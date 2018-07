José R. Flores of Santa Barbara, 1947-2018

Posted on July 8, 2018 | 11:38 a.m.

Source: Pueblo del Rey Funeral Services

After a lengthy, 16-year battle with cancer, José R. Flores died peacefully at his home in Santa Barbara on July 2, 2018, surrounded by his beloved family members.

José was born on Dec. 24, 1947, in Moyahua, Zacatecas, Mexico.

José was known as a hardworking man with a great business sense. He worked for 25 years at Anacapa Body and Paint. In 1992, he established his own business, Flores Autobody. After seven years, he actualized his dream by founding La Taqueria El Buen Gusto. He also, for a brief time, opened Casa Flores Mexican Restaurant in Boulder City, Nev., which closed up in 2018.

José possessed a special charisma that endeared him to all his family and friends, including those in his pueblo in Moyahua. He always extended his hand to anyone needing assistance, which demonstrated a great quality as a human being.

José is survived by his beloved wife of 46 years, Rosa; three daughters, Christina Escobedo-Flores (Manuel), Susana Fonseca-Flores (Francisco) and Rosa Jasmín Flores (Alberto Dorado); and eight grandchildren and one great grandchild whom José dearly loved. José was predeceased by his son, José Juan Flores.

“Papá, we want to thank God for giving us such a special father as you … a hard worker who dedicated with great love, his life, to assure that we had everything. Thank you for loving us so much. You were a humble man, respectful of others, generous, and dedicated to your work. You may have left us physically but you have not died, as you will be forever in our hearts and memories. May God take you into his paradise. Finally, you have been reunited with your son, José Juan Flores. We believe that from Heaven, both of you will guide and protect us. We love you papá!”

The funeral services will be held at Our Lady of Guadalupe, 227 N. Nopal St., Santa Barbara, CA 93103. The Rosary will be recited at 7 p.m. Monday, July 9. The funeral Mass will be celebrated at 10 a.m. Tuesday, followed immediately by interment at Santa Barbara Cemetery, 901 Channel Drive, Santa Barbara, CA 93108.

Arrangements entrusted to Pueblo del Rey Funeral Services.

• • •

El 2 de julio del 2018, José R. Flores falleció en su residencia en compañía de sus seres queridos en Santa Barbara después de haber perdido su batalla en contra de cáncer después de 16 años de lucha.

José nació el 24 de diciembre de 1947 en Moyahua, Zacatecas.

A José se le conocía como un hombre trabajador y emprendedor; trabajó por 25 años en Anacapa Body & Paint. En 1992 estableció su propio negocio por siete años- Flores Autobody. Finalmente, en 1997 emprendió lo que sería su negocio actual – La Taquería, El Buen Gusto. José también tuvo la oportunidad de abrir el restaurante – Casa Flores Mexican Restaurant en Boulder City Nevada, el cual cerró en el 2018.

José tenía un carisma muy especial que lo hacía ser querido y muy apreciado por la gente que lo conocía aquí al igual que en su pueblo de Moyahua. El siempre le tendía la mano a aquel quien lo necesitaba, demostrando la calidad de ser un gran ser humano.

José fue precedido en su muerte por su hijo, José Juan Flores y es sobrevivido por su querida esposa de 46 años de matrimonio, Rosa; tres hijas Christina Escobedo-Flores (Manuel), Susana Fonseca-Flores (Francisco), Rosa Jasmín Flores (Alberto Dorado), ocho nietos, y un bisnieto a quien el adoraba.

“Papá, le damos gracias a Dios por habernos dado un padre como tu…que trabajaste duro para que nada nos faltara y por darnos mucho amor. Gracias por querernos tanto. Fuiste humilde, respetoso, trabajador y generoso. Usted se ha ido de este mundo, pero nunca ha muerto, porque un hombre solo muere cuando alguien lo olvida. Su memoria siempre seguirá viviendo. Que Dios lo acompañe en su reino. Por fin, ya esta reunido con su hijo José Juan Flores que, desde el cielo, los dos nos cuidaran. ¡Te queremos tanto!”

Los servicios fúnebres se llevarán a cabo en el la Iglesia de Guadalupe en Santa Barbara, El Rosario será el lunes, 9 de julio del 2018 a las 7 p.m. La Misa será celebrada el martes, 10 de julio, a las 10 a.m., seguido inmediatamente con entierro en el Cementerio de Santa Barbara, 901 Channel Drive 93108.

Servicios fúnebres dirigidos por la Funeraria Pueblo del Rey.