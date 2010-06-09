San Marcos High School, Class of 2010

San Marcos High School honored its 433 graduates in a commencement ceremony on June 3 at Valley Stadium.
The Class of 2010 was the school’s 50th graduating class. The graduates — nicknamed “The Golden Class” — all wore gold tassels along with the school’s red and blue tassels on their mortarboards.
Click here to read Noozhawk’s graduation coverage.
Leyla Danyelle Abbass Ali
Jazmin Aguilera
Eric Aispuro
Yousef Abdul Kareem El Tayyeb
Augustus John Albertsen
Martin Alcocer Rendon
Cintia Yanilu Aldama
Robert Anthony Aldaz
Adrian Alexander Alexandrian
Stephen Ross Amspoker
Lise Hongaard Andersen
Karina Marina Arredondo
Yasmin Imani Azam Ortega
Cristine Baeza
Noelle Tatiana Baird
Zaira Stella Barbosa
Bibiana Barreto Miranda
Chelsea Nicole Bartley
Lindsey Becchio
Sarah Marie Beveridge
David Graham Billesbach
Kevin Chase Blum
Maxwell Albert Blumenthal
Savanna Taylor Bomer
Spencer Jeffrey Book
Peter Winston Boron Jr.
Connor Anthony Bortolazzo
Sonia Botello
Evan Scott Bradford
Scott Clifden Bradford
Rebecca Jane Briggs
Emery Kwabena Brobbey
Jake Michael Buchanan
Noelle Hayley Burger
John Raymond Butcher
Marlene Cabrera-Ramirez
Isidro Calderon
Whitney Christin Caldwell
Jessica Lynn Campbell
Lorenzo Carachure
Alyssa Meilani Carney
Jesus Alfonso Caro
Samuel Joseph Carr
Paul Israel Carrera
William Nicolas Casanueva
Kylie Casey
Sofi Luz Castañon
Jake Ryan Castellanos
Sarah Catherine Castillo
Luis Esteban Ceballos
Suleyma Ceballos
Denise Alexandra Cervantes
Jessica Melanie Chan
Florence Marie Chardon
Eliseo Antonio Chavez Ramirez
Mindy Cheng
Andreas Walter Christodoulou
Cody Lawrence Clark
Allison Kiana Clarke
Corbin Christopher Clem
Mariah Mae Cochrane
Jacob Emerson Coffey
Jasmine Lee Colegrove
Melody Monica Collins
Ashley Chanel Contreras
Madison Ann Cooper
Jackeline Correa
Hannah Marie Corry
Jordan Taylor Cote
Selden John Cummings
Vanessa Curiel Vargas
Sarah Maria Cybulski
Derrick Andrew Dallmeyer
Galen Chun-Kwong Dang
Ethan Chaneay Davis
Madeline Kerby Dawson
Simone Isela De La Mora
Valerie Tatiana Hyacinthe De Mangeon
Daniel Delacruz
Nathaniel Thomas Delgadillo
Alan James Deroo
Areli Diaz
Simon Diaz Garcia
Joseline Diaz
Anthony V. DiMizio
John Patrick Dodson
Michael Tyler Dolin
Veronica Dominguez
Andrew Joseph Doss
Maria Duarte Garcia
Justin Lee Duran
Fayez Y. El Tayyeb
Sandra Elias
Quinlan Rose Ellington-Meaney
Emilie Nichole Khalil Elzien
Holly Dawn Emerson
Mayra Esparza
Rebecca Estrada
Riley Charles Fatch
Lauren Rose Fausset
Samuel Evans Fearer
Shawnie Nicole Fenner-Lopez
Jenna Michelle Fikes
Ian Mackay Fisher
Samantha Jean Flattery
Malerie Harris Fleischman
Jenise Rose Fretz
Leanne Taylor Fretz
Chelsea Alison Friedman
Jonathan Galicia
Michael Christopher Alexander Gallop
Evan Mark Gambetta
Alyssa Breann Garcia
Cristina Barragan Garcia
Lucero Garcia
Luis Bernardo Garcia Mejia
Maritza Garcia Julio
Mauricio Garcia
Naira Guadalupe Garcia
Tanya Paola Garcia Cardoso
Juan Jose Garcia Jr
Beatriz Karina Gil
Elden Alejandro Gil
Louis Michael Giroux
Zane Bryce Golas
Taylor Jonathan Gonzales
Francisco Gonzalez-Gonzalez
Yoselin Morales Gonzalez Morales
Oscar Gonzalez
Peter Cavanaugh Greaney
Danielle Rose Gruenberg
David Edward Grunewald
Laura Guerrero
Joshua Daniel Guild
Efren Gerardo Gutierrez
Erik German Gutierrez
Karen Paola Gutierrez Acosta
Jennifer Leigh Haden
Kevin Richard Haight
Avery Walden Hammond
Katherine Caroline Harding-Brown
Miranda Lee Harmon
Karen Beatriz Haro Martinez
Olivia Cailin Harrington
Dylan Everest Harris
Vashawn Ranston Harvey
Alexandra Michele Haws
Cari Nicole Parry Hekhuis
Scott Kenneth Hempy
Brianna Janae Hernandez
Citlali Hernandez
Debbie Hernandez
Emmanuel Hernandez
Michael Velazquez Hernandez
Nicole Esmeralda Hernandez
Francisco Javier Herrera
Rudestela Herrera
Lennin Herrera
Stephen Robert Heuer
Lauren Elizabeth Hicks
Bianca Lynnet Hidalgo
Kallie Michelle Hill
Sean Michael Hoffman
Sonia Berreman Holzman
Manuel Horta
Keaton Zachary Hudson
Dennis Huynh
Lindsey Hopkins Hyslop
Caleb Ibsen
Skyler Sampson Ilenstine
Esther Jara
Brian Edwin Jimenez
Estefani Jimenez
Juan Ricardo Jimenez
Villads Hulgaard Joergensen
Ryley Drew Johnson
Travis Hank Behrens Johnson
Nadia Esther Juanico Bautista
Veronica Juarez
Julia Marie Katsev
Garrett Clyde Kaufman
Dillon Jackson Keefer
Devin Kelly
David Park Kim
Mi Ran Kim
Paulina Davee King
Amy Kinsella
Benjamin Renard Kirkwood Jr.
Eden Margret Knox
Emily Amanda Knuutinen
Bryant James Koopmans
Jessamyn Kate Kraft
Jeremy Ryan Kranz
Lydia Petrovna Kravchuk
Margarita G. Kravchuk
Julian Lake
Samantha Mariah Lampkin
Hilary Anne Langlois
Karla Patricia Lara
Jacob Avin Lebell
Cristina Lefemine
Andrea Leon
Gustavo Leon
Daniel Genaro Leon-Gijon
Nicolette Elizabeth Leslie
Paul Ulrich Leutheuser
Danielle Linker
Michael David Loman
Claire Elizabeth Lombrozo
John Patrick Loomis
Jennifer Lopez Ayala
Jorge Armando Lopez
Tuhui Ku Lowen-Diaz
Valentyna V. Lyash
Kurtis Gregory Lydy
Carolina Magallanes Soto
Shirin Makaremi
Dominique Nicole Mangione
Ceily Manzanarez
Ruben Manzanarez
Daisy Marin
Cesar Martinez
Cheyenne Juanita Martinez
Jenny Ann Martinez
Margarita Martinez
Nestor Vibaldi Martinez
Dakota Nicholas Matson
Christopher Gary McCollum
Ian Lewis McFarlane
Kelly Rose McKay
Emily McNeill-Roberts
Carlos Antonio Medina
Jacqueline Angel Rose Medina Ledesma
Katie Lynn Mellon
Brandon James Mendoza
Kaitlyn Denise Mendoza
Emily Anne Merck
Scott Casey Messier
Marbella Alexandra Meza
Ian Patrick Miley
Kyle Robert Miller
Austin Dean Monson
Mike Ivan Montero
Clare Louise Moore
Keric Raymond Moore
Payton James Moore
Shane Livingston Moore
Uriel Omar Moreno Aguirre
Marissa Marie Morley
Alanna Marie Mozingo
Simon George Murdoch
Hannah Rose Lene Murray
Tad Alan Murroughs
Nathalie Yakira Nateras
Makeda Selam Negash
Selene Negorreta Olivares
Belen Nevarez
Reed Paul Nicholson
Ray Gregory Nowak
Aaron Roque Ochoa
Jonathan Michael Olive-Jones
Christopher Albeiro Olmedo
Martha Rebecca Olmos
Gabriela Mitchel O’Neal
Dominique Noel O’Neill
Reva Angelina Ontiveros
Jennifer Garcia Oropeza
Michelle Alejandra Orozco Camargo
Shannon Nicole Orr
Anthony Issac Ortega
Delia Karina Ortega Gurrola
Luis Alberto Ortega Lopez
Nataly Ortiz
Luisa Ottieri
Hudson James Oznowicz
Antonio Hernandez Pablo
Jerry Palma
Eryn Eloise Macanley Parks
Anthony Michael Patolo
Andres Pedrote
Shane Morgan Peery
Juan Jose Perez Serrano
Juan Alfredo Perez
Luis Esteban Perez Villafana
Maria Guadalupe Perez
Chiara Dawkins Perez del Campo
Bryn Caroline Perkins
Justin Dominic Perocco
Kenneth Andrew Pessino
Daniel Ryan Petersen
Connor Pfefferle
Sarah Elizabeth Pinner
Darlene Elizabeth Pinnock
Garrett Bernard J. Polizzi
Kerri Nikole Polizzi
Benjamin Garcia Ponce
Beatriz Popoca Soto
Hayden Parker Pugh
Salvador Brian Quintero
Nicole Ashley Quirke
Alison M. Raack
Tess G. Rabin
Daniel Abel Ramirez Millan
Hatziri Ramirez
Jeff Samir Ramirez
Luz Aurora Ramirez Carmona
Rebecca Ramos
Madeleine Ranson
John Maxwell Redfield
Jane Chanish Reding
Nathan Samuel Reed
Wenonah Bette Reino
Adam Louis Renga
Evelin Reyes Sanchez
Josie Kimberly Paredes Reyes
Andre M. Rhodes
Gracie Beatrice Ridenour
Kyle Christian Rieb
Reyes Rios
Jack Rain Robbins
Matthew Case Roberts
Melissa May Robertson
Daisy Rodriguez
Elias Robert Rodriguez
Fernando Moctezuma Rodriguez
Dylan Axel Conor Rogers
Carmen Lucia Rojas
Eva Eline Roodenrijs
Fabiola Stephanie Rosales
Ingrid Melissa Rosales
Frances Igorevna Rozhko
Andrea Ruiz
Carley Michele Russell
Leah Marie Russell
Catherine Leigh Rytwinsky
Azucena Salamanca Rodriguez
Jasmine Salas
Jesus Efren Salas Mendoza
Maribel Salas
Ivet Sanchez
Kimberly Mae Sanchez
Lino Sanchez-Ochoa
Cody James Sangas
Casandra Ann Schiefen
Ryne William Scholle
Morgan Elizabeth Schroeder
Quentin Glenn Trabuc Schulman
Grace Elizabeth Ann Sedgwick
Madeline Claire Segal
Arturo Serrano Merino
Katie Marie Shara
Alexandra D. Sharov
Nicolas Allan Shelp
Angie Grace Shen
Jeffrey Scott Shrum
Vincent Michael Siefe
Alexis Casey Sienicki
Christine Chelsea Sienicki
Rosa Margarita Sierra
Daniel Vincent Simentales
Alexander Simes
Cassidy Forest Simpson
Andrew William Slayman
Emily Rose Smith
Olga Smith
Dennis Mayo Soto
Lexi Marie Spaulding
Charles Freeman Spencer
Donnamarie Elizabeth Spencer
Melaina Rose St. John
Caitlin Grace Stanbrough
Aki Wong Stankoski
Nicholas Christopher Stathopoulos
Brett Michael Stormoen
Lauren Nicole Stovall
Hannah Grace Stretchberry
Harrison Ross Strober
Juliet Marie Stuster
Joseph Daniel Swezea
Gientsy Sontillano Sy
Robin Tomas Tack
Spencer David Taylor
Nancy Tellez
Michael A. Tishchenko
Xochilt Togo
Casey Tolivar
Maria Nereyda Torres
Vanessa Torres
Diego Guadalupe Torres-Santos
Jack Thomas Trieger
Michelle Jessica Trujillo
Nathan Thomas Tufvesson
Casey Paul Underwood
Sarah Lucia Unterman
Marissa Nycole Unzueta
Christina Maria Valdivia
Crystal Celeste Valdivia
Estefania Valencia Navarrete
Kathleen Livier Valenzuela
John Richard Vance
Alba Yadira Vargas
Evelyn Karina Vega
Israel Vega
Joaquin Vera
Concepcion Rojo Vico
Victor Villalpando Jr.
Ana Rosa Villegas
Elva Leticia Villegas
Margaret Michailovna Vinogradski
Vincent James Viola
Emilia Alison Wakamatsu
Maren Anne Walker
Timothy Dexter Wallis
Eugene Wang
Dodge Parker Ward
Tori Marie Ward
Matthew Charles Welsh
Jade Jazmin Wentz Fitzgerald
Emily Hannah Wheeler
Emily Allison Whitaker
Eva Susanne Wiedmann
Shane Gabriel Wieland
Devyn Nicole Williams
Natalie Ann Williams
Tyler Lawrence Williams
Krystal Marie Yeung
Corrine Elizabeth Yingling
Derek Chamberlain Zanini
Amy Rose Zapata
Steffany Ivonne Zapata
Mallory Catherine Zaunius
Robin Zelko
Shelby Dawn Zylstra
— Barbara Keyani is coordinator of administrative services and communications for the Santa Barbara School District.