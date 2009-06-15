Cold Spring School, Class of 2009

Cold Spring School gave diplomas to 32 sixth-graders.
Alex Alexander
Sydney Barton
Nicholas Blondell
Claire Casey
Hannah Craig
Matthew Eaton
Bryana Finucan
Makala Hieshima
Niklas Hladyniuk
Maxwell Jordan
Ethan Katnic
Sage McGuire
Ximena Olvera
Nicole Shanaberger
Chloe Tournier-Decret
Sophia Winnikoff
Evelyn Friedman
Belinda Godard~Colasse
Siena Goggia
Weslea Greyson
Nina Katnic
Olivia LeSage
Jessica Moore
John Ryan
Jacqueline Starnes
Logan Sweet
Marcus Tmur
Cole Waldron
Benjamin Weininger
Nathaniel Willows
Spenser Wyatt
Maia Ziaee
— Karen Cail represents Cold Spring School.