Chinese Athletes Have Fun at Carpinteria All-Comers Meet

Track & Field

A group of eight young athletes from China competed in the 500 meters at the most recent Carpinteria All-Comers Track & Field Meet at Carpinteria Valley Memorial Stadium.

The 20-something group is training with Ventura College coach Tony Veney for about a month, according to Carpinteria coach Van Latham. He said the women have given themselves funny names. "They said you can call me Hello Kitty or Rabbit."

They took the top four spots in the 500. Skinny, Skinny won in 1:09.70 followed by Hello Kitty, Rabbit, Rabbit and Monkey, Monkey.

Latham said the group plans to return to the final meet of the summer on Aug. 5.

In other action, Carpinteria's Daniel Burquez won the long and triple jumps, setting a PR in the triple with a mark of 41-00 1/2.

Santa Barbara thrower Devon Cetti won the shot put and San Marcos grad Matt Turk took the pole vault.

Carpinteria All-Comers Meet

July 22, 2016

50 Meters

Place, Age, Gender, Mark

1 Clara McDonald 10 f 8.57

2 Scotty Losson 7 f 9.59

3 Sandy Najera 10 f 9.66

4 Andra Brown 42 f 10.78

1 Michael Brown 42 m 6.3

2 Kyle Whitaker 20 m 6.41

3 Nathan Sommars 40 m 6.64

4 Jake Simon 18 m 6.87

5 Eden Aguilar 18 m 6.96

6 Antwon Taylor Jr. 11 m 7.01

7 Gustavo Lopez 16 m 7.17

8 Thad Wilson 65 m 7.46

9 Brock Allen 18 m 8.73

10 Owen Cowgill 10 m 9.20

11 Bob Allen 56 m 9.34

12 Will Losson 7 m 10.05

13 Nicholas Najera 8 m 10.53

100 Meters

1 Laura Martinez 17 f 14.49

2 Laila Goodman 12 f 14.63

3 Isabella Bowman Andreatta 12 f 15.17

4 Lilah Hutchinson 11 f 15.25

5 Leslie Kachure 15 f 16.04

6 Deliane Olivo 13 f 16.12

7 Barbara Najera 12 f 16.44

8 Lesslie Rios 14 f 17.56

9 Mariah Brown 11 f 18.18

10 Andra Brown 42 f 22.62

1 Kyle Whitaker 20 m 11.76

2 Ty Hernandez 15 m 12.17

3 Juan Diego Calvo 17 m 12.30

4 Jake Simon 18 m 12.73

5 Eden Aguilar 18 m 12.77

6 Antwon Taylor Jr. 11 m 13.59

7 Nathaniel Russell 15 m 13.65

8 Thad Wilson 65 m 13.84

9 Tyler Gates 13 m 13.89

10 Matthew Najera 16 m 14.08

11 Brock Allen 18 m 16.58

12 Patrick Najera 14 m 17.49

13 Bill Weinerth 76 m 17.61

14 Bob Allen 56 m 18.02

200 Meters

1 Laura Martinez 17 f 31.78

2 Deliane Olivo 13 f 34.13

3 Barbara Najera 12 f 35.84

4 Lizbeth Herrera 14 f 36.74

5 Lesslie Rios 14 f 38.22

6 Laila Goodman 12 f 38.40

7 Leslie Kachure 15 f 38.70

1 Michael Brown Jr. 21 m 22.51

2 Kyle Whitaker 20 m 23.64

3 Terence Ayala 20 m 23.89

4 Keith Dudley 32 m 24.19

5 Nathan Sommars 40 m 24.37

6 Gustavo Lopez 16 m 26.57

7 Ian Brown m 27.38

8 Eugene Byrne 58 m 27.61

9 Antwon Taylor Jr. 11 m 27.93

10 Jose Chavez 17 m 29.08

11 Brock Allen 18 m 35.82

12 Luke Zuffelato 9 m 38.80

13 Patrick Najera 14 m 39.04

14 Matthew Najera 16 m 39.05

15 Bill Weinerth 76 m 39.10

16 Bob Allen 56 m 42.41

400 Meters

1 Laila Goodman 12 f 1:10.48

2 Amee Davis f 1:23.95

3 Harper Wolfe Lyons 8 f 1:33.47

4 Marcia Davis 52 f 2:02.66

1 Nicholas Thornton 35 m 50.03

2 Keith Dudley 32 m 56.06

3 Ian Brown m 1:01.57

4 Jose Chavez 17 m 1:02.43

5 Andrew Cowgill 14 m 1:07.78

6 Brock Allen 18 m 1:17.60

7 Bob Allen 56 m 1:25.07

8 Owen Cowgill 10 m 1:28.27

500 Meters

1 Skinny Skinny 25 f 1:09.70

2 Hello Kitty 22 f 1:14.10

3 Rabbit Rabbit 22 f 1:14.10

4 Monkey Monkey 22 f 1:19.10

5 Rosalva Quevedo 16 f 1:26.50

6 Lizbeth Herrera 14 f 1:28.00

1 Yang Lei 20 m 1:03.04

2 Zhang Hua Dong 23 m 1:04.15

3 Bruce Lee 24 m 1:04.45

4 Chen Jia Qing 22 m 1:04.87

5 Wang Qi 24 m 1:06.83

6 Jose Chavez 17 m 1:23.72

7 Brock Allen 18 m 1:44.34

8 Bob Allen 56 m 1:59.00

800 Meters

1 Rosalva Quevedo 16 f 2:46.36

2 Irma Roldan 17 f 2:49.30

3 Karen Reyes 18 f 2:54.90

4 Lizbeth Herrera 14 f 3:02.83

5 Beatrix Campos 17 f 3:29.18

1 Juan Diego Calvo 17 m 2:12.11

2 Gustavo Lopez 16 m 2:22.22

3 Jose Chavez 17 m 2:42.12

4 Brock Allen 18 m 3:11.74

5 Bob Allen 56 m 3:50.25

6 Ralph Philbrick 82 m 5:50.86

1500 Meters

1 Monte Gast 68 m 7:41.78

One Mile

1 Rosalva Quevedo 16 f 5:41.41

2 Lizbeth Herrera 14 f 6:30.70

3 Amee Davis f 6:37.30

4 Irma Roldan 17 f 6:52.54

5 Scotty Losson 7 f 6:56.80

6 Kendra Meza 15 f 7:11.68

7 Laura Martinez 17 f 7:37.16

8 Beatrix Campos 17 f 7:49.62

1 Gustavo Lopez 16 m 5:10.18

2 Jose Chavez 17 m 5:15.13

3 Mariano Tinoco 15 m 5:37.55

4 Dexter Gordon 14 m 5:43.56

5 Luke Nakasone 13 m 6:18.48

6 Brock Allen 18 m 6:24.59

7 David Celio 13 m 6:34.79

8 Esteban Zapata 14 m 7:06.94

9 Abraham Hernandez 15 m 7:11.63

10 Bob Allen 56 m 7:12.30

One Mile Walk

1 Alisa Byrne 59 f 10:33.00

3000 Meters

1 Ray Knerr 56 m 10:06.43

5000 Meters

1 E. "doc" Murdock 75 m 24:38.77

2 Brock Allen 18 m 25:53.93

3 Bob Allen 56 m 27:06.92

80m Hurdles

1 Clara McDonald 10 f 20.86

100m Hurdles

1 Bella Pantoja 16 f 17.51

2 Ella McKinna-Worrell 16 f 18.20

3 Karen Reyes 18 f 19.06

110m Hurdles

1 Ty Hernandez 15 m 19.41

4x100 Shuttle Relay

1 Miramonte 59.97

2 SBTC 2 1:00.93

3 SBTC 1 1:01.53

4 Under the Radar 1:13.72

Long Jump

1 Bella Pantoja 16 f 15-11 1/4 4.86m

2 Erin Gracyk 16 f 14-06 3/4 4.44m

3 Isabella Bowman Andreatta 12 f 11-06 3.51m

4 Mindy Wolfe Lyons 0 f 11-04 3.45m

5 Debbie Pichla 48 f 11-01 1/2 3.39m

6 Lilah Hutchinson 11 f 10-03 3.12m

7 Emma Zuffelato 12 f 9-10 3.00m

8 Harper Wolfe Lyons 8 f 8-07 2.62m

1 Daniel Burquez 16 m 19-00 5.79m

2 Jake Simon 18 m 16-07 5.05m

3 Stephen Maxey 17 m 16-05 3/4 5.02m

4 Austin Long 17 m 16-02 1/4 4.93m

5 Logan Culp 51 m 13-05 3/4 4.11m

6 Andrew Cowgill 14 m 12-07 3.84m

7 Luke Zuffelato 9 m 11-06 3.51m

8 Bill Weinerth 76 m 10-08 3.25m

Triple Jump

1 Erin Gracyk 16 f 30-04 1/4 9.25m

1 Daniel Burquez 16 m 41-00 1/2 12.51m

High Jump

1 Ella McKinna-Worrell 16 f 5-00 1.52m

2 Emma Zuffelato 12 f 4-02 1.27m

3 Laila Goodman 12 f 4-00 1.22m

4 Lilah Hutchinson 11 f 3-10 1.17m

5 Isabella Bowman Andreatta 12 f 3-10 1.17m

6 Mariah Brown 11 f 3-06 1.07m

1 Stephen Maxey 17 m 6-00 1.83m

2 Ty Hernandez 15 m 5-06 1.68m

3 Nathaniel Russell 15 m 5-04 1.63m

4 Jake Simon 18 m 5-00 1.52m

5 Luke Zuffelato 9 m 3-06 1.07m

Pole Vault

1 Paige Sommers 13 f 9-06 2.90m

2 Louise Naumann 15 f 9-00 2.74m

3 Giulia Colella 14 f 8-00 2.44m

4 Lacy Stassforth 15 f 7-06 2.29m

1 Matt Turk 19 m 15-00 4.57m

2 Jevon Morrison 19 m 13-00 3.96m

3 Sam Winner 15 m 11-06 3.51m

4 Bill Whitaker 52 m 11-00 3.35m

5 Terence Ayala 20 m 10-00 3.05m

6 Victor Berezovskiy 56 m 9-06 2.90m

7 Anthony Luna Velez 16 m 9-06 2.90m

Shot Put

4K

1 Cyenna Garrett 16 f 29-06 1/2 9.00m

2 Chavon Garrett 16 f 28-06 1/4 8.69m

3 Izzy Kress 18 f 28-01 1/4 8.57m

4 Stefani Valdez 16 f 25-09 7.85m

5 Ashley Bozarth 16 f 23-00 7.01m

6 Kayleen McDonald 39 f 21-09 1/4 6.64m

7 Erika Gama 15 f 19-10 1/4 6.05m

3K

1 Clara McDonald 10 f 20-05 1/4 6.23m

2 Annabel McDonald 9 f 17-03 1/4 5.26m

16 lb

1 Diego Tapia 18 m 40-03 1/4 12.27m

2 Eric Wong 19 m 40-00 12.19m

3 Charlie Vernoy 18 m 38-03 11.66m

4 Angel Cruz 18 m 33-03 10.13m

5 Trevor McDonald 40 m 32-07 1/4 9.94m

12 lb

1 Devon Cetti 16 m 45-01 13.74m

2 Austin Long 17 m 41-05 12.62m

3 RJ Grice 17 m 35-11 10.95m

4 Jared Fittan 16 m 29-00 8.84m

5K

1 Monte Gast 68 m 25-03 1/4 7.70m

Discus

1K

1 Chavon Garrett 16 f 102-04 31.19m

2 Izzy Kress 18 f 100-02 30.53m

3 Cyenna Garrett 16 f 94-03 28.73m

4 Ashley Bozarth 16 f 86-09 26.44m

5 Stefani Valdez 16 f 74-10 22.81m

6 Erin Gracyk 16 f 70-08 21.54m

7 Kayleen McDonald 39 f 66-11 20.40m

8 Clara McDonald 10 f 42-09 13.03m

9 Annabel McDonald 9 f 32-00 9.75m

2K

1 Charlie Vernoy 18 m 137-06 41.91m

2 Diego Tapia 18 m 134-06 41.00m

3 Eric Wong 19 m 104-06 31.85m

4 Trevor McDonald 40 m 98-09 30.10m

1.6K

1 Austin Long 17 m 136-06 41.61m

2 Devon Cetti 16 m 128-05 39.14m

3 RJ Grice 17 m 95-10 29.21m

1.5K

1 Logan Culp 51 m 103-02 31.45m

1K

1 Monte Gast 68 m 82-01 25.02m

Javelin

800g

1 Peter Zippi 21 m 164-03 50.06m

2 Eric Wong 19 m 136-06 41.61m

3 Nathaniel Russell 15 m 62-11 19.18m

