah Grace Stretchberry

Harrison Ross Strober

Juliet Marie Stuster

Joseph Daniel Swezea

Gientsy Sontillano Sy

Robin Tomas Tack

Spencer David Taylor

Nancy Tellez

Michael A. Tishchenko

Xochilt Togo

Casey Tolivar

Maria Nereyda Torres

Vanessa Torres

Diego Guadalupe Torres-Santos

Jack Thomas Trieger

Michelle Jessica Trujillo

Nathan Thomas Tufvesson

Casey Paul Underwood

Sarah Lucia Unterman

Marissa Nycole Unzueta

Christina Maria Valdivia

Crystal Celeste Valdivia

Estefania Valencia Navarrete

Kathleen Livier Valenzuela

John Richard Vance

Alba Yadira Vargas

Evelyn Karina Vega

Israel Vega

Joaquin Vera

Concepcion Rojo Vico

Victor Villalpando Jr.

Ana Rosa Villegas

Elva Leticia Villegas

Margaret Michailovna Vinogradski

Vincent James Viola

Emilia Alison Wakamatsu

Maren Anne Walker

Timothy Dexter Wallis

Eugene Wang

Dodge Parker Ward

Tori Marie Ward

Matthew Charles Welsh

Jade Jazmin Wentz Fitzgerald

Emily Hannah Wheeler

Emily Allison Whitaker

Eva Susanne Wiedmann

Shane Gabriel Wieland

Devyn Nicole Williams

Natalie Ann Williams

Tyler Lawrence Williams

Krystal Marie Yeung

Corrine Elizabeth Yingling

Derek Chamberlain Zanini

Amy Rose Zapata

Steffany Ivonne Zapata

Mallory Catherine Zaunius

Robin Zelko

Shelby Dawn Zylstra

— Barbara Keyani is coordinator of administrative services and communications for the Santa Barbara School District.