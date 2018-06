Melchor Castro Carrasco of Santa Barbara, 1944-2013

Posted on December 17, 2013 | 1:40 p.m.

Source: Welch-Ryce-Haider Funeral Chapels

Melchor Castro Carrasco falleció el sábado 14 de Diciembre del 2013 acompañado de su esposa, dos hijas, y seis nietos. Melchor o como lo llamaban su familia y amigos, Mel, nació al señor Ramón Castro y la señora María Elena Castro en Zacatecas, México el 25 de Diciembre del 1944.

Le sobre vive su esposa Irma Castro, su hija Irma y esposo Miguel Carrillo, e hija Verónica y esposo Charlie DePaola. Era querido abuelito a sus seis lindos nietos Karinna, Katie, Michael, Kristine, Sofia, y Charlie. También era mayor de diez hermanos, Elvira, Ramón, Salvador, Celia, Javier, María (fallecida), Ismael, Rosa, y Manuel.

Mel siempre dejó una impresión bonita a cada persona que lo conocía desde el día que llego a Santa Bárbara en el año 1966. Mel empezó su largo empleo de cocinero en Sambo's Restaurant. Ese mismo año empezó ensenando a muchos jóvenes a cocinar y él era muy orgulloso de esto. Mel llegaba a la casa y le encantaba a cocinar para su familia. Su último trabajo fue en UCSB donde hizo muchas amistades. Se sentía muy orgulloso de trabajar en la misma universidad donde su hija, Irma, se graduó. Trabajó entre esta comunidad de amistad y cariño por diez anos y recibió varios reconocimientos por su excelente trabajo y cariño a todos sus compañeros de trabajo. Después de este trabajo, Mel y su esposa se mudaron a Santa Maria, California. Aunque empezó a tener problemas de salud, Mel disfrutó la vida con el cariño de sus hijas, nietos, y esposa.

Mel era un ángel en la tierra para todos los que tuvieron el placer de conocer lo. Hoy el cielo recibió un angelito más.

Esposo, papa, y abuelito, nunca te olvidaremos...especialmente tu linda sonrisa que siempre nos regalaste. Sigue disfrutando y cantando con tu linda voz a todos que tienen la dicha de escucharte. Este no es en adiós sino un hasta luego. We will love you forever Mel! You were an unforgettable husband, father, and grandpa.

Un rosario se llevará acabo en memoria de nuestro abuelito Melchor el 19 de Diciembre del 2013 as las 7:00 p.m. en el Welch-Ryce-Haider Funeral Chapels. La misa sera realizada el 20 de Diciembre del 2013 a las 10:00 a.m. en la Iglesia Our Lady of Sorrows continuando con el funeral en Calvary Cemetery.

Arrangements entrusted to Welch-Ryce-Haider Funeral Chapels.