San Marcos High School 2018 Graduates

San Marcos High School list of students participating in the June 7 graduation ceremony
Emmanuel Acevedo
Celia Carolina Acevedo Padilla
Kevin Acuna
Andrea Adame
Mya Keim Adornetto
Alexis Aguilera
Liliana Rose Hamilton Akin
Joselynn Marie Alaniz
Miguel Angel Alaniz
Amanda Grace Albrecht
Kimberly Alcoser
Carolina Alonzo
Paola Karina Altamirano
Cienna Rose Alvarado
Ruby Lorena Anderson Flores
Kenia Angel
Isabella Sara Aragon
Sandra Patricia Arriaga
Melissa Arriaga Arana
Melissa Arriaga Arana
Martina Arroyo Martinez
Jesus Santos Arteaga
Alexia Askew
David Atilano
Kevin Manrique Ayala Salazar
Simon Molla Ayalew
Amin Adam Azam
Rafael Adrian Baez
Vittoria Baggio
Flor Balandrano Ramirez
Laysa Adriana Ballesteros Santana
Daniel Anthony Barba
Raymond Xavier Barbosa
Cameron Baron
Owen Steven Bates
Rachyl Beksa
Sandy Bello Ponce
Sandra Guadalupe Beltran
Lorenzo Bertocco
Bradley Alexander Besserman
Elise Kathleen Bevier
Joshua Emmanuel Blanchard
Sarah Block
Lukas Erik Blom
Skyler Tilghman Booth
Collin Dean Bosse
Emily Susan Bott
Erin Ruth Boyd
Melissa Jane Branch
Amanda Brex
Lela Claudette Brodie
Samantha Nicole Brown
Ty Jacob Burre
Tobias William Burress
Jahmai Judah Cabrera
Raylene Cienna Calderon
Sophia Caldwell
Kaitlyn Ann Cameron
Fernanda Cameron-Coats
Mia Lee Candy
Kirby Arno Cannon
Lauren Caplan
Alexander Carachure
Carlos Carachure
Alexis Eduardo Cardenas
Emilio Camargo Cardenas
Manuel Cardenas
Sasha Amalia Carrara
Samuel Paul Cedrus Carroll
Ava Nicole Castanha
Carlos Alejandro Castillo
Javier Antonio Castillo Santacruz
Ricardo Castrejon
Cassandra Beatriz Ceaser
Martha Yamilet Ceballos Calixto
Carlos Ceja
Ruby Elizabeth Celio
Andrea Cervantes
Michelle Cervantes
Rosa Maria Cervantes
Jonas Timothy Chaparro Paz
Henry Chavez Hernandez
Hugo Cisneros
Genesis Cisneros Juanico
Cate Celeste Clancy
John William Clark
Kaela Kristine Cleary
Seth Harry Cohen
Katherine Kelsey Connolly
Angel Contreras
Gladis Contreras
Litzy Contreras
Steven Daniel Contreras
Aaron Contreras De La Mora
Julissa Contreras Mayo
Adrian Contreras Sanchez
Steven Corona
George Anthony Coronel
Jennifer Cortez
Camryn Jade Crang
David Bonilla Cruz
Emily Paola Cruz
Cesar Alejandro Cruz Garcia
Karlie Lourdes Cruz Gijon
Chloe Siobhan Cuellar
Amber Rose Cybulski
Annika Dahlstrom
Hailey Noelle Danielson
Brianna Noelle Davis
Katrina Michelle Davis
Kendra Dayton
Hermelinda De Jesus
Diana De Robles Ayala
Erik Delgadillo
Daniel Alexander Delgado
Alejandro Delgado
Cheyla Deloya Alvarez
Dawson Dewan
Dayne Dewan
Edwin Diaz
Carlos Diaz
Daniela Diaz Zarate
Charles Robert DiMauro
David Sky Dinklage
Juliana Marie Diosdado
Sarahi Gallardo Dominguez
Andrea Donato Bermudez
Kadin McBride Donohoe
Victor Dorado
Jolie Manijeh Ebadi
Jonatan Enriquez
Joslyn Nicole Erdmann
Kathryn Ann Erickson
Aylie Emily Ershadi
Alberto Escamilla
Daniel Zamora Escoto
Diego Espinosa
Ramiro Joel Estrada
Stephanie Estrada
David Angel Rocha Evangelista
Junna Charise Faessel
Arianna Viola Faldani
Kei Robert Faulkner
Nathan John Fay
Abraham De La Mora Figueroa
Melody Figueroa
Paula Figueroa Meza
Adriana Flores
Kaleigh Eileen Flores
Mariana Flores
Natalie Grace Fogg
Mauri Fresco
Maxwell Stewart Freudenburg
David Christopher Frohling
Hailey Anne Fryklund
Yamile Alexia Fuentes
Samuel John Fuller
Adaline Mae Geritz Furrer
Carlos Julian Galindo Juanico
Yasmin Gama
Camila Jimena Gamarra Perez
Sebastian Alejandro Gamarra Perez
Brandon Adolfo Gamez Fernandez
Brian Garcia
Giselle Suzanne Garcia
Natalie Malea Garcia
Alejandro Garcia
Rachel Victoria Garcia
Rafael Garcia Aguilar
Justin Garcia Ayala
Rosalva Garcia Valdovinos
David Gastelum
Uriel Gastelum
Grace Gau
Aaron Charles Gerr
Avi Shai Ghitterman
Andrew Ellicott Giller
Lea Yee Gillett
Ryan Luke Godges
Jacob Alexander Gold
Mariela Yanet Gomez Arreola
Jennifer Gomez Delgadillo
Emily Gomez Valenciana
Quin Thomas Gonzalez
Lindsey Linnicey Gonzalez Araujo
Sasha Michele Green
Kelsey Lynn Halter
Maia Lillias Hammond
Filipe James Hanasz
Benjamin Bruce Harger
Alexandra Melitta Haslund-Gourley
Sara Hawthorne
Elizabeth Jasmine Heimlich
Morgan Bailey Helm
Amanda Elizabeth Herbst
Anthony Joseph Hernandez
Jacqueline Michelle Hernandez
Yessica Hernandez Diaz
Luz Alondra Hernandez Ortiz
Stephany Hernandez Ramirez
Francis Guadalupe Hernandez Valdez
Mark Anthony Herrera
Daniel Herrera Caldera
Sydney Taylor Hess
Natalie Anne Hey-Shipton
Caleb Anthony Hill
Timothy James Hirsch
Siena Marisa Lane Hogan
Dustin Jack Hopkins
Sean Kameji Kaneoka Hopkins
Kiana Kristyne Hoyos
Armando Huerta
Angel Huerta
Aliyah Jordan Huerta-Leipner
Ryan Michael Hullander
Kevin Ulises Hurtado
Claire Alexandra Hyatt
Julian (Logan) Ibanez
Paul Douglas Ingram
Cainan Iorio
Zoe Eleni Ise
Christian Anthony Jacinto
Stephanie Jaime Martinez
Ramiro Alberto Jaramillo
Diego Jasso Rodriguez
Dingjie Jiao
Derek James Jimenez
Marcus Lee Jimenez
Efren Uriel Jimenez Cruz
Jissel Zarahi Jimenez Jarquin
Mary Carmen Jimenez Luna
Jack Johnson
Riggs Doiron Johnson
Dominic Johnston
Allison Claire Jones
Kai Roger Kadlec
Joseph Samuel Kamlet
Kristin Kane
David K Kesablyan
James Robert Kirk
Drew Tyler Klassen
Ayden Joseph Klock
Evan Bernhard Whyatt Knight
Stefan George Korfas
Elizabeth Jennifer Kravchuk
Steven John Kronen
Layla Rose Landeros
Diego Landeros Gonzalez
Elmer Jesus Lara
Karli Noelle Lavender
Blake Grant LaViale
Christian James Lee
Justin Emil Lehman
Elena Lenardon
Joshua Evan Lloyd
Emiliano Lobato
Jazmin Lomeli-Rios
Alejandro Lopez
Arianna Victoria Lopez
Savannah Lopez
Fatima Franchesca Lopez Jimenez
Cristhian Lopez Morales
Guillermo Jesus Lopez Ramirez
Andrew Raul Lorca
Karlise Martiana Loza
Jaqulin Luna Gonzales
Yida Luna Lozano
Anthony Luna Velez
Faith Ashley Lusica
Sidney Jane Lyytikainen
Jenna Ann MacFarlane
Pablo Ines Macias
Anthony Maciel Rodriguez
Adrian Gabriel Magallanes-Soto
Jessica Maldonado Esquivel
Lea Annie Joelle Manzetti
Rosalio Manzo Cervantes
Savannah Rae Manzo-Plascencia
Gloria Mariscal
Cristian Martinez
Fernanda Martinez
Guadalupe Martinez
Jesus Omar Martinez
Noel Angel Martinez
Alexandria Marx
Savana Rae Mata
Jacqueline Mata Reveles
Jose Guadalupe Mayo
Christian Octavio Mayo Hernandez
Margaret Mae McDonald
Milan McGary
William McIvers
Rory Rose McLain
Jackson Roderick McLaughlin
Lily McWhirter
Christopher Angel Medina
Cesar Melchor
Alexis Melgoza
Esmeralda Isabel Mendoza
Juan Carlos Mendoza
Ricardo Mendoza Ramirez
Luis Gustavo Mesino Gutierrez
Marc Alexander Mettel
Genevieve Camille Millos-Lopez
Emily Toya Mirbod
Shayne Mitsuuchi
Michael Ryan Mocabee
Alan Monge
Carlos Montes
Nina Pauline Moore
Maria Isabel Mora Hernandez
David Luis Morales
Carlos Alfredo Morales Maldonado
Ydaly Fabiola Morelos
Marian Nayeli Moreno
Kyle Alexander Moseby
Jasmine Camilla Moseley
Luis Angel Murillo
Nicolas Xavier Murillo-Perez
Skyler William Murphy
Daniel James Murphy
Eli Scott Nania
Elias Nash
Fatima Nava Soto
Kyle Nelson
Zachary Lance Nelson
Clayton Nerdin
Maija Chantal Ninness
Jennifer Chidimma Nnoli
Evan Nunez
Gema Aide Nunez Abrego
Noah Dean Nydam
Grant Lucas O'Dowd
Edward O'Toole
Tess Alyse Oakley
Logan Nicholas Oas
Chase Farrell Odendhal
Isaac Hyuk Min Oh
Ivonne Y Ojendis
Adelaida Olivo
Kacy Olmedo
Beaux Nakai Christopher Olsen-Swan
Carleigh Alyssa Ornelas
Victoria Alexandra Ortiz
Justin Ramon Osuna
Sarah Lynn Owens
Parker Mae Pallad
Sierra Michelle Palladino
Jeanet Palma
Berenice Pantoja
Leslie G Pantoja
Anna Leila Parker
Jesse Michael Parks
Cale Daniel Patla
Coral Hope Paule
Noelia Fernanda Pedroza
Anabelle Faith Pelto
Hudson George Pennisi
Alanis Maybelline Perez
Alvaro Joseph Perez
Anthony Ruben Perez
Arianna Michelle Perez
Oscar Eduardo Perez
Nicola Irena Perissinotto
Jason Edward Peterson
Micah Pierce Phelps
Jack David Phreaner
Arin Gabriella Pieramici
Darya Pirooz
Megan Patricia Plant
Rebecca Pless-Carbone
Erick Polanco
Luke Pollock
Paige Lynn Powell
John Pule Rodriguez
Bradley David Purling
Grace Gaonu Quaglia
Tatiana Quintanar
Lucia Annabella Quirin
Jade Rabor
Damian Arturo Nestor Ramirez
Natalie Ramirez
Elida Giselle Ramirez Orozco
Zhanar(Annelle) Ratcliffe
Aaron Michael Ratliff
Desiree Alexis Rayes
Anna Catherine Reed
Andrea Reyes
Angel Reyes
Daniel Rincon Reyes
Robert Cruz Reyes
Jaqueline Reynoso
Erick Fabian Ricardo
Avery Elisabeth Ridenour
Francesca Rinaldi
Lucia Rito Silva
Ryder Louis Rivadeneyra
Amanda Taylor Roberts
Dante Nikko Roberts
Anthony Isaac Rodriguez
Jessica Rodriguez
Jesus Rodriguez
Adrian Rodriguez Ochoa
Daniel Rojas Botello
Matthew Barry Rollins
Jonas Paul Romero
Jose Romero Garcia
Alexandria Marie Ronces
Erick Rosales
Brady Mayer Rotondo
Laura Ariana Rubio
Phillip Martin Saavedra
Karina Gissel Sabillon Velasquez
Javier Salas
Magali Dayana Salas
Joshue Salgado
Gerardo Misael Sanchez
Jasmin Sanchez
Juvenal Sanchez
Wendy Jasmin Sanchez
Jonathan Axel Sanchez
Julisa Sanchez Vasquez
Anette Hauge Sandberg
Orianna Santamaria
Jorge Armando Santiago Duarte
Jennifer Santizo Lopez
Joselyn Santizo Lopez
Adilene Santos Carrillo
Joel Santos Vazquez
Kai Marley Sanvictores
Eduardo Sarabia Hernandez
Mitchell Schulze
Amanda Schwartz
Adalberto Servin Alcantar
Hayden Clara Shinn
Susan Silva
Anthony Robert Simentales
Millie Simon Garcia
Nicholas Tyler Slaughter
Abigail Diane Smith
Piper Sue Smith
Masha Smith
Miguelangel Jonathan Solis
Anagabriel Aguilar Solorzano
Beth Alyssa Sorensen
Saul Adrian Sosa
Miguel Angel Sota
Abraham Sotelo
Alejandra Soto Morales
Kathryn Eileen Spradley
Jackson Theodore Stormo
Layla Marie Stoutenborough
Jaymie Seabrook Stryker
Lauryn Rachel Szegda
Brandon Edward Szumski
Dennis Lane Tank
Levi Nicholas Taylor
Jonathan Adam Tejeda
Delaney Tenorio Bernardino
Luke Robert Tisdale
Jenna Torchia
Yesenia Flor Tornes
Ricky Tovar Hernandez
Alessandro Tramonti
Julian Tran
Kristin Malia Trent
Sophia Claire Trumbull
Angelica Uribe
Kyana Leigh Vaccaro
Natalia Valdes Heredia
Nathan Valdovinos
Salvador Alexander Valencia
Maria Guadalupe Valente
Cielo Valladares
Miles Thomas Van Homer
Jorge Vargas
Nadia Karina Vazquez
Angel Alejandro Velazquez
Jose Bladimir Velazquez
Zurisadai Magno Velazquez
Valentina Viali
Ryan Vincent Acolola Villacrucis
Yael Villagomez
Evelin Villalas
Jacob Jeffrey Villarreal
Jessica Villegas
Vincent Jackson Vogel
Namphuong Nguyen Vuong
Christine Elena Wagner
Soren Christian Walker
William Wagner Walker
Vivian Walman-Randall
Natalie Jean Ward
Kelsey Brindley Warren
Paige Warren
Michael Wiener
Alyssa Michelle Williams
Matthew Joseph Williams
Ashley Nicole Wilson
Dylan Reece Wilson
Jasmine Nicole Wilson
Andrea Samantha Wise
Eli Nielsen Wright
Jace William Wright
Brenna Anne Yager
Fredrick Allen Ysebrands
Ariana Zamora
Ximena Zaragoza Luna
Wendy Zarate Sigala
Jon Mason Zimmerman