Dos Pueblos High School, Class of 2011

Benjamin Harris Adams Cynthia Aguilera Erendira Aguirre Maria Guadalupe Alcantar Magana Remington Masters Alden Felicia Seree Allan Alexandra Anna Altamirano Amber Elizabeth Altavilla Valeria Alva Jaime Lynn Alvarado Wilson Efrain Alvarado Eric Alvarez Corlandt Fisher Ames Eric Lee Anderson Olivia Eliska Anderson Tatiana Marie Anderson Teagan Elizabeth Anderson Jesi Jade Andrach Manuel A. Anguiano Haley Keiko Araki Adriana Amaris Arenas Thomas Alexander Arias Luis R. Arroyo Jessica Arzate Graham Zezter Ashby Porfirio Avila Joanna Denise Avila Garcia Jamie Aviluz Jacob Alan Badish Stephanie Kristine Baker Benyapa Bakewell Hilda Barriga Benedikt Heinz Herbert Barthel Jacob Atwood Bartholomew Brandon Mulligan Baucom Kelsey Allyssa Baugh Alyson T. Beard Benjamin Louis Henry Bearman Patrick T. Becker Irving J. Beltran Jessica Ines Beltran Tory Acton Bentley Rashelle Alexsis Bernal Forrest Sebastian Best-Hooser Thomas Ryan Beveridge Kelly S. Biederman Martin Blancarte Sheldon Drew Bosio Nicoletta Marie Bradley Paige Meredith Brenner Albert Breton Christopher Colby Breton Kiersty Briner Rachelle Victoria Brock Shannon Marie Brooks Nicole Taylor Brown Kaylie Elaine Browne An Thanh Bui William Rosa Buratto Jackson C. Burke Brigette Marie Burkhardt Heather Clare Burns Nolan Hunter Bushnell Jacqueline Cacique Erin Gloria Campbell Jeffrey Joseph Campbell Ryan K. Campbell Stephen Zac Campbell Estefany Can Jessie Maxii Cano Kevin Michael Cappon Brislia Sinai Cardenas Thomas D. Carlisle Richard Charles Case III Robert Tyler Casper Christian Joel Castillo Kenia A. Castillo Bianca Angelica Castro Fabian Chacon Chia-Tai Chen Heidi Chen Patrick Jen-Chieh Chen William T. Chen Richard Cheng James K. Cho Ryon Cho Timothy J. Cho Wen-Kang Chou Robert Manuel Cid Stacy Clark Addison Bowman Clarke Collin Andrew Clarke Kyle Mathew Clarke Roy Duncan Clipper Jr. Ciena Helene Colburn Kyle Baggao Colton Donna Demonteverde Cometa Noah James Connally Nicole Antonio Contreras John Samuel Corazza Juan Carlos Coria Micaela Marie Cotter Joshua Wayne Cox Shain Ray Cox Theo Buck Coyne-Linnemann Kristi Lynn Craig Nicole Christina Craviotto Bianca Celles Crispin Cayley Ann Cruickshank Ivan I.C. Cruz Maribel Cruz Cruz Sean Taylor Curran Melanie Grace Cushman Kristen Chi-Yan Dang Caylee Hannah Daniel Brianna Alyse Daniels Rose Alice D’Anthes Terra Elise D’Antonio Dudley Dylon Dean Davis Garrett Davis Jeffrey M. Davis Alix Aure de Gramont Leticia De Jesus Maria Delgado Eric E. DeLuna Jacqueline Kristine Derrick Danielle Rachelle Diaz Jose Antonio Diaz John Anthony Dickinson Jeremy Scott Dill Sean Michael Dishman Ryan James Drew Jordan William Drewisch Brandon H. Droese Serena Courtney Dunham John Albert Dunion Aislinn Francesca Jia Lin Dunne Linnea Nicole Earl-Gore Miriam Equihua Daniel Vincent Escobar Ana M. Espinoza Cameron W. Evans Jessica-Rae Faass Natalie Facio-Leon Reza Farinpour Quinn Casey Fierro Jonathan James Fisher Vaughn Zachery Fitch Claire Louise Fletcher Bryan Steve Flores Edgardo Flores Miguel Angel Flores Nancy Flores Randy Flores Alan Rodrigo Florian Emily Bonita Foster Emily Anna Fox Frida T. Franco Jordan Michael Frausto Christopher Edward Friedel Hanna Lauren Friedli Evan R. Froewiss Lian Reay Fumerton-Liu Karena D. Gaines Megan Louise Gainey Eduardo Roman Gallardo Jayson Fernandez Garces Alejandro Garcia Celina Nicole Garcia Emily Garcia Hector Garcia Jorge Luis Garcia Valentina Eloisa Garcia Naomi Santina Garnica Cassandra Shea Genardini Azita April Gholami Ana Lorena Gomez Ulises Gomez Rogelio Gonsalez Ana Lili Gonzalez Berkelly Repose Gonzalez Maria de Jesus Gonzalez Castaneda Bejamin Ethan Goodman Ilan Samuel Goodman Mariah Justine Graham Paige Elizabeth Granneman Caroline Veronica Green Brittany Grunewald Ryan Edward Guajardo Michael Steven Guess Hannah Maureen Gunson Ashley Emely Gutierrez Markus A. Haas Andrea Rose Hagedorn Jinny Elaine Hager Elizabeth Nicole Haggard Miranda Pauline Haight Jamie Lynn Handgis Mitchell Alan Hanson Maeve Kathleen Harding Kristen Ashely Hargreaves Hunter Blake Harris Torynne Kinjsalin Hart Alix L. Harwin Dylan Thomas Head Joseph Terry Heindl Marissa Christine Heller Daniel Alan Henry Spencer Henry Anja Heppner Kevin Michael Herald German Hernandez Reina Renee Hernandez Shanies T. Hernandez Mario Herrera Nicolle Herrera Rachel M. Holden Michelle B. Holland Erin Paige Hollingshead Melissa Nicole Hollister Haley M. Holm Patrick Daniel Holmes Benjamin T. Hopwood Kate Horwald Taylor J. Howson Stephen Richard Hubert Randy Clark Hughes Chloe Tweed Hunt Ben C. Huston Jessica Kathryn Hutchison Jamie Erin Ingram Alexis Rochelle Irvine Kionnie Leah Jacinto Shantal Giovanna Jacinto Arianna Margot Rapley Janoff Daniel John Javier Do-Eun Jeong Elizabeth Jimenez Brandon Lee Johnson Brett Harrison Johnson Jeremy Ray Johnson Trevor Steven Johnson Rachel Kathleen Jones Genna Makiko Joseph Christopher William Karnes Eric Myles Katz Dalia Khammash Juhi K. Khemani Eun Ji Kim Taylor Marie King Sarah Bartlett Klapp Devon Brooke Klein Kristen E. Kolegraff Kelly Megan Kosmo Zoey Leigh Koster Sarah Rose Krashefski Logan James Kruidenier Ruben Lucas Labrana James A. Lagattuta Melissa Lam Patrick John Lannon Jay M. Larinan Morgan Ray Lauten Jean-Dwight Ledbetter Annie Grace Lefley Kelun Lei Briana Alexis Leos Conor David Levy Amanda Ruth Lewis Ana Cristina Leyva Katherine S. Li Jennifer Irene Lightbody Matthew Gregory Lightbody Rene Tonalli Livingston Erin Annette Little Olivia Jane Loge Andy Kevin Lopez Barbara Sarah Lopez Joanne Stephanie Lopez Joseph L. Lopez Maria D. Lopez Sarah Caroline Lopez Karla M. Lopez-Maldonado Vanessa Lua Amanda Noelle Luan Ivan Luna Morgan Westlee Lunt Danny D. Ly Rebecca Siobhan Lynch Sean Lynch Chaoyi Zhang MacPherson Farhan Hanif Malik Carleigh Patricia Maloney Megha Manjunath Ziyad K. Marcus Mirian Sophie Marcuse-Kubitza Tahnia Capri Mark Stephanie Nicole Marquez Stephen Hugh Martinis Brittany Laurel Mason Catherine Bridget Mason Janina Marybeth Mason Jeremy Massel Berenice Mata Claire Elise Mathews Rachael Kristin McAllister Caysey Robert Arthur Edward McCracken Nicholas L. McFarland Jacqueline Rose McGuan Mariah Lynn McHugh Alexandra Nichole McKernan Kyle Nicholas McWain Maria L. Medina Jennelle-Kristine F. Meijer Nathalia Sofia Melendez Vincent Jay Melograno Amber Saleen Mendez Rosa Maria Mendez Arezu Merpour Allyson Paige Merrill Haley Lee Metzinger Mallory Lynne Meyer Jose Antonio Meza Ana M. Mexic Willa Ashby Michaelsen Angelique Victoria Miranda Pablo Alexander Miranda Sarah Leanne Missman Telesforo Moctezuma Brady Alexander Moore Justin Luis Mora Michael Lee Mora Andrew D. Moran Nicole Marie Morelos Alberto Enrique Moreno Brendan C. Morrow-Jones Amanda Leslie Morton Melissa Claire Motyer Crystal Moua Emily Moua Aurelie Muckenhirn Ana Yazmin Munoz Yessenia Daniela Munoz Kellen Erin Murphy Tatjana Marie Mutinelli Alex Carlos Navarro Matthew Scott Nelson Nicholas James Neumann Kiley Susan Neushul Khoa Dang Nguyen Samantha Harrison Nielsen Shelbi Donell Nigh Colby Jordan Noakes Veronica Stacey Ochoa Nicholas Ryan Okpysh Jesus Armando Oropeza Justin Matthew Oroz Ramon David Ortiz Metehan Ozten Frank Louis Pacheco Nelson Pacheco Nicole Georgia Paden Lindsay Sabrina Papa Hannah E. Park Emma Eloise Patterson Zachary Christian Patterson Achelle Janette Peinado Alexander Nathan Pena Domonique Ariel Pena Torres Karla Valeria Penney Brian Perez Mayra Alexa Perez Nicole Adriana Perez Vicente Perez Christopher Moises Petatan Gonzalez Connie Phung Carson Frederick Pierce Joshua James Pighetti Marina Demetra Plesons Nolan Harris Poe Sophie Faye Pollack Collin Steven Powell Carly Rae Powers Kimberley Marie Preston Nathan Propst Corina Putinar Marco Antonio Quintanar Chase Christian Racich Marisa Janelle Radeke Emma Rakichevich Christian R. Ramirez Cinthia Ramirez Lucas Gene Rascon Willem R. Rasmussen Jared E. Rassler Alejandra Jaquelin Razo-Bustos Zachary Charles Reardon Oscar Antonio Recinos Stephanie Renteria Daniel Joseph Reveles Steven Valente Reveles Marta Emilia Reyes Ulises Reyes Patrick Lucien Reyana Jessica Lyn Rice Kyle P. Richardson McKenna Nichole Riley Guadalupe F. Rios Jordan Anthony Rios Erin Kathleen Ristig Mario Rivera Jordan Elaine Roberts Christian Rodriguez Jaycson Rodriguez Maria D. Rodriguez Steven N. Rodriguez Melanie Leue Rogers Edgar Fernando Romero Jesus Romero Juan Angel Romero Maria Erika Romero Madison R. Roof John Carl Bendix Friedrich Rose Albert W. Rothman Daniel David Rowell Samantha Christine Royal Sarah K. Rushton Corinne Elizabeth Ruth Arnone Alan Saikeo Parker W. Sampanis Ellen Sofia Sandin Sam Montgomery Sarmiento Christopher Robert Sarricchio Tahmina Mariam Sarwary Elizabeth Jeane Savage Christian Michael Saxon Micholas Constantine Scarvelis Dylan Schnepple Thomas Nicholas Schiferl Kyle Austin Schmechel Hannah Rae Schmitz Dylan Schnepple Tiera Michele Schroeder Jesse Jane Schultz Lara Jean Schwalenberg Samantha A. Schwan Alfred William Scott Gavin Oliver Scott Saaghi Sebghati Mario Segura Jonathan Leif Sesser Sarah Shabbar Lauren Marie Shackelford Michael Thomas Shaner Qingyu Peter Shao Geneva Rey Sherman Derek Robert Shoemaker Grayson Michael Shor Kevin Wayne SHrout Kaitlyn R. Sibbert Brendan Matthew Siben Yurico M. Sierra Angelica Danielle Silva Christian Silva Edward Silva Fabian G. Silva Maximiliano M. Silva-Feaver Sean Quinn Simpson Sarbjot Singh Harrison Albert Benjamin Solomon Anthony Brandon Sorrentino Claudia Soto Matthew Harley Soto Elizabeth Katharine Spandau Emily Suzanne Spann Hannah Marie Speck Michael John Spiritosanto Alayana Victoria St. Oegger Richard Tyler Stevens Daniel David Stuart Sergey Mikhailovich Sushchikh Orion W. Sweet Santino Anton Tafarella Megan Elizabeth Tench Jacob March Terrell Jimmy Thaphasouk Aaron Matthew Thomas Alejandra Torres Cy C. Torrey Mayra Samantha Toscano James Jesus Tourville Brett Robert Townsend Cam Nguyet Tran Si Q. Tran Andrew B. Triplett Danny Truong George Turvey Sierra Marie Ughoc Carmen Judith Pamela Urbina Aaron Demetrio Uribe Deomar Amadeus Uribe Sierra Marie Valencia Tyler Steven Valenzuela Brendan Ryan Vallier Vincent Van Buskirk Eric Robert Van Ysseldyk Elizabeth Dennise Vargas Jacqueline Vargas Alex Josue Vasquez-Cruz Stacy Melissa Vazquez Andrew Vega Brandon Velazquez Dominic E. Velazquez Ivan Velazquez Dominik Velez Chandler Annamaria Vilander Anthony Villalobos Kendall Marie Vincent Joseph Bernard Vitalari Kevin S. Voight Alyssa Lynn Vossler Zachary O. Wagner Mallory K. Walsh Amber Chuanmei Wang Aerie Ignacio Ward Louis Warne Natalie Theresa Waugh Austin Webb Veronica Mary Wenzinger Amy Gretchen West Sammy P. Wilkinson Emily Rose Williams James David Williams Norman Eugene Winegardner Kristine Si Wong Michelle Lei Wong Graham Leslie Wood Carolyn L. Xie Naofumi Yamamoto Skye Yang Yun Yang Hunger Kingsley Yegendorf Adran harding Young Sarah Mae Zehntner Eric Luis Zermeno Weijian Zhou Danielle Perry Zola Jordan Taylor Zola

Welcome to Noozhawk Asks, a new feature in which you ask the questions, you help decide what Noozhawk investigates, and you work with us to find the answers.

Here’s how it works: You share your questions with us in the nearby box. In some cases, we may work with you to find the answers. In others, we may ask you to vote on your top choices to help us narrow the scope. And we’ll be regularly asking you for your feedback on a specific issue or topic.

We also expect to work together with the reader who asked the winning questions to find the answer together. Noozhawk’s objective is to come at questions from a place of curiosity and openness, and we believe a transparent collaboration is the key to achieve it.

The results of our investigation will be published here in this Noozhawk Asks section. Once or twice a month, we plan to do a review of what was asked and answered.

Thanks for asking!

