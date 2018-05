Ismael ‘EZ’ Gil of Santa Barbara, 1971-2015

Posted on August 30, 2015 | 11:49 p.m.

Source: Gil Family

A young and caring man is now in heaven. Ismael “EZ” Gil passed away suddenly and unexpectedly from a heart attack while driving his father on Highway 101 to a doctor’s appointment on Wednesday, August 26, 2015.

Ismael was born in San Luis Potosi, Mexico, on June 30, 1971, to Juanita Martin del Campo and Daniel Gil.

For all of us who were blessed to have known him, EZ was an unconditional, magnetic human being to all of his family and friends. He was reserved yet joyful, passionate about his Volkswagen Beetle.

He came to the United States as a 19-year-old youngster, full of energy and ready to go to work and help the family. He considered Santa Barbara to be his permanent home from the day he arrived and started working at Char West, flipping burgers.

He later worked at Circuit City for many years as the go-to person for any appliance delivery and installation.

He found his calling back in the restaurant industry and, for the last 12 years, he had been working at UC Santa Barbara as the assistant production manager.

Ismael loved life and enjoyed restoring vintage cars and watching Western and sci-fi movies. One of his favorite movies was Braveheart.

He also enjoyed outdoor activities, as well as working in the garden and cooking. He also loved sports, especially the Chicago Bulls.

He was open minded and viewed life as a brief journey in this world to be enjoyed and to accept the immortality. He could be seen at concerts ranging from Mariachi to rock. He had many acquaintances, a friendly and easy-going personality and was a good listener — always willing to give sound advice and put others before himself.

EZ was also a magnet to all the nieces and nephews who loved him because he pampered them and made them laugh.

“El güerito,” as he was called by his family, will be joining his beloved and older brother, Poncho, who preceded him in death in 1988. He leaves behind his sisters, Maricruz, Irma, Gloria and Veronica, and brothers Mario, Cesar and Daniel, plus numerous nieces and nephews, brothers- and sisters-in-law, cousins, uncles and his closest friends.

The Rosary will be at 7:30 p.m. Monday, August 31, 2015, at Our Lady of Sorrows Catholic Church, 21 E. Sola St. in Santa Barbara. The funeral mass is at 10 a.m. Tuesday, September 1, 2015, also at Our Lady of Sorrows.

In Ismael’s honor, we please ask you to wear white.

• • •

Un joven y cariñoso ser humano está ahora en el cielo. Ismael Gil falleció repentinamente y de forma inesperada de un ataque al corazón, mientras conducía con su padre en la autopista 101 dirigiéndose a una cita con el médico el Miércoles, 26 de agosto 2015.

Ismael nació en San Luis Potosí, México el 30 de junio de 1971. Sus papas Daniel Gil y Juanita Martín del Campo. Ismael mejor conocido entre sus amigos como “EZ” era un gran ser humano con una personalidad magnética muy querido por sus familiares y amigos. Una persona reservada pero muy alegre, y su pasión era su “bochito” VW Beetle.

Llegó a los Estados Unidos a la edad de 19 años lleno de energía y con muchas ganas de trabajar para salir adelante y ayudar a su familia. Siempre consideró Santa Bárbara como su hogar permanente desde el día que llegó. Comenzó a trabajar preparando hamburguesas en Char West. Más tarde trabajó en Circuit City y en esta empresa durante varios años fue el líder en la entrega e instalación de aparatos electrónicos.

Su ultimo trabajo fue en la Universidad de California en Santa Barbara como Asistente de Gerente en Producción.

Ismael disfrutaba mucho de la vida conviviendo con sus familiares y amigos. En sus ratos libres le encantaba la restauración de coches antiguos, dejando inconcluso el proyecto de una Combi 1968. También disfrutaba mucho de ver películas del oeste y de ciencia ficción, amaba los deportes siendo su equipo favorito Red bulls de Chicago también le gustaba mantenerse en buena condición física.

El decía que la vida era como un breve viaje en este mundo que había que vivirla y disfrutarla porque era corta. Se le podía ver en los conciertos desde un concierto de mariachi hasta un concierto de rock o simplemente viendo una película antigua del oeste o hasta caricaturas, una de sus películas favoritas era Braveheart de Mel Gibson. Con su amable personalidad le era fácil hacer amistades y siempre dispuesto a dar consejos era capaz de dar lo que tenia por ayudar a quien se lo pedía. EZ fue también un gran tío para todos sus sobrinos y sobrinas que lo amaban por sus cariños y los hacia reír mucho y que cariñosamente le llamaban “tío Mel”.

El güerito como también le decía su familia, ya se encuentra en el cielo con su amado hermano Poncho, que le precedió en la muerte en 1988, siempre será recordado como el hermano relajado, risueño y feliz por sus hermanas Maricruz, Irma, Gloria y Verónica, así como sus hermanos Mario, César, y Daniel además de sobrinas, sobrinos, cuñados, cuñadas, primos, tíos y amigos. El Rosario será a las 7:30 pm el Lunes 31 de agosto y la misa de funeral será a las 10 a.m. el martes primero de septiembre. En honor a la memoria de Ismael se les pide vestir de blanco. Ambos servicios serán en La Iglesia de Dolores localizada en 21 E. Sola Street, Santa Bárbara Ca.