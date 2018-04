Dos Pueblos High School Graduation a Shining Moment for the Class of 2014

Seniors celebrate with family and friends at commencement in Scott O'Leary Stadium

Hundreds of Dos Pueblos High School seniors paraded into Scott O’Leary Stadium on Thursday afternoon to celebrate graduation.

Dos Pueblos graduated 509 students this year, and commemorated the occasion with performances by the school’s concert orchestra and jazz choir.

There were speeches by several students, including Kevin Mac, Noah Goodman, Associated Student Body president Tabbie Magner and senior class president Olivia Villalovos.

Principal Shawn Carey presented the Chargers Class of 2014, and diplomas were awarded by Santa Barbara Unified School District board members Monique Limon and Pedro Paz.

Afterward, the graduates planned to head south for Disneyland Grad Nite, along with many other schools in Southern California.

The Class of 2014 for Dos Pueblos High School includes the following graduates:

Derek Abbott

Max Adler

Maelyn Adornetto

Eduardo Aguilera

Nicolas Aguilera

Stephanie Aguilera

Sandra Aguirre

Yanira Aguirre

Anmole Ahdi

Maritza Alemán

Cameron AllenRandolph

Ashley Almada

Austin Alvarez

Stephanie Amaro Alvarez

Breanna Amble

Grant Amerson

Paulina Andrade

Jeffrey Araki

Eduardo Arce

Maria Arias

Adan Arriaga

Erik Arteaga

Jessica Arzate

Reece Askew

Darren Avalos

Jesus Avalos

Rocio Avila

Stephanie Ayala

Holly Bailey

Vanessa Balcazar

Noelle Ballew

Jodi Balster

Ashley Barrera

Sebastian Barron

Bat-Amgalan Batbileg

Denisse Bautista

Arush Bazaei

Jonathan Beardon

Gregory Bell

Nicole Berari

Cerina Bhavnani

Anthony Blair

Monique Blais

Amanda Blau

David Blevins

Jade Bock

Luke Boles

Tiana Bonn

Raven Bouregy

Megan Bradbury

Tyler Bradford

Cory Bramsen

Josephine Briones

William Broadhead

Jakob Buettner

Delia Bullock

Daniel Buratto

Lila Burck

Teah Burdick

Brandon Burkhardt

Alejandra Camarillo

Melissa Campero

Juan Can

Caylin Canales

Trae Candy

Eric Capelle

George Carachure Ortiz

Stephanie Carbajal

Courtney Carlos

Esperanza Carmona-Valenzuela

Oscar Carrillo

Mason Casady

Justin Casper

Matthew Casper

Rebecca Castelo

Martin Castillo

Marisol Castro

Guadalupe Cedillo

Lucia Cervantes

Carter Chavez

Ivan Chavez

Yazmin Chavez-Lorca

Vincent Chen

Samuel Chu

Matthias Cifuentes

Emily Clark

Shannon Cleary

Amelia Coffee

Keane Colton

Jacob Compton

Adam Contreras

Eric Contreras

Emily Corb

Joel Corona Salas

Mariela Cruz

Jonathan Cutcliffe

Valentina Dabos

Cheyenne Dally

Noah Dalton-Schneider

John Dang

Ariana Dato

Alyssa Davey

Mitchell Davis

Miguel De La Cruz

Joseph Delgado

Mauricio Delgado

Julia DeRogatis

Edward Desales

Alexander DeVenne

Jonathan Dickinson

Chase Dietz

David Dill

Daniel Djamali Kahi

Marlon Dorantes

Erin Douglas

Phillip Downey

Sara Doyle

Brandon Dul

Leah Dunn

Andrew Dutcher

Collin Dutter

Emma Eccles

Jessie Edgar

Lauren Egger

Sydney Eilbacher

Mari Eisenbeisz

Gabriel Elbert

Martin Elizondo

Vanessa Elizondo

Kaitlin Eng-Denbaars

Emily Erwin

Aida Espinoza

Erick Estrada

Helen Fahnestock

Cowen Farales

Angelica Fernandez

Sara Fernandez

Weston Ferrell

Brooke Field

Channing Fisher

Jaycie Flannigan

Mary Madison Fleming

Ariana Flores

Liana Flores

Jessica Frausto

Will Frederiksen

Matthew Freegard

Jocelyne Frias

Delaney Fruin

Gillian Fry

Evan Fuller

Summer Gadsby

Jessica Galambos

Andrea Gallardo

Sebastian Galvan

Nestor Galvan

Kiran Garcha

Alexander Garcia

Eliseo Garcia

Joaquin Garcia

Kayla Garcia

Martha Garcia

Nayeli Garcia

Leslie Garcia-Jimenez

Dayne Gardiner

Megan Gee

Diana Gil Bueno

Anke Gladnick

Noah Gluschankoff

Daniel Godines Alcantara

Maria Godinez

Angel Gonzalez

Claudia Gonzalez

Graciela Gonzalez

Julia Gonzalez

Noah Goodman

Shayna Goodman

Ivan Govea

Charles Green

Ryan Green

John Michael Greening

Austin Grossmann

Sayre Guthrie

Jose Gutierrez

Tifani Gutierrez

Bryant Guzman

Joseline Guzmán

Laila Halimi

Ryan Hall

Daniel Hallerman

Sam Harden

Caleb Hawkins

Blair Hawn

Courtney Henry

Linda Henry

Andrew Hernandez

Joseph Hernandez

Luisa Hernandez

Nohemi Hernandez Hernandez

Hannah Hislop

Mengche Ho

Shelby Hoffman

Justin Hogan

Ellen Hollstein

Gillian Holm

Nathan Holmes

Julia Horibe

Aidan Hovey

Jessica Howell

Bruce Hu

Emil Huebner-Schurch

Hailey Hunt

Paige Huyck

Thomas Ibbetson

Raha Ibrahim

Lissandra Ilcyn

Kathryn Issaris

Andrew Jacobs

Miranda Jaimes

Catarina Janotti

Tina Javanbakht

Emily Jewell

Alejandro Jimenez

Anthony Jimenez

Cesar Jimenez Jr.

Bradford Johnson

Laura Johnson

Nicolas Jones

Brandon Kelley

Patrick Kelley

Aaron Kendrick

Ankush Khemani

Vincent Kim

Bailey King

James Kirwan

Riley Klobucher

Joseph Knapp

Kyle Kovacs

Logan Kovarick

Cole Kronman

Alissa Kruidenier

Vanessa Kurrasch

Trinh La

Gabriela Lafferty

Francisco Lagara Mayo

Frida Lagunas

Gloria Lam

Josue Landeros

Nathan Lara

Catalina Laughrin

Frances Lauten

Helena Lee

Justin Lee

Katie Lefley

Vincenzo Leonelli

Anthony Leos-Patlan

Jasmine Lepe

Raine Lester

Grace Lewin

Concepcion Leyva

Emily Leyva

Anthony Limon

Matthew Long

Kira Loomis

Ashlee Lopez

Jorge Lopez

Mayra Lopez

Miguel Lopez-Arzate

Kevin Mac

Jacob Macduff

Alexander Mackie

Joseph Maddalon

Tabitha Magner

Melissa Maguire

Scott Mahan

Alex Malhotra

Zeenia Malik

Varsha Manjunath

Ari Marcus

Delany Marley

Janet Márquez

Cristian Martinez

Vanessa Martinez

Eden Martinez Ortiz

Alister Mason

Marli Massara

Madeline Matthys

Joshua McElwee

Andrew McGuan

Matthew McKernan

Anthony Medina

Alexander Meiburg

Jieh Meinhold

Silvia Mejia

Kateryn Melgar Oliva

Analee Mendoza

Michelle Mendoza

Jaqueline Mendoza Ocampo

Sophie Mengele

Shaina Miguel

Kelly Miles

Andrea Mondragón

Joseph Mooy

Adrian Mora

Brittany Moran

Sara Moretti

Matilde Mori

Timothy Moua

Parker Muir

Jesus Munoz

Joel Murillo

Colleen Murphy

Stepan Mysko

Helen Nam

Negin Namavari

Ava Nania

Miguel Nava

Jesus Navarro

Tanner Neal

Lennart Nelson

Duy Nguyen

Ricky Nguyen

Hanna Nolan

John Norris

Ryan Nuño

Kyra Oakes

Anton Obyedkov

Brian Ochoa

Joseph Ochoa

Sarah O'Hara

Christian Okpysh

Erik Olson

Jonathan Orduna

Maria Oroudjeva

Joseph Ortega

Joseph Osuna

Francesca Pacetti

Guillermo Padilla

Martin Padilla

Brian Palma-Perez

William Pan

Christina Papazacharioudakis

Jason Paras

Emilia Parker

Alexander Parks

Audrey-Anne Patterson

Brycen Peinado

Itzayana Peñaloza

Michael Penza

Kevin Perdomo

Xavier Pereyra

Armando Perez

Estrella Perez

Ivette Perez

J. Isabel Perez

Jonathan Perez

Marcos Perez

Mitzy-Sarahi Pérez

Tatiana Perfect

Nikolas Plesons

Niema Poindexter

Tahlia Polan

Mitchel Polichetti

Kimberly Quinn

Paul Quintana

Christian Ramirez-Patton

Kurtis Randmaa

Joshua Ratelle

Elena Rea

Kennedy Reardon

Trevor Redfern

Richard Reyes

Alexander Rickman

Phoebe Roberts

Robert Rodarte

Christian Rodriguez

Cynthia Rodriguez

Daniel Rodriguez

Jesenia Rodriguez

Madeline Rodriguez

Manuel Rodríguez Martínez

Frederick Rojas

Laura Romero

Dannyelle Rosemarie

Arturo Rubio

Mayra Rubio

Marco Rueda

Micah Ruiz

Sophia Russo

Monica Salas

Kevin Sam

Jacob Sanabia

Gerardo Sanabria

Cristopher Sanchez

Diana Sanchez

Jessica Sanchez

Rachel Sanders

Jocelyne SanJuan

Orlando San Juan Garcia

Anthony Saragosa

Federico Sarboraria

Abigayle Savage

Stamatia Scarvelis

Eli Schulman

Jeff Schultz

Patrick Scott

Ellen Seale

Daniel Searl

Samuel Seibel

Matthew Sessler

Sanad Shabbar

Christina Shackelford

Priscilla Shaheen

Parker Shankin-Clarke

Thomas Sharkey

Amber Sharpe

Sylvia Sifuentes

Jon Sigurdson

Elias Silva

Daniel Silva Jr.

J. Simon

Dewan Singh

Jonathan Skjervem

Jeffrey Sloan

Cole Smith

Tucker Snider

Gilberto Solis

Natalie Soriano

Jose Sosa-Lopez

Thomas Soto

Arianna St. Oegger

Alicia Startzman

Gregory Steigerwald

Talya Steinberg

Niles Sterner

Duncan Stewart

Liam Stimson

Bradley Sturgeon

Emma Sullivan

Robert Sumner

Ashlyn Svikhart

Madeline Swenumson

Emily Swindle

Jacqueline Syers

Lana Ta

David Talley

Katherine Tang

Patrick Taylor

Joshua Tedeschi

Steven Teng

Shannon Thoits

Evan Thomson

Alan Tirado Lopez

Davis Tisdale

Christopher Topete

Pedro Torres

Jose Torres Vidaurri

Kathryn Tovar

Kyra Toyama

Vicky Tran

Lea Tran Le

Lauren Trost

Guadalupe Trujillo

Emma Trumbull

Andrew Tufenkian

Wei-Joan Udden

Emmanuel Unzueta

Amaris Uribe

Jocelyn Valadez

Amberly Vargas

Brandon Vargas

Cindy Vargas

Liliana Vasquez

German Vazquez

Vicente Velasco

Lizett Velasquez

Veronika Velikoretski

Evelin Ventura

Heather Vermilyea

Britten Vilander

Olivia Villalovos

Erick Villavicencio

Armando Villegas

Jessica Wagner

Madison Wagner

Sabrina Wagner

Andrew Wakamiya

Arianna Wallis

Yijin Wang

Parker Waugh

Kendall Weaver

Danielle Weitzman

Tyler Welch

Abigail Wilcox

Brett Williams

Alina Wilson

Justin Worley

Camille Wyss

Bryan Yamane

Alex Yang

Graham Young

Philip Zajic

Benito Zaragoza

Esteban Zepeda

Luis Zepeda

Christopher Zermeño

Adeline Zerrenner

Sophia Zheng

Kayla Zola

