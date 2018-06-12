San Marcos High School 2018 Graduates

San Marcos High School list of students participating in the June 7 graduation ceremony

Emmanuel Acevedo

Celia Carolina Acevedo Padilla

Kevin Acuna

Andrea Adame

Mya Keim Adornetto

Alexis Aguilera

Liliana Rose Hamilton Akin

Joselynn Marie Alaniz

Miguel Angel Alaniz

Amanda Grace Albrecht

Kimberly Alcoser

Carolina Alonzo

Paola Karina Altamirano

Cienna Rose Alvarado

Ruby Lorena Anderson Flores

Kenia Angel

Isabella Sara Aragon

Sandra Patricia Arriaga

Melissa Arriaga Arana

Melissa Arriaga Arana

Martina Arroyo Martinez

Jesus Santos Arteaga

Alexia Askew

David Atilano

Kevin Manrique Ayala Salazar

Simon Molla Ayalew

Amin Adam Azam

Rafael Adrian Baez

Vittoria Baggio

Flor Balandrano Ramirez

Laysa Adriana Ballesteros Santana

Daniel Anthony Barba

Raymond Xavier Barbosa

Cameron Baron

Owen Steven Bates

Rachyl Beksa

Sandy Bello Ponce

Sandra Guadalupe Beltran

Lorenzo Bertocco

Bradley Alexander Besserman

Elise Kathleen Bevier

Joshua Emmanuel Blanchard

Sarah Block

Lukas Erik Blom

Skyler Tilghman Booth

Collin Dean Bosse

Emily Susan Bott

Erin Ruth Boyd

Melissa Jane Branch

Amanda Brex

Lela Claudette Brodie

Samantha Nicole Brown

Ty Jacob Burre

Tobias William Burress

Jahmai Judah Cabrera

Raylene Cienna Calderon

Sophia Caldwell

Kaitlyn Ann Cameron

Fernanda Cameron-Coats

Mia Lee Candy

Kirby Arno Cannon

Lauren Caplan

Alexander Carachure

Carlos Carachure

Alexis Eduardo Cardenas

Emilio Camargo Cardenas

Manuel Cardenas

Sasha Amalia Carrara

Samuel Paul Cedrus Carroll

Ava Nicole Castanha

Carlos Alejandro Castillo

Javier Antonio Castillo Santacruz

Ricardo Castrejon

Cassandra Beatriz Ceaser

Martha Yamilet Ceballos Calixto

Carlos Ceja

Ruby Elizabeth Celio

Andrea Cervantes

Michelle Cervantes

Rosa Maria Cervantes

Jonas Timothy Chaparro Paz

Henry Chavez Hernandez

Hugo Cisneros

Genesis Cisneros Juanico

Cate Celeste Clancy

John William Clark

Kaela Kristine Cleary

Seth Harry Cohen

Katherine Kelsey Connolly

Angel Contreras

Gladis Contreras

Litzy Contreras

Steven Daniel Contreras

Aaron Contreras De La Mora

Julissa Contreras Mayo

Adrian Contreras Sanchez

Steven Corona

George Anthony Coronel

Jennifer Cortez

Camryn Jade Crang

David Bonilla Cruz

Emily Paola Cruz

Cesar Alejandro Cruz Garcia

Karlie Lourdes Cruz Gijon

Chloe Siobhan Cuellar

Amber Rose Cybulski

Annika Dahlstrom

Hailey Noelle Danielson

Brianna Noelle Davis

Katrina Michelle Davis

Kendra Dayton

Hermelinda De Jesus

Diana De Robles Ayala

Erik Delgadillo

Daniel Alexander Delgado

Alejandro Delgado

Cheyla Deloya Alvarez

Dawson Dewan

Dayne Dewan

Edwin Diaz

Carlos Diaz

Daniela Diaz Zarate

Charles Robert DiMauro

David Sky Dinklage

Juliana Marie Diosdado

Sarahi Gallardo Dominguez

Andrea Donato Bermudez

Kadin McBride Donohoe

Victor Dorado

Jolie Manijeh Ebadi

Jonatan Enriquez

Joslyn Nicole Erdmann

Kathryn Ann Erickson

Aylie Emily Ershadi

Alberto Escamilla

Daniel Zamora Escoto

Diego Espinosa

Ramiro Joel Estrada

Stephanie Estrada

David Angel Rocha Evangelista

Junna Charise Faessel

Arianna Viola Faldani

Kei Robert Faulkner

Nathan John Fay

Abraham De La Mora Figueroa

Melody Figueroa

Paula Figueroa Meza

Adriana Flores

Kaleigh Eileen Flores

Mariana Flores

Natalie Grace Fogg

Mauri Fresco

Maxwell Stewart Freudenburg

David Christopher Frohling

Hailey Anne Fryklund

Yamile Alexia Fuentes

Samuel John Fuller

Adaline Mae Geritz Furrer

Carlos Julian Galindo Juanico

Yasmin Gama

Camila Jimena Gamarra Perez

Sebastian Alejandro Gamarra Perez

Brandon Adolfo Gamez Fernandez

Brian Garcia

Giselle Suzanne Garcia

Natalie Malea Garcia

Alejandro Garcia

Rachel Victoria Garcia

Rafael Garcia Aguilar

Justin Garcia Ayala

Rosalva Garcia Valdovinos

David Gastelum

Uriel Gastelum

Grace Gau

Aaron Charles Gerr

Avi Shai Ghitterman

Andrew Ellicott Giller

Lea Yee Gillett

Ryan Luke Godges

Jacob Alexander Gold

Mariela Yanet Gomez Arreola

Jennifer Gomez Delgadillo

Emily Gomez Valenciana

Quin Thomas Gonzalez

Lindsey Linnicey Gonzalez Araujo

Sasha Michele Green

Kelsey Lynn Halter

Maia Lillias Hammond

Filipe James Hanasz

Benjamin Bruce Harger

Alexandra Melitta Haslund-Gourley

Sara Hawthorne

Elizabeth Jasmine Heimlich

Morgan Bailey Helm

Amanda Elizabeth Herbst

Anthony Joseph Hernandez

Jacqueline Michelle Hernandez

Yessica Hernandez Diaz

Luz Alondra Hernandez Ortiz

Stephany Hernandez Ramirez

Francis Guadalupe Hernandez Valdez

Mark Anthony Herrera

Daniel Herrera Caldera

Sydney Taylor Hess

Natalie Anne Hey-Shipton

Caleb Anthony Hill

Timothy James Hirsch

Siena Marisa Lane Hogan

Dustin Jack Hopkins

Sean Kameji Kaneoka Hopkins

Kiana Kristyne Hoyos

Armando Huerta

Angel Huerta

Aliyah Jordan Huerta-Leipner

Ryan Michael Hullander

Kevin Ulises Hurtado

Claire Alexandra Hyatt

Julian (Logan) Ibanez

Paul Douglas Ingram

Cainan Iorio

Zoe Eleni Ise

Christian Anthony Jacinto

Stephanie Jaime Martinez

Ramiro Alberto Jaramillo

Diego Jasso Rodriguez

Dingjie Jiao

Derek James Jimenez

Marcus Lee Jimenez

Efren Uriel Jimenez Cruz

Jissel Zarahi Jimenez Jarquin

Mary Carmen Jimenez Luna

Jack Johnson

Riggs Doiron Johnson

Dominic Johnston

Allison Claire Jones

Kai Roger Kadlec

Joseph Samuel Kamlet

Kristin Kane

David K Kesablyan

James Robert Kirk

Drew Tyler Klassen

Ayden Joseph Klock

Evan Bernhard Whyatt Knight

Stefan George Korfas

Elizabeth Jennifer Kravchuk

Steven John Kronen

Layla Rose Landeros

Diego Landeros Gonzalez

Elmer Jesus Lara

Karli Noelle Lavender

Blake Grant LaViale

Christian James Lee

Justin Emil Lehman

Elena Lenardon

Joshua Evan Lloyd

Emiliano Lobato

Jazmin Lomeli-Rios

Alejandro Lopez

Arianna Victoria Lopez

Savannah Lopez

Fatima Franchesca Lopez Jimenez

Cristhian Lopez Morales

Guillermo Jesus Lopez Ramirez

Andrew Raul Lorca

Karlise Martiana Loza

Jaqulin Luna Gonzales

Yida Luna Lozano

Anthony Luna Velez

Faith Ashley Lusica

Sidney Jane Lyytikainen

Jenna Ann MacFarlane

Pablo Ines Macias

Anthony Maciel Rodriguez

Adrian Gabriel Magallanes-Soto

Jessica Maldonado Esquivel

Lea Annie Joelle Manzetti

Rosalio Manzo Cervantes

Savannah Rae Manzo-Plascencia

Gloria Mariscal

Cristian Martinez

Fernanda Martinez

Guadalupe Martinez

Jesus Omar Martinez

Noel Angel Martinez

Alexandria Marx

Savana Rae Mata

Jacqueline Mata Reveles

Jose Guadalupe Mayo

Christian Octavio Mayo Hernandez

Margaret Mae McDonald

Milan McGary

William McIvers

Rory Rose McLain

Jackson Roderick McLaughlin

Lily McWhirter

Christopher Angel Medina

Cesar Melchor

Alexis Melgoza

Esmeralda Isabel Mendoza

Juan Carlos Mendoza

Ricardo Mendoza Ramirez

Luis Gustavo Mesino Gutierrez

Marc Alexander Mettel

Genevieve Camille Millos-Lopez

Emily Toya Mirbod

Shayne Mitsuuchi

Michael Ryan Mocabee

Alan Monge

Carlos Montes

Nina Pauline Moore

Maria Isabel Mora Hernandez

David Luis Morales

Carlos Alfredo Morales Maldonado

Ydaly Fabiola Morelos

Marian Nayeli Moreno

Kyle Alexander Moseby

Jasmine Camilla Moseley

Luis Angel Murillo

Nicolas Xavier Murillo-Perez

Skyler William Murphy

Daniel James Murphy

Eli Scott Nania

Elias Nash

Fatima Nava Soto

Kyle Nelson

Zachary Lance Nelson

Clayton Nerdin

Maija Chantal Ninness

Jennifer Chidimma Nnoli

Evan Nunez

Gema Aide Nunez Abrego

Noah Dean Nydam

Grant Lucas O'Dowd

Edward O'Toole

Tess Alyse Oakley

Logan Nicholas Oas

Chase Farrell Odendhal

Isaac Hyuk Min Oh

Ivonne Y Ojendis

Adelaida Olivo

Kacy Olmedo

Beaux Nakai Christopher Olsen-Swan

Carleigh Alyssa Ornelas

Victoria Alexandra Ortiz

Justin Ramon Osuna

Sarah Lynn Owens

Parker Mae Pallad

Sierra Michelle Palladino

Jeanet Palma

Berenice Pantoja

Leslie G Pantoja

Anna Leila Parker

Jesse Michael Parks

Cale Daniel Patla

Coral Hope Paule

Noelia Fernanda Pedroza

Anabelle Faith Pelto

Hudson George Pennisi

Alanis Maybelline Perez

Alvaro Joseph Perez

Anthony Ruben Perez

Arianna Michelle Perez

Oscar Eduardo Perez

Nicola Irena Perissinotto

Jason Edward Peterson

Micah Pierce Phelps

Jack David Phreaner

Arin Gabriella Pieramici

Darya Pirooz

Megan Patricia Plant

Rebecca Pless-Carbone

Erick Polanco

Luke Pollock

Paige Lynn Powell

John Pule Rodriguez

Bradley David Purling

Grace Gaonu Quaglia

Tatiana Quintanar

Lucia Annabella Quirin

Jade Rabor

Damian Arturo Nestor Ramirez

Natalie Ramirez

Elida Giselle Ramirez Orozco

Zhanar(Annelle) Ratcliffe

Aaron Michael Ratliff

Desiree Alexis Rayes

Anna Catherine Reed

Andrea Reyes

Angel Reyes

Daniel Rincon Reyes

Robert Cruz Reyes

Jaqueline Reynoso

Erick Fabian Ricardo

Avery Elisabeth Ridenour

Francesca Rinaldi

Lucia Rito Silva

Ryder Louis Rivadeneyra

Amanda Taylor Roberts

Dante Nikko Roberts

Anthony Isaac Rodriguez

Jessica Rodriguez

Jesus Rodriguez

Adrian Rodriguez Ochoa

Daniel Rojas Botello

Matthew Barry Rollins

Jonas Paul Romero

Jose Romero Garcia

Alexandria Marie Ronces

Erick Rosales

Brady Mayer Rotondo

Laura Ariana Rubio

Phillip Martin Saavedra

Karina Gissel Sabillon Velasquez

Javier Salas

Magali Dayana Salas

Joshue Salgado

Gerardo Misael Sanchez

Jasmin Sanchez

Juvenal Sanchez

Wendy Jasmin Sanchez

Jonathan Axel Sanchez

Julisa Sanchez Vasquez

Anette Hauge Sandberg

Orianna Santamaria

Jorge Armando Santiago Duarte

Jennifer Santizo Lopez

Joselyn Santizo Lopez

Adilene Santos Carrillo

Joel Santos Vazquez

Kai Marley Sanvictores

Eduardo Sarabia Hernandez

Mitchell Schulze

Amanda Schwartz

Adalberto Servin Alcantar

Hayden Clara Shinn

Susan Silva

Anthony Robert Simentales

Millie Simon Garcia

Nicholas Tyler Slaughter

Abigail Diane Smith

Piper Sue Smith

Masha Smith

Miguelangel Jonathan Solis

Anagabriel Aguilar Solorzano

Beth Alyssa Sorensen

Saul Adrian Sosa

Miguel Angel Sota

Abraham Sotelo

Alejandra Soto Morales

Kathryn Eileen Spradley

Jackson Theodore Stormo

Layla Marie Stoutenborough

Jaymie Seabrook Stryker

Lauryn Rachel Szegda

Brandon Edward Szumski

Dennis Lane Tank

Levi Nicholas Taylor

Jonathan Adam Tejeda

Delaney Tenorio Bernardino

Luke Robert Tisdale

Jenna Torchia

Yesenia Flor Tornes

Ricky Tovar Hernandez

Alessandro Tramonti

Julian Tran

Kristin Malia Trent

Sophia Claire Trumbull

Angelica Uribe

Kyana Leigh Vaccaro

Natalia Valdes Heredia

Nathan Valdovinos

Salvador Alexander Valencia

Maria Guadalupe Valente

Cielo Valladares

Miles Thomas Van Homer

Jorge Vargas

Nadia Karina Vazquez

Angel Alejandro Velazquez

Jose Bladimir Velazquez

Zurisadai Magno Velazquez

Valentina Viali

Ryan Vincent Acolola Villacrucis

Yael Villagomez

Evelin Villalas

Jacob Jeffrey Villarreal

Jessica Villegas

Vincent Jackson Vogel

Namphuong Nguyen Vuong

Christine Elena Wagner

Soren Christian Walker

William Wagner Walker

Vivian Walman-Randall

Natalie Jean Ward

Kelsey Brindley Warren

Paige Warren

Michael Wiener

Alyssa Michelle Williams

Matthew Joseph Williams

Ashley Nicole Wilson

Dylan Reece Wilson

Jasmine Nicole Wilson

Andrea Samantha Wise

Eli Nielsen Wright

Jace William Wright

Brenna Anne Yager

Fredrick Allen Ysebrands

Ariana Zamora

Ximena Zaragoza Luna

Wendy Zarate Sigala

Jon Mason Zimmerman