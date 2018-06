Goleta Valley Junior High School, Class of 2008

More than 400 students graduated from Goleta Valley Junior High on Thursday in a promotion ceremony led by Principal Veronica Rogers. The students were attentive for the first part of the program but by the time the names were being read, this lively class was tossing beachballs and cheering as they each received their diplomas.

There were three beautiful student speeches. Shandeep Adhi spoke about her memories of her years in junior high; Nino Mireles delivered a heartwarming speech about responsibility, giving his speech in English and then in Spanish; and Sophie D’Arcy spoke about the friendships she experienced that were so meaningful for her and how caring for one another defines their lives and their future. Click here for D’Arcy’s speech.

Students who earned a 4.0 grade-point average throughout their years at the school are marked with an asterisk.

Max Ackerman

Amanda Adams*

Serena Adams

Christian Aguilar

Shandeep Ahdi*

Yaneth Alcantar

Esteban Aldaz

Ricardso Alvarez

Bryce Anable*

Laura Anguiano

Julia Ardouin

Alejandro Arenas

Jose Arredondo

Adriana Arriaga

Valeriea Arroyo

Armando Arzate

Scott Attula

Grecia Avila

Nilofur Azizy

Yasamine Azizy

Hannah Azouz*

Cesar Balbuena

Janeth Banuelos

Jesus Bazaldua

Jessica Becker*

Kelsey Belsecker

Anthony Bello

Marcos Benchertrit

Barbara Bermudez

Lenna Betz

Preston Bies

Brian Bieza

Mariel Bildsten*

Clavin Blais

Monica Blacarte-Raley

Caear Bobadilla

Trevor Boisky

Andrew Bold

Cutis Boneck

Oscar Borrayo

Michael Bowers

Natalie Bowers

Kristin Boydston

Phoebe Bradbury

Ryan Braddock

James Brakka

Zachary Biones

Lily Bul

Theodore Butlock

Priscilla Cabrera

Leslie Cambron

Olivia Campbell

Mercy Campos

Deanna Caneles

Enzo Carlos

Jorge Carillo

Fernando Casillas

Haniel Chang

Yohan Chappaz

Alex Chen

Justin Choi

Kaitlin Christner

Francisco Cisneros

Ethan Clark

Connor Colton*

Mansai Conner

Martha Coronado

Rodolfo Cortes

Pedro Cortez

Richard Corzo

Raymond Cothern

Grady Covert

Andy Cox

Mary Elizabeth Craddick-Madrigal

Kevin Crane

Harry Croton

Newton Cutcliffe

Augusto Dabos

Sophie D’Arcy*

Austin Davis

Paris Davison

Nicholas DeHeras

Estafania Delgado

Daniela DeLuna Andrea Deogatis*

James Derrick

Eduardo Diaz-Garcia

Tyler Dibble

Domenic DiPaolo

Chad Doan

Vincent Dodero

Isabella Doohan

Fernanda Douglas

Miles Durham Cayla Eggemeyer

Brian Egger

Sarah Eggers-Jamieson

Connor Ella

John Ellsworth

Jessica Escalante

Oscar Escamilla

Amanda Escarzega

Isaaac Escobar

Timothy Eurman

Kathryn Fearon

Paisha Fellows*

Jacob Ferari

Lauren Ferrel

Bridgett Figueoa

Charlie Fletcher

Kyle Fletcher

Ulises Flores

Jacob Fraaas

Crystal Frausto

Pedro Frausto

Sonia Frausto

Naomi Fujita

Lane Fuller*

Tea Gabaldon

April Gadsby*

Alfredo Gallardo

Bianca Garcia

Isabel Garcia

Jenna Garcia

Trina Garcia

Joanna Garcia-Vega

Hannah Giorgi*

Olivia Glynn

Gabriel Gome

Isaac Gomez

Jesus Gomes

Kendra Gomez

Luis Gonsalez

Richard Gonzales

Cindy Gonzalez

Melissa Gonzalez

Brennon Goss

Tara Green

Katie Gross

Lauren Guthrie

Gabrielle Gutierrez

Wendy Guzman

Brandie Harris

James Height

Michael Hernandez

Rachel Hernandez

Victor Hernandez

Monica Herrera

Michaela Hida

Natalie Hilton

Philip Hodgson*

Kevin Hoffman

Jessica Hogan

Caitlin Holbrook

Anthony Holmes

Sylvia Hoover-Purter

Shari Howard*

Leland Hsu

Katharine Hung*

Josph Huthsing

Vy-Luan Huynh*

Devon Jackson

Molly Jacobs

Brenda Jauregui

Jaclin Jimenez

Amanda Kellogg

Jessica Kerby

Cody King

Gabriel Knapp

Robert Kojima

Sydney Kovacs

Sam Kulchin

Andrea Lago

Jim Lam

Nicole Landis

Diana Le

Megan Lecide

Paris Ledesma

Alejandro Leon

Mia Leonelli

Jessica Ley

Ricards Leyva

Jonathan Li

Rebecca Lima

Elizabeth Linn

Alexander Lionheart

Nicole Liu*

Brian Lockwood

Anthony Lomeli

Laura Loomis

Aja Lopez

Cristian Lopez

Deven Lopez

Kathy Lopez

Miguel Lopez

April Lua

RaeAnn Lukan

Nelson Macias

William MacMurray Jr.

Thomas Maddalon

Janis Madrigal

Joshua Madrigal

Connor Magner

Liliana Maldonado

Elizabeth Martinez

Gladis Martinez

Roxanne Mason

Guadalupe Mata

Jasmine Mata

Madeleine Matthews*

Gurpreet Mattu

Jesse McFarlin

Sarah McKinny*

Anthony Meijer

Chris Mendoza

Harry Menear

Danika Mesa

Logan Michaels

Heidi Miguel

Camille Miller*

Rene Mireles

Anthony Montalvo

Eder Montero

Benjamin Morales

Erica Morales

Veronica Morelli

Amanda Moriarty

Marshall Moua

Rosaura Moya

Connor Muensch*

Christian Munoz

Lourdea Munoz

Susana Murilla

Dillon Nadler

Esther Nam

Troy Navales

Alison Neeley

Monica Nagrete

Ayla Nelson

Akemi Neufeld*

Minh Nguyen

Nicole Nomura

Esther Nunez

Armando Orozco

Alejandro Ortiz

Gabriel Ortiz

Jennifer Otis

Luis Oviedo

Jarrett Ownsby

Anthony Palma

Edith Pantaleon

Dean Papazacharioudakis

Tyler Paras*

Sepideh Parhami*

Kevin Parker

Martin Partida

Nicholas Pearson

Tyler Peinada

Elena Pena

Miguel Perez

Nicholas Perez

Santiago Perez

Ryan Peters

Giovanni Pina

Emily Proeber

Justin Rambaran

Andrew Ramirez

Juan Ramirez

Adrian Ramos

Amber Ray

Emma Rennick*

Jesica Renteria

Matthew Renteria

Kaitlyn Repperhagen

Akia Richardson

William Rieck

Alana Ringwald

Bianca Rios

Marco Polo

Anthony Robbins*

Luz Rodiguez

Mighel Rodriguez

Edgar Rojas

Miles Rouzer

Ava Rowell

Javier Rubio

Charlotte Rudd

Cusuhtemoc Rutz

Paige Russell

Tomas Rovalcaba*

Alfredo Salazar

Stanley Saltzman

Deborah Sanchez

Eduardo Sanchez

Roger Sanchez

Nancy San Juan

Mayra Santa Maria

Abraham Santos

Kyle Saunders

Scott Savage

William Savage

Ricardo Savedra

Lauren Schmidt

Brian Schuh*

Sara Sessler

Kristen Sharpe

Jack Shields

Nikhil Shinday

Dane Short

Isabella Shraiman*

Jorge Sifuentes

Halle Sila

Antonia Simon

Ramanjot Singh

Misty Soto

Richard Souleles*

Samuel Spann

Mackenzie Spencer

Amanda Spink

Steven Staggs

Mattea Stalle

Jonathon Steelsmith

Emma Steinkellner

Nicolas Sterner

Hannah Sullivan

Suzanne Syers

Daniela Sylvia

Clayton Takeuchi

Chloe Taliaferro

Paul Teesalu

John Tench

Tiffany Theis

Lauren Thomas

Luke Thomas

Ryne Thomas

Emily Thomson*

Elena Tico

Manpreet Toor

Brandon Topete

Jose Torres

Nicholas Towpasz

Danny Tran

Hayley Trimble

Angel Trujillo

Douglas Trumbull

Bryan Ulloa

Sjors van Alphen

Maria Vasquez

Amanda Velarde

John Vecota

Troy Vecota

Jessica Villavicencio

Nicolas Vizzolini

Laura Voyen

Tyler Vranish*

Henry Wakamiya

Danielle Walker

Connie Wang*

Aero White

Avery Wilson

Cheryl Wilson*

Janine Wilson*

Emily Wolff

Andrew Wong

Dylan Wright

Michael Yi*

Juan Zamora

Yibing Zhang*

Sergio Zurita

Nickolas Zurlinden

Sharon Eve is a Goleta Valley Junior High parent.