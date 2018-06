Santa Barbara City College, Class of 2009

The college awards 1,680 associate's degrees and certificates of achievement

SBCC awarded 1,680 associate’s degrees in arts or science and certificates of achievement at its May 22 commencement ceremony.

(GH) Graduating with Honors

(HP) Students in Honor Program

(PTK) Phi Theta Kappa

ASSOCIATE OF ARTS

Administration of Justice with Emphasis in Law Enforcement

Daniel Garcia

Marquel Lynn Paredes

Arlis Marie Szabo

Dick White West

Administration of Justice with Emphasis in Legal Studies

Heather Carreno

Ryan Christopher Robar

Alcohol and Drug Counseling

Rudolph Moreno {GH}

Animation

Francis Marino Cosworth

Greg R. Miller

Anthropology

Crystal Caroline Looy

Lindsey Grace Ryan

Carmen H. Sandoval

Tyler Ross Turran

Art with Emphasis in Art Studio

Gina Marie Alfino

Brooke Elaine Bartholomay

Larry D. Boman

Rachel Ann Enlow {GH}

Amy Elizabeth Fortunato

Jessica Anne Graybill

Hannah Henderson {GH}

Karli Marie Knott

Michael William Tennant

Biological Sciences

Kyle Mitchell Grgich

Mi Lin {GH} {HP} {PTK}

Naomi Irene Stewart {GH}

Black Studies

Brooke Elaine Bartholomay

Business Administration with Emphasis in Management

Jennifer Lynn Elkins

Andreas Hedin {GH}

Il-Kee Moon

Business Administration with Emphasis in Small Business Development

Tabetha M. Harmon

Ryosuke Iwase

Ernesto D. Martinez

Joanna Kim Noll

Business Administration with Pre-Transfer Emphasis

Larissa Alexandre da Silva {GH}

Kaikane Keigo Beam

Sean Lee Bradford

Chris L. Elliott

Christopher Hope

Fernando Daniel Jasso

Edgar Adrian Preciado

Luis Rico {GH}

Jessica M. Roca

Anthony Paul Rocha

Brooke Marie Schneider

Chemistry

Eneida Schena Chesnut {GH} {PTK}

Mi Lin {GH} {HP} {PTK}

Kenneth Jason Opdyke

Dominic A. Parducci

Jessica Ann Van Tassell {GH}

Chicano Studies

Ramiro Perez Camacho

Lillian Rojas Dickinson

Miguel Angel Ramirez

Communication with Emphasis in Applied Communication

Amy Elizabeth Barbabella

Benjamin Edward Hearst

Karina N. Robles-Santillan

Sangay Wangmo

Communication with Emphasis in Communication Science

Mark Nicola Amundson

Sara Jayne Andrews Cordeiro

Jenny M. Brooks

Christopher Lane Burgart Jr.

Caitlin Rose Burla

Kevin Michael Chatfield

Michelle Justine Cohen

Jenna Leigh Dineen

Kevin Morgan Embertson {GH}

Robert C. Everling

Morgan Page Gardella

Remzi M. Gokmen

Tyler Daniel Gonzales

Honor April Hamilton

Benjamin Edward Hearst

Daniel James Hendrickson

Arielle Elyse Hirschfeld

Lisa Grace Hodge

Wesley M. Hubel

Waid Ibrahim

Alexander Nathan Jacobson

Carly Michelle Karbelnig {GH}

Nicole Frances Kavanaugh

Kristina Laverne Kelly

Melina Ellen Kent

Sean Randall Lamb

Lora Lashbrook

Natalie Suzanne Lester {GH}

Robbie J. Matz

Tiu X. Myers

Meagan Kate Rasak

Claudia L. Rivera

Colin Edward Specter

Naomi Nicole Stevenson

Elise Antoinette Tager

Sarah Carleen Trent

Amber L. Wakeham

Jennifer H. Woo

Economics

Yan An {GH} {PTK}

Kaikane Keigo Beam

Svetlana Bebko

Dimuthu Candauda Arachchige Sarathchandra {GH}

Pierre-Cesar de Mirman

Gustavo M. Desouza

Chris L. Elliott

Alejandro Garcia

Jacob Hines Goena {GH} {PTK}

Ramon Salazar Gonzalez

Brandon Kenneth Greenwood

Tanasha Rose Haaf-Vernstrom

Ariel M. Hanohov

Lynn Marie Heidrich

Yoshinori Hirano

Christopher Hope

Seiko Itakura

Brandon James Jepson

Thibault Keppi {GH} {PTK}

Yutaro Kishi

Hsin-Huei Lin

Michael Graham Mahoney

Robert H. Medina

Nghi Nguyen

David Andrew Noel {GH} {PTK}

Joan Elaine Petit

Edgar Adrian Preciado

Luis Rico {GH}

Jessica M. Roca

Anthony Paul Rocha

Paul Matthew Saldana

Brooke Marie Schneider

Sara Denise St. Clair

Than Duy Thai

Marshall Phelps Thompson {GH} {PTK}

Daniela Warman Urich-Sass

Alexander L. Wyrick

English

Michael Alcala’ Avila

Christian James Laforge

Thomas Zachary Ledbetter

Stacy Marie Monclus

Ryo Takada {GH}

William Jason Yates

Film Production

Johannes Tore Aspegren

Jacob Howard Dornbos

Arthur J. Flachsenhar

Kevin Gaumond

Kerstin Catrin Hedstrom {GH} {PTK}

Niklas Kristensson

Evan John Lanam

Sara Sofia Elvira Lysen {GH} {HP} {PTK}

Renato Aparecido Marques

Kaoru Nakagawa {GH}

Irina Nicolaou

Dylan Penev {GH}

Yuji Sakamoto

Charles Maxwell Sylvester

Film Studies

Eriko Kikuchi

Vincent Anthony Palomarez

Finance

Lilyana Tjandradjaja {GH}

French

Miriam Aguado-Marquez

Geography

Benjamin Haug

Geological Sciences

Daniel John Borer

Patrick J. Cunningham {GH}

James Andrew Dufour

Global Studies

Merna A. Maida

Ryuichi Miyazaki {GH}

Taku Namikawa

Graphic Design and Photography with Graphic Design Concentration

Pamela J. Elliott {GH}

Mallory Rose Hewett

Kyunghee Jin {GH}

Ahran Kim

Katarina Teresia Lindevall {GH}

Melanie Mueller

Graphic Design and Photography with Photography Concentration

Katarina Teresia Lindevall {GH}

Melanie Mueller

Graphic Design and Photography with Pre-Transfer Concentration

Sabby Christian Estrada

Mallory Rose Hewett

Alexandra E. Pappenberger

History

Doug Allan Christiansen

Matthew Jack Mora

Tony Terese Nangle

Frank Robert Reyes III

Joseph “Joey” Williams

Interior Design

Brianne Marie Buyarski {GH}

Shauna Michelle Caraba

Brianna Lynn Cherry {GH}

Agota Krapavickaite

Erin N. Liberty

Jenny M. Sjoholm {GH} {PTK}

Megan Nicole Youngblood {GH}

International Business

Felipe Lacordaire Duarte

Yoko Hayashi {GH}

Takuya Nakayama

Journalism with Emphasis in Visual Journalism

Sage A. Kemmerley

Journalism with Emphasis in Writing and Editing

Pedro Miguel Arana {GH}

Law & Society

Christeva R.L. Filippini

Janet Muniz

Liberal Studies with General Emphasis

Sara Abrishami

Justin David Adams

Lauren Michelle Adams

James L. Adriansen-Weber {GH} {HP} {PTK}

Miriam Aguado-Marquez

Marco A. Aguilar

Viridiana Yanet Aguilar

Christie Jayne Allen

Kelly Rose Almeida {GH}

Liam Bradley Anderson

Sara Jayne Andrews Cordeiro

Gavin Maxwell Angell

Evelyn Anica {GH}

Tina Arlene Aragon

Tamami Arai {GH}

Veronica L. Arellano

Danielle Lee Ariss

Krystin Michelle Arneson

Jesus Arriaga

Jennifer L. Azzarello

Andrew M. Bache

Veronica Annette Balue

Natasha Brielle Bandeira {GH} {PTK}

Anna Frances Barash

Kayla Adrianne Basacker

Aaron James Bauman

Kaikane Keigo Beam

Larry Clayton Beck

Lacee Miechole Beggs

Briana Renee Bennington

Devan Shime Block {GH}

Valentine Boisriveaud {GH} {PTK}

Vanessa Marie Bolles

Rachel P. Bond

Shayla C. Bowe

Heather Victoria Boyd

Gregory Michael Broom

Lindsey Christine Buich {GH}

Christopher Lane Burgart Jr.

Courtney A. Burghall

Jael Michelle Burkhalter

Caitlin Rose Burla

Brigitte J. Cahill

Benjamin Tice Campbell

Sloan Thomas Campi

Paul David Jude Canfield {GH}

Shauna Michelle Caraba

Heather Carreno

Vanessa Nicole Carter

Sonia Castaneda {PTK}

Rubi Castellanos

Martin G. Cazarez

Dolly Chang

Kelly Ann Charest

Suzi Marie Christensen

Doug Allan Christiansen

Mayari E. Cifuentes {GH}

Ashlee Elizabeth Clark

Joshua David Cohen

Michelle Justine Cohen

Herschel Tyler Cohen Colbert

Lindsey Cecilia Collins

Matthew C.R. Cook

Lizeth Martinez Cosio

Sean Richard Costella

Monica Reveles Cuevas {PTK}

Jennifer Ashley Culin

Ekaterina V. Damina {HP} {PTK}

Joseph H. Davidson

Danielle Renee Davis

Julie Analysa Davis

Camille Michelle De Joya {GH} {PTK}

Rosa Maria De La Mora

Pierre-Cesar de Mirman

Scott Patrick Decker

Jeanine Merie Del Pinal

Megan Elizabeth Densberger

Gustavo M. Desouza

Natalie Danielle Diaz

Lillian Rojas Dickinson

Jenna Leigh Dineen

Kenneth C. Dorset

Jaime Lee Dorsey

Arnold Jr. Doxie

Amber Raeleen Drew

Jean Marie Driskel

Kasper B. Dyg {GH}

Satomi Ebina {GH}

Tomomi Ebina {GH}

Ruth Louise Eggli {GH}

Aaron Samuel Eidelson {GH} {PTK}

Rose Lelah Elwell

Katherine Anne Enderby

Rachel Ann Enlow {GH}

Jeff Escola

Yasmin Eskandari-Qajar {GH} {PTK}

Olivia H. Evangelista {HP}

Jason John Faanes

Erica Leanne Fairchild

Jolee Alisa Farias {GH}

Jason Jeffrey Farthing

Leah Marie Ferrari {GH}

Richelle Nicole Fien

Christeva R.L. Filippini

Danielle Marie Fink

Stephanie Anne Fischer

Matthew J. Flores

Rosalyn T. Floyd

James Austin Forsythe

Chelsea Bonna Kay Freeman

Paulo M. Freire-Neto

Catharine Eliza Raneri Frick

Fredrick C. Friedland

Sarah Elizabeth Fullerton

Takeshi Furumoto

Naithan Jude Gallego

Ritter A. Ganong

Alejandro Garcia

Jon Nicholas Gardea

Gabrielle L. Garza

Jesse Kai Gaynor {GH} {PTK}

Nicolas George Gerard

Nathan B. Goldie

Yasmin Marie Gomm

Tyler Daniel Gonzales

Daniel R. Gonzalez

Ramon Salazar Gonzalez

Samantha Rachelle Gonzalez

Robbie Eugene Goodbar

Keith William Gordon

Melanie Sharon Gordon

Shelly Vidliana Gozali {GH} {PTK}

Gavin Michael Graf

Alejandra Granados

Lindsay Sarah Grant

Hannah Elizabeth Graves

Adam C. Greene

Taler Brean Greer

Ashley Kristin Gude

Adrian O. Guerrero {GH} {PTK}

Yadira Guerrero

Brianna Christine Gutierrez

Paula Ann Haines {GH}

Casey Grant Hanebuth {GH}

Rileigh Anne Hansen

Benjamin Edward Hearst

Kerstin Catrin Hedstrom {GH} {PTK}

Lynn Marie Heidrich

Hannah Henderson {GH}

Kathryn Denise Henry

Jorge Humberto Hernandez Ramirez

Jessica Ashley Hipple

Arielle Elyse Hirschfeld

Lisa Grace Hodge

Ryan Anthony Hoffman

Jonika Lee Holler

Max Hoularis

Tawnee Rochelle Houses

Wesley M. Hubel

Brittany K. Hunt {GH} {PTK}

Waid Ibrahim

Tori Joseph Ichimaru

Julie L. Irabon

Robert Calvin Irvine

Manami Ishida

Yoko Ishikawa

Scott Brian Jackson

Dildora Fozilovna Jamanova

Patricia Lily Jasso

Jeremy A. Johnston

Alexander David Jones

Carly Michelle Karbelnig {GH}

Tawny M. Kauka

Nicole Frances Kavanaugh

Michael P. Keenan

Kristina Laverne Kelly

Anne Frances Kemp

Melina Ellen Kent

Melissa Ashley Kepen {GH}

Kara Marie Kerstiens {GH} {PTK}

Sachiko Kessel

Ahran Kim

Hyun Ah Kim

Jesse M. Kimball {GH}

Steven J. Kissel

Alexander Arthur Kitchin

Nathaniel Klein

Mark Knight

Karli Marie Knott

Miranda Renee Koke

Zachary Aaron Koplen {GH}

Valerie Lisa Krakauer {GH} {PTK}

Kyle Thomas Kump

Emily V. Kuser

Christian James Laforge

Nicole Jade Lagerquist {GH} {PTK}

Sean Randall Lamb

Evan John Lanam

Susana Janett Landaverde

Dudley Kevin Laporte

Lora Lashbrook

Thomas Zachary Ledbetter

Sarah Ann Ledo

Connie Leichsenring

Margaret Kelly Lester {GH} {PTK}

Natalie Suzanne Lester {GH}

Mi Lin {GH} {HP} {PTK}

Christopher Matthew Little

Hongyuan Liu {GH} {PTK}

Isabel Liu

Michael John Loncar

Bianka Alejandra Lopez

Nicole Y. Louie

Yuzhu Lu {GH}

Susan R. Magallanes

Michael Graham Mahoney

Daniel Alexander Martinez

Elizabeth Joanne Martinez

Salvador Martinez

Robbie J. Matz

Jordan William Maurer

Robert H. Medina

Nancy Erika Mejia {GH}

Carl Allen Michelet {GH}

Miles C. Michie

Kyle Andrew Miller

Ryuichi Miyazaki {GH}

Reina Miyoshi {GH}

Christian J. Mora

Matthew Jack Mora

Janet Muniz

Jonathan Keith Munnikhuis

Rose M. Myers

Tiu X. Myers

Masashi Alex Nakamura {GH}

Tony Terese Nangle

Brittanny Don Newsom

Nghi Nguyen

Andreas Nitsche {GH} {PTK}

Clinton Andrew Nix

David Andrew Noel {GH} {PTK}

Lauren N. Noel

Diana M. O’Connor {GH}

Yoshitaka Ogaki

Yuki Ogawa {GH}

Eiko Okabe {GH}

Sally Darlene Olaiz {GH} {PTK}

Taryn Kate Olson

Jenny Joy O’Neil

Martha Patricia Oregel Rios

Tamam Jane Ortman

Tyler James Overstreet

Nancy Pacheco

Crystal Alicia Padilla

Dominic A. Parducci

Karla Stephany Paredes Barba {HP}

David Edwin Parsons

Lauren Marie Parsons {GH} {PTK}

Taylor Graham Payne

Steven Edward Pease

Desiree Yvonne Pedersen {GH}

Nicole Elizabeth Peggs

Dylan Penev {GH}

Molly Jean Pennette {GH}

Daisy Pereda

Jacklyn Rose Perez

Yesenia Perez

Nicholas Anthony Perocco {GH} {PTK}

Jennifer Shirley Petersen {GH} {PTK}

Joshua Michael Petersen

Douglas Paul Phillips

Rabia Naomi Piacentini {GH} {PTK}

Corby John Place

Carina Michelle Powers {GH}

Alma L. Prado {GH}

Jaydev Vasant Prajapati

Edgar Adrian Preciado

Britt Kaylee Price

Alexandre Racine

Meagan Kate Rasak

Kimberly J. Ravenscroft

Christine Grace Rendon

Frank Robert Reyes III

Ryan Anthony Richardson

Erin Marie Riley

Kelly Elizabeth Roark

Karina N. Robles-Santillan

Jessica M. Roca

Rodney James Rodr

Fabiana Kimberly Rojas

Jorge Rojas

Amanda Nicole Romero

Andrew Romo

Kelly Morgan Rowe

Neftali Rubio

Lindsey Grace Ryan

Jessica Collete Sahagun

Todd Knoll Saks

Paul Matthew Saldana

Andrew Hartwig Saltzman

Anabel Sanchez

Jessica Ann Sanchez

Josue Sanchez {PTK}

Christine Emi Sawyer

Kimberly Ann Schuck {GH} {PTK}

Cory Jay Seltenreich

Janine Marie Siben

Amber Rose Siddiqi {GH} {PTK}

Maria Silva

Erika Kathryn Sjolander

Alexia C. Skubala

Brianne N. Smith

Jaclyn Pizano Smith

Zachary T. Smith {GH} {HP} {PTK}

Ryan Clifford Snider

Douglas R. Snyder {GH} {HP}

Aaron H. Solomon

Sara Denise St. Clair

Naomi Nicole Stevenson

Courtlin Reilley Stoker {GH} {PTK}

Rina Sugino {GH}

Katherine Joyce Swihart

Arby Eivazian Tabrizi

Elise Antoinette Tager

Masashi Takano

Renee’ Kristie Takis {GH}

Alexandra Joyce Tang

Than Duy Thai

Marshall Phelps Thompson {GH} {PTK}

Daniel Torres

Elena Renee Torres

Nicholas Christiaan Tracy

Luke Thomas Trandal

Danielle Leigh Travis

Jenna Celia Treliving

Rebecca Lauren Trujillo {GH}

Tyler Ross Turran

Gustavo Adolfo Uribe

Sean Thomas Valdez

Yalith Soledad Valverde

Sandra Vasquez

Perla Xochtil Vazquez

Abigail Velasquez

Luis Alberto Velazquez

Allison Ann Versaggi

Kimberly Villanueva

Amber L. Wakeham

Diana V. Walsworth

Mao Watabe

Lauren M. Wells

Elizabeth Ruth West

Stormie Leaha Westendorf

Ryan Patrick White

Heather Elizabeth Whitley

Amanda Renee Wilde

Judah Robert Wilk {GH}

Allicia Marie Williams

Joseph “Joey” Williams

Andrew Paul Wilson {PTK}

Rochelle Nicole Wolfe {GH}

Saori Yamamoto

Nancy Lizbeth Yarahuan

Yuhi Yoshida

Shawn Lee Young

Jorge Luis Zamora {GH} {PTK}

Rachel Rose Zlotnik {GH}

Liberal Studies with Transfer Emphasis

Daniel David McDonough Abraham {GH} {PTK}

Justin David Adams

Lauren Michelle Adams

James L. Adriansen-Weber {GH} {HP} {PTK}

Miriam Aguado-Marquez

Marco A. Aguilar

Viridiana Yanet Aguilar

Christie Jayne Allen

Dale Walter Allen {GH}

Kelly Rose Almeida {GH}

Liam Bradley Anderson

Sara Jayne Andrews Cordeiro

Gavin Maxwell Angell

Tamami Arai {GH}

Veronica L. Arellano

Jesus Arriaga

Jennifer L. Azzarello

Andrew M. Bache

Veronica Annette Balue

Natasha Brielle Bandeira {GH} {PTK}

Kayla Adrianne Basacker

Aaron James Bauman

Kaikane Keigo Beam

Larry Clayton Beck

Lacee Miechole Beggs

Briana Renee Bennington

Devan Shime Block {GH}

Valentine Boisriveaud {GH} {PTK}

Vanessa Marie Bolles

Rachel P. Bond

Heather Victoria Boyd

Jaime L. Bregante {GH}

Ashlee Nicole Brown

Lindsey Christine Buich {GH}

Christopher Lane Burgart Jr.

Courtney A. Burghall

Sloan Thomas Campi

Paul David Jude Canfield {GH}

Heather Carreno

Vanessa Nicole Carter

Sonia Castaneda {PTK}

Rubi Castellanos

Dolly Chang

Suzi Marie Christensen

Doug Allan Christiansen

Michelle Christiansen {GH}

Mayari E. Cifuentes {GH}

Michelle Justine Cohen

Herschel Tyler Cohen Colbert

Matthew C.R. Cook

Kelli M. Cosio {GH} {PTK}

Lizeth Martinez Cosio

Monica Reveles Cuevas {PTK}

Ekaterina V. Damina {HP} {PTK}

Danielle Renee Davis

Julie Analysa Davis

Lauren Marie Davis

Camille Michelle De Joya {GH} {PTK}

Pierre-Cesar de Mirman

Jeanine Merie Del Pinal

Gustavo M. Desouza

Natalie Danielle Diaz

Lillian Rojas Dickinson

Jenna Leigh Dineen

Jacob Howard Dornbos

Jaime Lee Dorsey

Amber Raeleen Drew

Jean Marie Driskel

Aaron Samuel Eidelson {GH} {PTK}

Rose Lelah Elwell

Melinda Agnes Engle

Rachel Ann Enlow {GH}

Yasmin Eskandari-Qajar {GH} {PTK}

Robert C. Everling

Erica Leanne Fairchild

Jolee Alisa Farias {GH}

Jason Jeffrey Farthing

Leah Marie Ferrari {GH}

Christeva R.L. Filippini

Stephanie Anne Fischer

Ryan Jeremy Fisher

Matthew J. Flores

Rosalyn T. Floyd

James Austin Forsythe

Chelsea Bonna Ray Freeman

Paulo M. Freire-Neto

Fredrick C. Friedland

Sarah Elizabeth Fullerton

Naithan Jude Gallego

Ritter A. Ganong

Alejandro Garcia

Jesse Kai Gaynor {GH} {PTK}

Nicolas George Gerard

Erica Deann Gilmore

Tyler Daniel Gonzales

Carlos Gonzalez

Daniel R. Gonzalez

Jaclyn Grace Gonzalez

Ramon Salazar Gonzalez

Samantha Rachelle Gonzalez

Robbie Eugene Goodbar

Keith William Gordon

Melanie Sharon Gordon

Shelly Vidliana Gozali {GH} {PTK}

Gavin Michael Graf

Alejandra Granados

Hannah Elizabeth Graves

Adam C. Greene

Taler Brean Greer

Ashley Kristin Gude

Yadira Guerrero

Brianna Christine Gutierrez

Casey Grant Hanebuth {GH}

Benjamin Edward Hearst

Kerstin Catrin Hedstrom {GH} {PTK}

Hannah Henderson {GH}

Kathryn Denise Henry

Jorge Humberto Hernandez Ramirez

Arielle Elyse Hirschfeld

Lisa Grace Hodge

Ryan Anthony Hoffman

Max Hoularis

Tawnee Rochelle Houses

Wesley M. Hubel

Stephanie Mary Hughes

Brittany K. Hunt {GH} {PTK}

Julie L. Irabon

Robert Calvin Irvine

Manami Ishida

Fernando Daniel Jasso

Patricia Lily Jasso

Jeremy A. Johnston

Carly Michelle Karbelnig {GH}

Tawny M. Kauka

Nicole Frances Kavanaugh

Kristina Laverne Kelly

Anne Frances Kemp

Melissa Ashley Kepen {GH}

Kara Marie Kerstiens {GH} {PTK}

Sachiko Kessel

Jesse M. Kimball {GH}

Alexander Arthur Kitchin

Nathaniel Klein

Karli Marie Knott

Miranda Renee Koke

Zachary Aaron Koplen {GH}

Valerie Lisa Krakauer {GH} {PTK}

Kyle Thomas Kump

Christian James Laforge

Nicole Jade Lagerquist {GH} {PTK}

Evan John Lanam

Lora Lashbrook

Thomas Zachary Ledbetter

Sarah Ann Ledo

Margaret Kelly Lester {GH} {PTK}

Natalie Suzanne Lester {GH}

Cecilia Valerie Lilljegren

Mi Lin {GH} {HP} {PTK}

Christopher Matthew Little

Hongyuan Liu {GH} {PTK}

Crystal Caroline Looy

Bianka Alejandra Lopez

Nicole Y. Louie

Yuzhu Lu {GH}

Michael Graham Mahoney

Daniel Alexander Martinez

Elizabeth Joanne Martinez

Jordan William Maurer

Caylin Jeanea McGuire

Samuel Joseph McKaig

Robert H. Medina

Nancy Erika Mejia {GH}

Miles C. Michie

Ryuichi Miyazaki {GH}

Christian J. Mora

Matthew Jack Mora

Janet Muniz

Jonathan Keith Munnikhuis

Rose M. Myers

Tiu X. Myers

Masashi Alex Nakamura {GH}

Tony Terese Nangle

Brittanny Don Newsom

Nghi Nguyen

Clinton Andrew Nix

David Andrew Noel {GH} {PTK}

Diana M. O’Connor {GH}

Yoshitaka Ogaki

Sally Darlene Olaiz {GH} {PTK}

Martha Patricia Oregel Rios

Nancy Pacheco

Dominic A. Parducci

Karla Stephany Paredes Barba {HP}

David Edwin Parsons

Lauren Marie Parsons {GH} {PTK}

Taylor Graham Payne

Steven Edward Pease

Desiree Yvonne Pedersen {GH}

Dylan Penev {GH}

Molly Jean Pennette {GH}

Daisy Pereda

Yesenia Perez

Nicholas Anthony Perocco {GH} {PTK}

Jennifer Shirley Petersen {GH} {PTK}

Joshua Michael Petersen

Rabia Naomi Piacentini {GH} {PTK}

Carina Michelle Powers {GH}

Alma L. Prado {GH}

Britt Kaylee Price

Meagan Kate Rasak

Kimberly J. Ravenscroft

Christine Grace Rendon

Frank Robert Reyes III

Ryan Anthony Richardson

Kelly Elizabeth Roark

Karina N. Robles-Santillan

Jessica M. Roca

Rodney James Rodr

Fabiana Kimberly Rojas

Jorge Rojas

Amanda Nicole Romero

Andrew Romo

Kelly Morgan Rowe

Neftali Rubio

Lindsey Grace Ryan

Jessica Collete Sahagun

Paul Matthew Saldana

Andrew Hartwig Saltzman

Jessica Ann Sanchez

Josue Sanchez {PTK}

Kimberly Ann Schuck {GH} {PTK}

Amber Rose Siddiqi {GH} {PTK}

Erika Kathryn Sjolander

Jaclyn Pizano Smith

Lisa S. Smith {GH}

Zachary T. Smith {GH} {HP} {PTK}

Ryan Clifford Snider

Douglas R. Snyder {GH} {HP}

Aaron H. Solomon

Naomi Nicole Stevenson

Nicholas M. Stiny

Courtlin Reilley Stoker {GH} {PTK}

Ilda E. Taboada

Arby Eivazian Tabrizi

Alexandra Joyce Tang

Than Duy Thai

Marshall Phelps Thompson {GH} {PTK}

Daniel Torres

Elena Renee Torres

Jenna Celia Treliving

Rebecca Lauren Trujillo {GH}

Tyler Ross Turran

Mark B. Tuttle

Gustavo Adolfo Uribe

Sean Thomas Valdez

Sandra Vasquez

Jessica Vega

Luis Alberto Velazquez

Kimberly Villanueva

Amber L. Wakeham

Diana V. Walsworth

Mao Watabe

Elizabeth Ruth West

Stormie Leaha Westendorf

Ryan Patrick White

Heather Elizabeth Whitley

Amanda Renee Wilde

Judah Robert Wilk {GH}

Talli Elizabeth Willetts

Allicia Marie Williams

Andrew Paul Wilson {PTK}

Rochelle Nicole Wolfe {GH}

Jennifer H. Woo

Kevin Chen Wu

Mani Yahyavi

Jorge Luis Zamora {GH} {PTK}

Nathan R. Zemke {GH}

Marketing

Megan Emily Ackerman {GH} {PTK}

Rosanna N. Arlt

Sean Donaldson

Nicole Draeger {GH}

Max Hoularis

Thibault Keppi {GH} {PTK}

Taeyoun Kim {GH}

Ryan Kent Lovelace

Mariana J. Magalhaes

Ernesto D. Martinez

Sandra Mielke {GH}

Sakultai Pearson

Tassio Revault De Figueiredo E. Silva {GH}

Mika Tokoro {GH}

Mathematics

Sebastien Mathieu Delta {GH} {PTK}

Amir-Hamsa Eskandari-Qajar {PTK}

Justin Jeffery Meyer

Steven Edward Pease

Michael Ioan Vickery {GH} {PTK}

Media Arts

Matthew Robert Gartzke

Masaki Itoi

Linda E. Lopez

Deise Mattos Ramirez

Jason R. Spick

Middle East Studies

Yasmin Eskandari-Qajar {GH} {PTK}

Music

Masashi Alex Nakamura {GH}

Robert Carleton Seeley

Gustavo Adolfo Uribe

Philosophy

Cody S. Zimmerman

Physical Education with Emphasis in Exercise Science

Erin Marie Lardi

Kevin James Long

Political Science

Olivia H. Evangelista {HP}

Jesse M. Kimball {GH}

Daniel Alexander Martinez

Janet Muniz

Jonathan Keith Munnikhuis

Karla Stephany Paredes Barba {HP}

Elena Perez

Rungwe Hashim Rungwe

Jessica Vega

Psychology

Briana Renee Bennington

Sonia Castaneda {PTK}

Tori Lynn Cavalli

Jaime Lee Dorsey

Kara Price Dritschel

Nicholas Anthony Eason

Melinda Agnes Engle

Jason Jeffrey Farthing

Stephanie Anne Fischer

Daniel E. Forster

Kieko Hirata {GH} {PTK}

Stephanie Mary Hughes

Patricia Lily Jasso

Zachary Aaron Koplen {GH}

Aya Nakayama

Angelena Marie Plowman

Amanda Nicole Romero

Alexandra Joyce Tang

Sara Grace Valco

Judah Robert Wilk {GH}

Sociology

Heather Victoria Boyd

Amanda Mari De Lira

Ashley Kristin Gude

Casey Grant Hanebuth {GH}

Sally Darlene Olaiz {GH} {PTK}

Molly Jean Pennette {GH}

Sonya Mercedes Perez

Spanish

Miriam Aguado-Marquez

David Barba

Kelly J. Grabianowski

Yoko Hayashi {GH}

Olga Tobon-Tenorio

Luis Alberto Velazquez

Theatre Arts with Emphasis in Acting/Directing

Sachi Ohtake {GH}

ASSOCIATE OF SCIENCE

Accounting

Viridiana Alvarado

Tanasha Rose Haaf-Vernstrom

Yoko Hayashi {GH}

Yukari Oka {GH}

Luis Rico {GH}

Miwa Suzuki

Administration of Justice with Emphasis in Criminology

Michelle Angelena Acquistapace

Tasha Bandeira {GH} {PTK}

Jose L. Chavez

Pamela Joann Worden

Administration of Justice with Emphasis in Law Enforcement

Robert Michael Bajada

Mayra Castillo

Andrew S. Masaitis

Administration of Justice with Emphasis in Legal Studies

Kenneth Leland Jackson

Rabia Naomi Piacentini {GH} {PTK}

Automotive Service and Technology

Eric Jason Irwin {GH}

Ji Hwan Yoon

Cancer Information Management

Dora L. Figueroa

Smita U. Lal

Judy Luskin {GH}

Computer Applications and Office Management with Emphasis in Office Management

Yoko Hayashi {GH}

Computer Information Systems

Sean Donaldson

Pamela J. Elliott {GH}

Barbara E. Osuna

Arie Lavoy Savant

Austin Lloyd Smith

Computer Network Engineering

Marc Christopher Ong

Sanghoon Park {GH}

William Burleigh Wilson {GH} {PTK}

Computer Science

Matthew Wayne Coon

Sebastien Mathieu Delta {GH} {PTK}

Joel Robert Evans {GH}

Dimitar Ivanov Grablev

Jeff D. Guadagnin

Laurent Louis Kazus {GH}

Charles Andrew Paul {GH} {PTK}

Alberto Rangel {GH}

Joseph Marcilo Sarquilla

Kelvin Lee Yu

Cosmetology

Erin Teresa Mackey {GH}

Sakiko Ota {GH}

Culinary Arts

Julio H. Alvarez

Branden James Bidwell

Sarah Marie Burrows

Jacquelyn Louise Hubert {GH}

Matthew T. Matta

Josh R. Soutar

Enrique Vazquez Vargas

Kimberly Villanueva

Adrianne Rae Walker

Drafting/CAD

Arlene P. Dely {GH}

Corbin James Murray

Hayden Siegele Osborn

Early Childhood Education

Justine Bradley

Jaime L. Bregante {GH}

Rose Alexandra Deacon

Cheri Suzanne Diaz {GH}

Jean Marie Driskel

Annie Rubio Fischer

Danielle Rachel Freed {GH} {PTK}

Laura Jean Little

Gabriela Esmeralda Macias

Alicia Beatriz Orozco

Judit Ortega

Amelia Pluma {GH}

Sandra Snyder

Shauna Louise Warner

Calais A. Yee

Engineering

Amir-Hamsa Eskandari-Qajar {PTK}

Justin Jeffery Meyer

Michael Ioan Vickery {GH} {PTK}

Adam Bradford Young

Environmental Horticulture with Emphasis in Environmental Landscape Design

Nick Giese

Environmental Horticulture with Emphasis in Horticultural Maintenance and Supervision

Nick Giese

Environmental Horticulture with Emphasis in Horticulture Science (University Transfer)

Michael W. Terry

Environmental Horticulture with Emphasis in Landscape Contracting C-27 License

Nick Giese

Environmental Horticulture with Emphasis in Nursery and Greenhouse Technology

Scott M. O’Bar {GH}

Health Information Technology

Dolores M. Bekman {GH}

Richard C. Belk {GH}

Gwendolyn Faye Davis {GH}

Liberty Lagman De Guzman

Grace F. DeGuzman

Brenda Hardyway Dulac

Obaro Evuarherhe Ewrudje {GH}

Barbara R. Farris {GH}

Debbie M. Finel

Michele Marguerite Gilmour {GH}

Keri Greene

Maria L. Hendrix-Habina

Sonya Yvette Hope

Penny J. Kush

Sonja Rae Lamanna {GH}

April L. Nickson

Christy Ordonez

Christine Douglass Roberts {GH}

John R. Rudolph {GH}

Marianne L. Stephens {GH}

Esther J. Tolentino

Rachel Larae Trover

Rowena Marlene Varner {GH}

Monica Vieux

Kimberly J. Webb {GH}

Hospitality

Nobue Suzuki

Erika Yokote

Dustine Zapata

Marine Diving Technician

Keith Michael Connolly {GH}

Matthew C.R. Cook

Mark R. Miller {GH}

Cory Thomas Peters

Kevin Brian Todd {GH}

Nursing (ADN)

Kyndra Renee Alspaugh {GH}

Lee Alexa Amara

Beatriz Aquino

Brendon Duane Baerg

Bain C. Beck

Yana Bond

Carmellita Ann Calcagno {GH}

Vanessa Chandler

Marcelle Almeida Coale

Danielle Mari Cole

Jennie S. Conte

Kari Ann Cox

Sarah Nicole Dennis

Maricelle Leah C. Evangelista

Dawn Marie Feist

Jennifer Frazier

Carissa Lynn Giordani

Nancy L. Glidden {GH}

Jennifer Lee Gordon

Andrea Michelle Hamlett

Michaela France Hayes {GH}

Ann Marie Hendren {GH}

Carissa Ann Hodges

Yoko Iwashita

Samantha Eynon James

Elizabeth Jimenez

Cynthia Harker Johnson {GH}

Christen Leigh Kavanaugh

Sasha Macias Keller

Donald Raymond La Bar {GH}

Athena Lopez {GH} {PTK}

Angeli Mancuso {GH}

Mark A. Meshot

Sandra Mesplou

Sara Emmalani Miyashiro

Caitlin Marie Natale

Claudia Olvera-Lopez

Cristina Ortiz Araiza

Esmeralda Perez

Anna Christine Rosen {GH} {PTK}

Nohora Maria Rueda {GH}

Marisol Ruiz {GH} {PTK}

Erin Michelle Saperstein

Ann Catherine Sbaraglia

Katie Ann Scott

Felicia Elizabeth April Ann Silva-Krauthoff {GH}

Nancy P. Sparkman

Shauna Marie St. Vincent {GH}

Caroline Novoane Susilo {GH}

Marissa Christina Tinoco

Vanessa Rose Tinoco

Olivia Jane Tyler {GH}

Lynne Elyse Vance {GH}

Jacqueline Marie Williams

Naomi Beth Wilson

Beverly Xiong

Kate Frances Zorotovich {GH}

Physics

Amir-Hamsa Eskandari-Qajar {PTK}

Justin Jeffery Meyer

Steven Edward Pease

Michael Ioan Vickery {GH} {PTK}

Radiography

Joseph Oani Arandia II

Gary Dean Barber

Mark Luke Requidan Blanco {GH}

Franklin M. Blitch

Torsten James Blurton {GH}

Bethany Diane Bode

Kathryn Anne Carson

Wesley Shen-teh Chang {GH} {PTK}

Thomas Kearney Courtney

Adam Joshua Dale

Laurie Anne Downey

Jonathan Charles Duenow

Vicky Lynn Fliss {GH}

Lauren Richelle Hallinan

Seth Daniel Hochberg-Miller {GH}

Melanie Suzanne Kyle {GH} {PTK}

Ryan Jason Laurie

Karen Lynn Lombardi

Lenicia Renee Lopez

Patricia Madrigal

Ingrid L. Munoz

Brandon Scott Overby {GH}

Kenneth B. Pineda

Rene Richard Ramos

Rachel R. Rivera

Matthew David Robinson

Dan E. Rohrback {GH} {PTK}

Michael Christopher Sandifer {GH}

Ann Gabrielle Schartz {GH} {PTK}

Kirk M. Seitz {GH} {PTK}

Janell Francesca Stormo {GH} {PTK}

Veronica Dawn Thielmann {GH} {PTK}

Linda Sue Thompson

Tiffany Nicolle Torrente

Anthony Francisco Trujillo

Joseph Paul Viens

Brittney Renee Wright {GH}

Real Estate

Erica Deann Gilmore

Timothy D. Parra

Vocational Nursing

Audifas Duarte-Garcia

Heeyoung Ko

CERTIFICATES OF ACHIEVEMENT

Administration of Justice with Emphasis in Criminology

Paul Arredondo

Tasha Bandeira {PTK}

Administration of Justice with Emphasis in Law Enforcement

Robert Michael Bajada

Donald Martin ” Marty” Ensign

Administration of Justice with Emphasis in Legal Studies

Rabia Naomi Piacentini {PTK}

Ryan Christopher Robar

Alcohol and Drug Counseling

Andrea Black-Kneubuhl

James V. Gobrogge

Jeffrey S. Money {PTK}

Animation

Greg R. Miller

Automotive Service and Technology

Arthur W. Fedderson

Wei Lou McGowan

Camilo Sanchez

Vicente Vargas Rodriguez

Ji Hwan Yoon

Business Administration with Emphasis in Management

Mimmi Sabina Elisabeth Brolin Karlsson

Maria C. Cruz

Il-Kee Moon

Business Administration with Emphasis in Small Business Development

Tyler C. Frank

Ryosuke Iwase

Keigo Makino

Lyndsey E. Sanchez

Cancer Information Management

Denise Lynn Glace

Karen M. Homan

Judy Luskin

Mahnaz Oveisi

Certified Nursing Assistant

Kenya Abrego

Nani Afework

Iris Amogues

Kimberly Baggao

Guadalupe Barrera

Priscilla Benevides

Lisa Berry

Colleen Bischof

Elizabeth Blasing

Megan Fox Brainerd

Lia Bregante

Jodi Cramer Brining

Jessica Bull

Jasmine Burke

Cassandra Marie Cabello

Martin Camacho

Maricela Cardona

Ida Irene Carlson

Sofia Ceja

Sheena Cruse

Markus Cruz

Rose Cuevas

Daisy DeSilva

Nereyda DeSixtos

Mary DeSmidt

Maria E. Donato

Sudathip Dozier

Michele Drozek

Rosio Duarte

Jared Ekola

Corey Elias

Rose Elwell

Carisa Epley

Maria Escamilla

Jessica Espinosa

Samuel Espinosa

Barbara Maria Fakinos

JiaQi Fan

Natali Loren Filippini

Rosalia Flores

Marnie Golden

Rose Gonzalez

Patricia Haggard

Patricia Halliwell

Fatemeh Hassoun

Mark Hayden

Cristina Hernandez

Pedro Hernandez

Maria Ibarra

Simone Amadeu Jackson

Claudia Jacobo

Emily Kitajima

Lisa Konig

Bevin Leites

Telesforo Llanos

Maria Lopez

Cristina Luna

Diana Madrigal

Ema Madrigal

Ivan Jacob Madrigal

Nick Marchese

Yesenia Marquez

Maricela Martinez

Sarah McClintock

Valliere Joy McGinnis

Nicole Meschkat

Rachel Meyers

Karina Montero

Amanda Montgomery

Charity Moore

Shirley Moore

Susanna K. Mora

Barbara Morgan

Dilara Muftuoglu

Danielle Naumann

Stephanie Navarrete

Loan Nguyen

Susan Nitsch

Nonye Ogoamaka

Edgar Ortiz

Faustino Pascual

Kari Paul

Jessica Guadalupe Perez

Maria Del Carmen Perez

Nancy Perez

Amber Placencia

Denise Presley

Veronica Quintero

Pedro Quito

Janine Ramirez

Minda Rebello

Maria Rodriguez

Patricia Rojas

Telloria Roseman

Jomana Miranda Ross

Jacquelyn Ruggiero

Chamila Niroshini Ruwanpathirana

Rebecca Cecilia Santana

Nicholas Sautibanez

Betsy Seamans

Renata Singulani

Landon Smith

Monica Solis

Veronica Andrea Sotelo

Jami Stephens

Blanca Estella Trujillo

Gabriela Vega

Jasmine Villasenor

Hui Wang

Jessica Rae Weideman

Mary Wilbur

Allicia M. Williams

Robin Wilson

Crystall Wong

Antoinette Young

Mariam Hanna Youssef

Sarah Zaragoza

Virginia Zavala

Computer Applications and Office Management with Emphasis in Business Software Specialist

Ronald Joseph Rodriguez

Computer Applications and Office Management with Emphasis in Office Management

Yoko Hayashi

Computer Network Engineering

Daniel De Andrade Araujo

Victor R. Clavel

Mauricio Lopez

Michael Sean McCarthy Sr.

Sanghoon Park

William Burleigh Wilson {PTK}

Computer Science

Alberto Rangel

Cosmetology

Alicia Ann Allen

Laura Alonso

Jackie Alvarado

Stacie Christine Askew

Portia Nancy Morgan Boteilho

Brittany Alexandria Cox

Shannon Rose Fry

Patricia Guzman

Haley Christine Hause

Sangmi Jeon

Megan R. Koro

Tiffany Jean Landis

Aubree L. Lanquist

Erin Teresa Mackey

Lilibeth Nava

Alyssa May Nock

Gloria Ocampo

Candice Ortega

Sakiko Ota

Alexandra Ruiz Quintero

Ashley Nichol Rourk

Kelly Knight Scripps

Juana Meza

Cristina Tovalin

Joey Anthony Villegas

Kelli Karla Vititoe

Rachel Wall

CSU General Education

Jesus Arriaga

Ashlee Nicole Brown

Heather Carreno

Rubi Castellanos

Jacob Howard Dornbos

Jason J. Farthing

Stephanie Anne Fischer

Rosalyn T. Floyd

Gabrielle L. Garza

Grant Keone Hutchins

Eric Jason Irwin

Kevin Michael Jones

Chase Garrison Kauf

Tawny M. Kauka

Lane Forrester Kinkade

Sarah A. McIntosh

Robert H. Medina

Reina Miyoshi

Christian J. Mora

Weston Robert Paglia

Jaydev Vasant Prajapati

Frank Robert Reyes III

Amber L. Wakeham

Stormie Leaha Westendorf

Rochelle Nicole Wolfe

Culinary Arts

Julio H. Alvarez

Ruth Alyse Clark

Brooke Elizabeth Egger

Patrick Joseph Green

Jacquelyn L. Hubert

Matthew T. Matta

Jacob Arthur Root

Ramona Elena Sullivan

Enrique Vazquez Vargas

Database Programming and Applications Development

M. Gastil-Buhl

Drafting/CAD

Walter E. Carrillo

Ariana M. Freschet

Rosa Maria Monterosa

Patricia Louise Raabe

Early Childhood Education

Justine Bradley

Cintya A. Diaz

Annie Rubio Fischer

Juliette R.F. Lefevre {PTK}

Sun-Aeh Lim

Sarah E. Moquin

Alicia Beatriz Orozco

Maliya Rubio-Mills

Theresa Sosa-Molinar

Kazue Yamayoshi

Calais A. Yee

Environmental Horticulture

Samuel David Fluitt

Nick Giese

Gretchen Elise Ingmanson

Anne M. Leis

Ronald Mosqueda

Finance

Lilyana Tjandradjaja

Global Studies

Hanna Kristina Hansson

Ryo Tanaka

Graphic Design

Pamela J. Elliott

Ahran Kim

Karin Leskly

Molly Burns Thomson

Highest Honors: Humanities and Social Sciences

Brittany K. Hunt {HP} {PTK}

Nicholas A. Perocco {HP} {PTK}

Highest Honors: Sciences and Mathematics

Xue Tan {HP} {PTK}

Honors: Humanities and Social Sciences

Daniel David McDonough Abraham {HP} {PTK}

James L. Adriansen-Weber {HP} {PTK}

Andrew M. Bache {HP}

Megan Brown {HP}

Jacky T. Chang Kuon {HP}

Ekaterina V. Damina {HP} {PTK}

Natalie Danielle Diaz {HP}

Thomas Zachary Ledbetter {HP}

Arah Wallis McManamna {HP}

Tatiana M. Niccolini {HP} {PTK}

Kellyn Leigh Patterson {HP} {PTK}

Nicole Kristina Rigas {HP} {PTK}

Josue Sanchez {HP} {PTK}

Chelsea C. Simon {HP}

Zachary T. Smith {HP} {PTK}

Douglas R. Snyder {HP}

Marshall Phelps Thompson {HP} {PTK}

Zuogang Xie {HP} {PTK}

Honors: Sciences and Mathematics

Jonathan D. Baker {HP}

Sierra Autumn Dale {HP} {PTK}

Mi Lin {HP} {PTK}

Hongyuan Liu {HP} {PTK}

Hospitality

Erika Yokote

Infant/Toddler Development

Juliette R.F. Lefevre {PTK}

Sun-Aeh Lim

Interior Design

Katie Rose Bann

Brianne Marie Buyarski

Shauna Michelle Caraba

Silvia Dinora Chevez

Roslyn A. Hawkins

Lindsay Marie Hunter

Agota Krapavickaite

Carol Ann Mineau

Karina Tatyan Rizzo

Megan Nicole Youngblood

International Business

Marc Clifford Molenda

Takuya Nakayama

Intersegmental General Education Transfer Curriculum

Daniel David McDonough Abraham {PTK}

Lauren Michelle Adams

Christie Jayne Allen

Gavin Maxwell Angell

Jesus Arriaga

Natasha Brielle Bandeira {PTK}

Kaikane Keigo Beam

Briana Renee Bennington

Valentine Boisriveaud {PTK}

Miguel J. Bowser

Lindsey Christine Buich

Christopher Lane Burgart Jr.

Brittany Allison Burgess

Xiangfeng Cao {PTK}

Heather Carreno

Sonia Castaneda {PTK}

Suzi Marie Christensen

Doug Allan Christiansen

Michelle Christiansen

Mayari E. Cifuentes

Michelle Justine Cohen

Kelli M. Cosio {PTK}

Amber Raeleen Drew

Megan Christine Drinkovich

Aaron Samuel Eidelson {PTK}

Rachel Ann Enlow

Jason Jeffrey Farthing

Leah Marie Ferrari

Ryan Jeremy Fisher

Rosalyn T. Floyd

Paulo M. Freire-Neto

Fredrick C. Friedland

Naithan Jude Gallego

Gabrielle L. Garza

Ian Ross Gilbert

Reggie J. Golembeski

Shelly Vidliana Gozali {PTK}

Alejandra Granados

Adam Charles Greene

William Keith Hastings

Benjamin Edward Hearst

Hannah Henderson

Arielle Elyse Hirschfeld

Tawnee Rochelle Houses

Stephanie Mary Hughes

John Thomas Ibach

Tawny M. Kauka

Sage A. Kemmerley

Melina Ellen Kent

Melissa Ashley Kepen

Dong-Hwan Kim

Alexander Arthur Kitchin

Jennifer A. Koch

Valerie Lisa Krakauer {PTK}

Kyle Thomas Kump

Elise Rosina Kutter

Nicole Jade Lagerquist {PTK}

Thomas Zachary Ledbetter

Margaret Kelly Lester {PTK}

Mi Lin {HP} {PTK}

Nicole Y. Louie

Michael Graham Mahoney

Jessica Danielle Mair

Elizabeth Joanne Martinez

Sarah A. McIntosh

Samuel Joseph McKaig

Robert H. Medina

Janet Muniz

Tiu X. Myers

Tony Terese Nangle

Alyssa Joan Nole

Diana M. O’Connor

Nancy Pacheco

Karla Stephany Paredes Barba {HP}

David Edwin Parsons

Lauren Marie Parsons {PTK}

Desiree Yvonne Pedersen

Daisy Pereda

Carina Michelle Powers

Jaydev Vasant Prajapati

Rajesh Prajapati

Kimberly J. Ravenscroft

Christine Grace Rendon

Frank Robert Reyes III

Marine Patricia Richard

Karina N. Robles-Santillan

Fabiana Kimberly Rojas

Jessica Collete Sahagun

Hector Hugo Sanchez

David Joseph Scadron

Erika Kathryn Sjolander

Marshall Phelps Thompson {PTK}

Anya Sarah Tomkiewicz

Jenna Celia Treliving

Hillary J. Ungson

Alexandra Vaughn

Jessica Vega

Luis Alberto Velazquez

Sage R. Wallower

Kate Hays Walorinta

Daniela Warman Urich-Sass

Elizabeth Ruth West

Ryan Patrick White

Heather Elizabeth Whitley

Rochelle Nicole Wolfe

Zuogang Xie {PTK

Jorge Luis Zamora {PTK}

Nathan R. Zemke

Zan Zhao {HP}

Cody S. Zimmerman

Rachel Rose Zlotnik

Journalism with Emphasis in Visual Journalism

Sage A. Kemmerley

Marine Diving Technician

Richard A. Banks

Thomas Francis Bauer

Todd Christopher Beach

Daniel Keith Bebernes

Kyle Ross Burnett

William Cerda

Keith Michael Connolly

Matthew Charles Robert Cook

Zachary Alec Darling

Danielle Marie Tomola Dooling

Alex D. Doss

Michael Patrick Fenton

Tyler Lee Finch

Austin Scott Geiser

John Harrison Gentry

Joshua R. Glass

Trevor Lawrence Haworth II

Wyatt Alton Hayes

Andrew Thomas Heuchert

Mark Julius Horvath

Chad Jordan Hospodar

Shawn Gary Hughes

Samuel John Kuzyk

Robert Christopher Laney

Andrew Tin-Ling MacBeth

Cody Alan Madigan

Charles Andrew McCaffery

Mark Miller

Christopher Dale Monroe

Kyle Harrison Myers

Chris Shon Nixon

Ari Petri Puentes

Ryan Michael Ramirez

Bryan U. Rice

Richard Rojo

James Alexander Savattone

Travis Bennett Smith

Kevin Brian Todd

K. Erik Walden

Mark Walsh

Cameron Charles Weir

Jacob R. Whitehead

Michael Gavin Willse

Jesse James Willsey

Andrea Lauren Zelcer

Marketing

Megan Emily Ackerman {PTK}

Dashne Ahmed

Virginia Wilches Ziegler de Andrade

Afamja Chamon

Emma Ida Maria Dammhag

Gregorio G. Elias

Morgan Page Gardella

Tsvetelina Georgieva Ilieva

Nicholas Boyd Johnson

Thibault Keppi {PTK}

Xenia Kolpakova

Therese Elisabeth Lennefalk

Qu Liu

Ryan Kent Lovelace

Ernesto D. Martinez

Ardalan Nami

Arber Petraq Nasi

Emelie Anna Maria Nystrom

Adam T. Reiman

Isaac Yonathon Shomer

Tassio Revault De Figueiredo E. Silva

Kristel Christine Amede Van der Burgh

Media Arts

Jeff Theron Goodvin {PTK}

Ahran Kim

Sanja Maljevic

Yui Tanaka

Medical Coding Specialist

Marilyn Albert

Elizabeth Balanon Alcantara

Alicia R. Amos

Rochelle Louise Dungan Antaramian

Shelly Ortiz Asuncion

James P. Avila

Toni Bailey

Guilarmi Aquino Baldoza

Joel Banerjee

Sheri A. Barraza

Ruslana Berkovich

Olga Birov

Virginia Brolley-Tucker

Joshua Brooks

Paula Jane Burleson

Peggy L. Contreras

Barbara May Contreras-Mauhay

Jill Cooper

Joann David Corpin

Rebecca Angele Cyr

Veronica De Los Angeles

Eden DeGuzman-Milanez

James Windslow Desmond

Elizabeth M. Devore

Joan E. Ehlers

Dannielle Estrada

Valerie A. Fields

David Rizal Flores

Madolyn M. Gilman

Stephanie R. Godfrey

Suzanne Y. Goodman

Evelyne Gould

Cassandra Elaine Griggs

Lusya Grigoryan

Jane Bautista Guyang

Jamie Michelle Hartford-Martinez

Richard Incaviglia

Brandon James Jepson

Lizette Jeronimo

Lorie A. Kocsis

Arlene Landeros

Patricia Ann Lasher

Teresa B. LeVell

Deidre Lynn Lucas

Marcie Ann Luciano

June Mydung Luong

Graciela Madrid

Charlene D. Major

Eleanor Marie Maloney

Christina R. Martinez Henriquez

Anita Miller Burkert

Mireya I. Murillo

Cynthia Murray

Caryn A. Nelson

Lornette Norman

Kelly Elizabeth O’Leary

Regena A. Palmer

Monique D. Paraiso

Taviyana Parker

Paul G. Penaranda

Anh Pham

Maria Lourdes Plaza

Susan P. Reis

Daryl Luke Rice

Sheryl Marie Roy

Kimberly A. Rust

Rizalina Dionisio Samia

Sandra Sanchez-Alonzo

Kimberlee Sarno

Ravena M. Schwartz

Lorelei Sikorski

Anjalene Singh

Patricia Lay Soe Moe

Helen Speers

Donna M. Spurgeon

Wanda Talbot

P. J. Teer

Jaime Baluyut Ventura

Chelsea M. Walters

Dyana Wisdom

Deborah Rene Wold

Rebecca L. Worcester

Anna M. Yoakum

Annette M. Young-White

Zohra E. Zari

Maria A. Zendejas

Medical Reimbursement Specialist

Olga Birov

Annie Phung

Wanda Talbot

Esther J. Tolentino

William Robert Wilson Jr.

PC Support and Network Management

William Burleigh Wilson {PTK}

Real Estate

Erica Deann Gilmore

Vocational Nursing

Heeyoung Ko

— Joan Galvan is a public information officer for SBCC.