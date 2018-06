IRS Trying to Deliver $270,775 to Santa Barbara County Taxpayers

Is your name on this list of undeliverable addresses?

The Internal Revenue Service is looking for Santa Barbara County taxpayers who are missing 155 regular refund checks totaling $141,385 and 233 economic stimulus checks totaling $129,390. The checks were returned by the U.S. Postal Service as a result of mailing address errors.

Taxpayers need only update their addresses once and the IRS will then send out all checks due.

Stimulus Checks

It is crucial that taxpayers who may be due a stimulus check update their addresses with the IRS by Nov. 28. By law, economic stimulus checks must be sent out by Dec. 31. The 233 undeliverable economic stimulus checks in the county average $555. In California, there are 30,911 stimulus checks, averaging $605 and totaling $18,708,831, that could still be claimed.

The “Where’s My Stimulus Payment?” tool on the IRS Web site is the quickest and easiest way for a taxpayer to check the status of a stimulus check and receive instructions for address updates. Taxpayers can also call 1.866.234.2942 for assistance.

Regular Refunds

The 155 regular refund checks that were returned to the IRS from the county average $912. California has a total of 15,824 regular refund checks, averaging $992 and totaling $15,704,484, that could still be claimed.

Taxpayers can update their addresses and check their refund status with the “Where’s My Refund?” tool on the IRS Web site. Taxpayers must submit their Social Security numbers, filing status and amount of refund shown on their 2007 returns. The tool will provide the refund status and in some cases provide instructions on how to resolve delivery problems.

To check a refund status by phone, call 1.800.829.1954.

Taxpayers not sure of which type of check they may be due should check on a potential economic stimulus check first because of the looming deadline.

The vast majority of checks mailed out by the IRS reach their rightful owners each year. Only a very small percentage are returned as undeliverable.

Through September, the government distributed 116 million economic stimulus payments with only about 279,000 checks being undeliverable. Meanwhile, the IRS has distributed more than 105 million regular refunds this year with only about 104,000 being undeliverable. In both cases, well under 1 percent of refunds or stimulus checks were undeliverable.

To avoid future problems, the IRS encourages taxpayers to choose direct deposit when they file their returns. Taxpayers can receive refunds directly into personal checking or savings accounts and the direct-deposit service is available for filers of both paper and electronic returns.

The IRS also encourages taxpayers to file their tax returns electronically because e-file eliminates the risk of lost paper returns. E-file also reduces errors and speeds up refunds.

Check, Please

The IRS has economic stimulus payment or tax refund checks for the following Santa Barbara County taxpayers, with their last known communities and ZIP codes:

Michael A. Aguilar, Santa Maria 93458

Alyson D. Alexander, Santa Barbara 93130

Pascual Alfaro and Rosa Bravo, Santa Maria 93456

Andrew S. Allen, Lompoc 93436

Luis D. Alvarado, Los Alamos 93440

Marissa A. Alvarez, Santa Maria 93454

Jose Alvarez-Medina, Santa Barbara 93105

Antonio A. Arana, Lompoc 93438

Jessica M. Arteaga, Santa Maria 93455

Nathaniel M. Ashford Gordon, Goleta 93117

Natasha Ayala, Santa Barbara 93101

Barbara F. Baker, Santa Barbara 93109

Jose L. Barba-Alcal and Shannon L. Mo, Lompoc 93436

Heather S. Barber, Santa Ynez 93460

Enrique Barrera, Guadalupe 93434

Aaron Barrett, Goleta 93117

Nicholas P. Barrett, Santa Barbara 93103

Ramona E. Barron, Carpinteria 93013

Rebeca Bazan-Herrera, Santa Maria 93458

Colleen Belharrat, Santa Barbara 93105

Erik J. Bell, Goleta 93117

Lizbeth Bello, Santa Barbara 93140

Yoav and Barbara J. Ben-Horin, Santa Barbara 93109

Ignacio Bernal, Santa Maria 93458

Keith and Christina Berry, Santa Barbara 93110

Juan Jose Bollas, Santa Barbara 93101

Elizabeth J. Boltz, Lompoc 93436

Kea J. Bower, Santa Barbara 93111

Christopher L. and Martha Z. Bowser, Santa Maria 93457

Russell W. Bridge, Santa Barbara 93101

Albert E. Brooks, Buellton 93427

Holly E. Brooks, Buellton 93427

Frances Brundall, Santa Barbara 93105

Robert Brunson, Santa Maria 93458

John W. Burrows, Santa Barbara 93101

Francis J. Butler, Santa Maria 93456

Jose M. Caballero, Santa Barbara 93140

Jennie M. Cabrera, Santa Ynez 93460

Juan Cabrera and Alexandra Gonzalez, Goleta 93117

Joanie R. Calles, Santa Barbara 93105

Lycky Calonge, Goleta 93117

Tawny Caplener, Santa Maria 93455

Carmen Cardenas, Santa Barbara 93103

Luis Carmona, Santa Barbara 93101

Tatiana Casci, Goleta 93117

Guillermo G. Castillo Jr., Santa Maria 93455

Saul Castro, Santa Maria 93454

Mocerath Cebreros, Lompoc 93436

Monica Cebreros, Lompoc 93436

Susana Chaidez, Goleta 93117

Donna M. Chappell, Lompoc 93436

Francisco Chavez, Lompoc 93436

Jairo Chavez, Goleta 93117

Veronica Chavez, Santa Maria 93458

Victoria L. Chrones and Stephen Marre, Lompoc 93436

Celso Cisneros, Santa Maria 93458

Fredrick J. Cisneros III, Santa Maria 93458

Michael D. Clark, Goleta 93117

Neftali Cobian, Santa Barbara 93110

Marlene Cokley, Goleta 93117

Nicholas T. Colacino, Santa Barbara 93109

Michol L. Colgan, Carpinteria 93013

Alan J. Concha, Santa Barbara 93110

Manuel Corona Vazquez, Santa Maria 93458

Geraldine Santamaria Cortez, Goleta 93117

Rigoberto Cortez, Santa Barbara 93103

Kevin Cottam, Goleta 93117

Norma Croft, Buellton 93427

Vicki A. Crostreet, Santa Barbara 93102

Dario L. Cruz, Lompoc 93436

Diane Cunningham, Santa Barbara 93108

Shaun R. Cunningham, Santa Barbara 93103

Philip W. Curtis, Buellton 93427

Brittany E. Dacon, Santa Barbara 93111

Janet L. Dague, Santa Barbara 93102

Steven J. and Cheryl L. Dahl, Santa Maria 93455

Terri A. Davis, Lompoc 93438

Damien Debastier, Santa Barbara 93105

Carrie A. Dent, Santa Barbara 93110

Eddie Diamond, Santa Barbara 93103

James B. and Shelly A. Dixon, Lompoc 93436

Mark W. Doyle, Lompoc 93436

Dyann M. Driggers, Santa Barbara 93101

Fausto Duarte, Santa Barbara 93105

Rosella D. Dugan, Santa Maria 93454

Efrain Duran, Santa Maria 93458

Donald D. Dwyer, Santa Barbara 93101

Rachelle R. Escalera, Santa Barbara 93103

Gerardo and Maria D. Esparza, New Cuyama 93254

Juan C. Espinoza-Perez, Santa Barbara 93101

Verenice Estrada, Santa Maria 93458

Paulo Estrada-Guevara, Santa Maria 93458

Jessalyn T. Farrington, Santa Barbara 93103

Rachel Federoff, Santa Barbara 93160

Maria A. Figueroa, Santa Barbara 93103

Mario A. Filart, Santa Maria 93458

Paul R. Flaig, Santa Maria 93454

Jorge L. Flores, Los Alamos 93440

Maria G. Flores, Lompoc 93436

John C. Forsman, Santa Maria 93454

Lorena Frausto, Santa Barbara 93101

Jennifer L. French, Santa Ynez 93460

Andy Friday, Goleta 93117

Jesus P. Galavize, Santa Maria 93458

Cesar I. Gama, Goleta 93117

Jesus Garcia Ruiz, Santa Maria 93458

Arturo O. and Martha Garcia, Santa Maria 93458

Fernando Garcia, Carpinteria 93013

Gabriel Garcia, Santa Barbara 93101

Genevieve Garcia and Egemen Alpay, Goleta 93117

Mary C. Garcia, Santa Maria 93458

Pablo Garcia, Carpinteria 93013

Laura Garcia-Barrueta, Santa Maria 93458

J. Garfias-Jacuinde and E. Segura-Var, Santa Maria 93456

Antonio Garza, Santa Maria 93457

Antonio and Maria Garza, Santa Maria 93457

Ingrid R. Gauer, Santa Barbara 93111

Dora A. Gauna, Santa Maria 93454

Denise Gaviola, Santa Barbara 93109

Mario J. Gayles, Lompoc 93436

Matt N. Gieser, Goleta 93117

Mathew L. Givens, Santa Barbara 93111

Jerry J. Glynn, Santa Maria 93455

Joseph A. Golob, Lompoc 93437

Damien T. Gomez, Goleta 93117

Anthony J. Gonzales, Goleta 93117

Joe R. Gonzales, Santa Maria 93454

Alexandra Gonzalez, Goleta 93117

Stephanie Gonzalez, Santa Barbara 93101

Victor Gonzalez, Goleta 93117

Henry K. Gralewski and Barbara Gralews, Santa Barbara 93102

Frederick C. Granlund, Summerland 93067

Joshua L. Green, Santa Maria 93458

Abelardo R. Grijalva, Lompoc 93438

Paul R. Gunn, Santa Maria 93454

Alejandra Gutierrez, Santa Maria 93458

Emmanuel Gutierrez, Goleta 93117

Manuel Gutierrez, Santa Maria 93454

Omar Gutierrez, Lompoc 93436

Shannon N. Gutierrez, Goleta 93117

Shayne J. Hale, Lompoc 93436

Robert Hambleton, Santa Barbara 93101

Murhaf Hanoun and Diyala Frej, Santa Barbara 93111

Gitte Hansen, Santa Barbara 93120

Melissa Harmon, Santa Maria 93458

Charles Alexander Heermans, Santa Barbara 93109

Matthew Heitzmann, Goleta 93117

Christa Henderson, Santa Barbara 93101

Jaclyn C. Henkey, Goleta 93117

Erynn Henson, Santa Barbara 93107

Cesar A. Hernandez Contreras, Los Olivos 93441

Imelda Hernandez Moreno, Santa Maria 93458

Abel Hernandez and Lucila Gallardo, Santa Barbara 93101

Esteban M. Hernandez, Santa Maria 93455

Jose Hernandez, Santa Maria 93454

R.P. Hernandez, Santa Maria 93456

Alejanddro Herrera, Santa Barbara 93103

Silvia Herrera, Santa Barbara 93103

Socorro V. Higuera, Santa Maria 93456

Laura D. Hoang, Goleta 93117

Tammy T. Hoang, Goleta 93117

Carolyn R. Hodges, Goleta 93117

William J. Holmes, Santa Barbara 93102

Jenelle M. Hourany, Santa Ynez 93460

Donald A. Hudson, Lompoc 93436

Jovita Huerta, Goleta 93117

Benigna G. Inzunza, Goleta 93116

Jennifer L. Jackson, Santa Maria 93455

Jesse D. Jackson, Santa Barbara 93101

Manuel S. Jacquez, Lompoc 93436

David Jaffe, Santa Barbara 93109

Aashish Jain, Goleta 93117

Joan James, Santa Maria 93455

Rosendo A. Jaracuaro, Lompoc 93436

Lorena Jaramillo, Santa Barbara 93105

Yuliana Jasso Perez, Goleta 93117

Moises Jasso, Santa Barbara 93103

Dustin Jeppson, Santa Barbara 93102

Efren Jimenez and Donaciana Hernand, Santa Barbara 93101

Matthew T. Johnson, Santa Maria 93454

Eboney N. Jones, Santa Maria 93455

Jennifer R. Jones, Lompoc 93436

Dennis R. and Carolynne D. Kelley, Santa Maria 93458

Frederick Z. Kennedy IV, Santa Barbara 93110

Jonathan L. Kennedy, Goleta 93117

Robert E. Kick and Amber Melhouse, Santa Barbara 93101

Daniel Krahe, Carpinteria 93014

Rick S. Kreikebaum, Goleta 93117

Fawn Ray Kuba, Carpinteria 93013

Drew E. Larson, Santa Barbara 93101

Jessica L. Laster, Santa Maria 93454

Roger C. Lawag, Santa Maria 93458

Ricelia M. Layus, Santa Barbara 93110

Reynaldo J. and Opelia Lazaro, Santa Maria 93454

Fidel Liendo, Santa Barbara 93103

Kimberly A. Litle, Los Alamos 93440

Marco A. Lizarde, Santa Maria 93454

Victoria Llewellyn, Santa Maria 93455

David L. Lockwood, Santa Barbara 93106

Ralph H. Lockwood, Santa Barbara 93109

Heidi A. Long, Santa Barbara 93101

Jubentina Lopez, Santa Maria 93455

Marcela A. Lopez, Santa Maria 93454

Raul Barajas Lopez, Santa Barbara 93101

Vickey A. Lopez, Santa Barbara 93101

J. Lopez-Garcia and R. Delgado De Lopez, Goleta 93117

Cecelia N. Lord, Santa Barbara 93150

Anthony S. and Lori J. Luker, Santa Maria 93458

Josh K. Lyle, Santa Barbara 93102

Maria G. Macias, Santa Barbara 93105

David Madrigal, Santa Maria 93454

Tyler M. Mahone, Goleta 93117

Tamara K. Mannion, Santa Maria 93457

Cathy Martin, Goleta 93117

Miguel Martinez Perez and Z. Martinez, Santa Maria 93454

Alain D. Martinez, Lompoc 93436

Rita A. Martinez, Santa Maria 93454

Jenifer K. Mason, Goleta 93117

Miguel Maya, Goleta 93117

Mark Mayo, Santa Barbara 93103

Roderick D. Mazziotta, Santa Barbara 93103

Anthoy M. McConnaughey, Lompoc 93437

Kathy P. McCormick, Santa Barbara 93103

Ronald D. Meagher, Santa Maria 93454

Santiago Medina Meza, Los Alamos 93440

Angel Medina, Santa Barbara 93101

Fidel Medina-Perez, Santa Barbara 93101

Conner K. Mellon, Santa Barbara 93109

Norma Y. Melville, Santa Barbara 93101

Peter J. Mendenhall, Goleta 93117

Maurilio Mendez, Lompoc 93436

Lori A. Meserve, Lompoc 93436

Kimberly E. Meyer, Santa Barbara 93101

Ricardo Miguel, Summerland 93067

Andrew W. Millar and Teri L. White, Santa Maria 93455

Brandon B. Miller, Santa Barbara 93101

Saleh Y. Mohemed, Santa Maria 93454

Alfonso Montez Montez, Santa Maria 93455

Wesley G. Moons, Goleta 93117

Emi Mora Marquez, Goleta 93117

J. Guadalupe and Isidra A. Moreno, Santa Barbara 93101

Bryan Moseley, Goleta 93117

William and Arlene T. Mueller, Santa Ynez 93460

Roy J. Munger, Santa Maria 93457

Josefina Munoz, Santa Barbara 93130

Riley L. Muraoka Goleta 93117

Daniel Murphy and Kathryn A. Basler, Santa Barbara 93101

Asuncion Nevarez, Santa Maria 93454

Roderick L. Newill, Goleta 93117

Peter N. and Michelle D. Newman, Santa Maria 93455

Robert G. Nicholson, Goleta 93117

Isabel P. Nievez, Santa Maria 93458

Matthew K. Nowacek, Santa Barbara 93101

Patricia Ochoa, Buellton 93427

G. Ojeda Lozano and B. Torres-Rosas, Goleta 93117

Laurance Olson, Santa Barbara 93102

Maria A. Osuna and Hector G. Ruckle, Santa Barbara 93103

Maureen E. Palmer, Lompoc 93436

Harold Pany and Endang Sulasih, Summerland 93067

Peter S. Parisi, Santa Barbara 93105

Hannah Parsons, Santa Barbara 93108

Aaron G. Patzik, Goleta 93117

Todd M. Payden, Summerland 93067

Michael M. Pereira, Santa Maria 93456

Gabriel Peres Frutos, Santa Maria 93454

David Perez, Goleta 93117

Martin C. Perez, Santa Barbara 93110

Theresa J. Perry, PSanta Barbara 93105

Robert P. Petersen, Solvang 93463

Ronald A. Phillips, Santa Barbara 93111

Cory Phipps, Lompoc 93436

George Anna Pierce, Santa Barbara 93101

Jack and Donna Pierce, Santa Maria 93456

Mauricio Pineda, Guadalupe 93434

Danielle L. Pittsenbarger, Goleta 93117

Donna M. Pizzorno and Daniel Kerriga, Santa Barbara 93105

Susan Pollasky, Goleta 93117

Karla Ponce, Lompoc 93436

David L. Pritchard, Santa Barbara 93110

Maxine Pritchard, Santa Maria 93455

Mark G. Quintero, Santa Barbara 93105

A. Ramos Ceja and K. Figueroa Gallard, Santa Maria 93458

David E. Ramos, Santa Barbara 93102

Rosendo T. and Eulalia Ramos, Santa Maria 93454

John A. Rawden, Santa Barbara 93103

Luke N. Remy, Goleta 93117

Virginia M. Renna, Santa Maria 93455

Jose L. Reyes Zavala, Santa Maria 93458

Erika Reyes, Santa Barbara 93105

Francisco Reyes and Leidy Rios, Santa Barbara 93101

Nicholas K. Rice, Goleta 93117

Calvin Riley Jr., Santa Barbara 93101

Armando A. and Maria I. Rivera, Santa Barbara 93105

Matthew N. Robison, Goleta 93117

Daniel Robles Madrigal, Santa Barbara 93101

O. Rodriguez Lopez and L. Panchi Petat, Lompoc 93436

Zachary J. Rodriguez, Santa Maria 93456

Roberta Roeser, Carpinteria 93013

Nilda E. Rosales, Santa Barbara 93103

Eli G. Rubel, Santa Barbara 93101

Aaron Rudolph, Goleta 93117

Ashley Ruiz, Santa Barbara 93101

German Ruiz, Santa Barbara 93101

Rafael and Silvia Ruiz, Solvang 93463

Rafael A. Ruiz, Solvang 93463

Christina E. Rumph, Goleta 93118

Hosain A. Saied, Santa Maria 93454

Maziar Salehi, Summerland 93067

Alberto Sanchez, New Cuyama 93254

J.J. and Maria D. Sanchez, Lompoc 93436

Joseluis Sanchez, Goleta 93117

Milly Sanchez, Lompoc 93436

Jennifer R. Sasso, Santa Ynez 93460

Branden L. Sauceda, Guadalupe 93434

May L. Saxe, Santa Barbara 93105

Bernard W. and Patricia K. Schnacker, Goleta 93117

Ramon A. and Erlinda Seja, Santa Maria 93456

Kendra Seoane, Santa Barbara 93101

Jacqueline E. Settles, Carpinteria 93013

William P. Sheehan, Santa Barbara 93105

Twyla M. Sherman, Santa Maria 93454

Robert Simmons, Santa Barbara 93103

Robert J. Simmons, Santa Barbara 93110

Robin M. Simon, Santa Barbara 93111

Vicente Simon, Santa Barbara 93103

Randy J. Smith, Santa Barbara 93103

Harry Snyder, Santa Barbara 93105

Eliseo Solano, Santa Maria 93458

Celso Solano-Tapia, Santa Maria 93454

Librado Solis Ramirez, Santa Maria 93456

Amir Solouki, Santa Barbara 93107

Ashley V. Speceiro, Buellton 93427

Annika C. Speer, Santa Barbara 93101

Heather M. Stebbins, Lompoc 93436

Samuel K. and Connie L. Steele, Carpinteria 93013

Lorrie Loretta A. Stone, Santa Maria 93454

Clay A. and Gloria M. Stotridge, Santa Maria 93454

Justin A. Sullivan, Lompoc 93436

Barbara Swenson, Santa Barbara 93120

Adam J. Thompson, Solvang 93463

Nicholas E. Topete, Goleta 93117

Benjamin Torres, Santa Maria 93454

Torah E. Torres, Santa Barbara 93101

Shane Trainor, Santa Barbara 93101

Amanda L. Turner, Goleta 93117

Rachel Urbach, Goleta 93117

Elivira Urguhart, Santa Barbara 93105

Susan Urias, Santa Maria 93455

Leopoldo Vaca and Adela Medina, Lompoc 93436

Alberto N. and Rosa M. Valdez, Santa Maria 93455

Armando Valencia, Santa Maria 93454

Jaime Valencia, Santa Maria 93458

Joe V. Valencia, Santa Maria 93456

Adelaida Valle, Santa Barbara 93103

Miguel Vargas-Calderon, Santa Maria 93458

Herminio Vasquez-Lopez, Santa Maria 93458

Crystal M. Vaughan, Goleta 93117

Raul E. Vazquez, Lompoc 93436

Jesus Vazquez-Vera and L. Leon Lopez, Santa Maria 93454

Honorina O. Villa, Lompoc 93436

T.J. Villalobos and G. Mendoza Salc, Santa Maria 93458

Edward H. Walley, Guadalupe 93434

Patrick S. Walsh, Goleta 93117

Ashley J. Walters, Santa Barbara 93102

Andrew P. Webster, Goleta 93117

Rebecca Weintraub, Santa Barbara 93101

Clinton D. Whiting, Santa Maria 93454

Peter A. Wildman, Santa Barbara 93105

Danielle N. Williams, Goleta 93117

Glenn Windh, Solvang 93463

Jacob A. Wise, Goleta 93118

Rachael V. Wright, Goleta 93117

Robert F. Wright and Moraima Velaque, Lompoc 93437

Patricia Zaffuto, Santa Barbara 93105

Ronald P. Zagars, Santa Maria 93458

David J. Zarate, Santa Maria 93458

Alexander J. Zaves, Santa Ynez 93460

Darrell G. Zimmerman, Santa Maria 93456

Alex M. Zuniga, Santa Maria 93454

— Victor Omelczenko is an Internal Revenue Service media relations specialist.