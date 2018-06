Westmont College Graduates a Record 367 Students with Class of 2014

[Click here for a related Noozhawk photo gallery.]

Under sunny skies and with a bright future, nearly 400 students graduated from Westmont College on Saturday.

Pastor Rick Warren, founder of Saddleback Church in Lake Forest and author of The Purpose-Driven Life, gave the commencement address to a record 367 graduates arrayed on Carr Field with their proud families, friends, and Westmont faculty and staff cheering them on.

As part of the commencement ceremonies, President Gayle Beebe gave the Westmont Medal to Annette Simmons and her late husband, Harold, longtime neighbors and supporters of the interdenominational Christian liberal arts college at 955 La Paz Road in Montecito. Harold Simmons died in December at age 82.

According to Scott Craig, Westmont’s media relations manager, the Class of 2014 is the largest graduating class in school history. Thirty-six percent (132) graduated with honors, 22 summa cum laude (at least a 3.90 GPA), 31 magna cum laude (3.75- 3.89 GPA) and 79 cum laude (3.50-3.74 GPA).

Golden Warriors, who graduated in 1964, also marched in the procession and celebrated their 50th reunion.

Class of 2014

Art

Anneliese Silva Bratko (T)

Charlotte Grace Bryant*

Jennifer Lynn Crockett

Nicole Racine Emerson

Deanna Iraida Fraats

Benicia Kylyn Grace

Hallie Elizabeth Heald

Taylor Anderson Hendershot

Claire Marie Hopkins

Keaton Zachary Hudson*

Daniel Thomas Luiken

Samantha Sanchez Merrill (K)

Emily Elizabeth Schneider

Casey Paul Underwood

Taylor Rose Viramontes

Hannah Lynn Yost

Art History

Rachel Patricia Urbano (K)

Biology

Jessica C. Atmaja

Stephen Daniel Avila

Rose Ellen Bohnsack

Aleah Nicole Bond* (CK)

Gaston Eli Bonenfant

Stephanie Alexis Brooks* (DK)

Diana Christine Browne

Nicole Elizabeth Carver

Brandon James Coble

Cody James Cohen (K)

Mitchell Lewis Coleman

Jonathan James Creech

Jennifer Odell Davis*

David William Donner

Brandon David Driver*

Toni Martina Erickson

Brooke Danae Eusebio (K)

Marcus Alexander Farrand

Amber Amatul Hai

Chelsea Elizabeth Herholdt*

Peter Mao Huang

Kimberly Susan Huff

Danica Whitney Ito*

Kiera Lee Kauffman (K)

Jeremy Wade Kubiak*

Kaitlyn Marie Lewis

Connor James Locke

Haley Marie Martel

Tessa Elise Martin

Brittany Cinda McHargue

Kylie Jade Miller**

Jaime Kathryn Munroe

Tyler Milne Ogata* (T)

Cameron Joseph O’Neill

Kamille Shailynn Paddie

Kyle Campbell Phipps*

Melissa May Robertson

Diane Valerie Rodriguez

Kaitlin Elizabeth Selleck

Melissa Marie Selva

Torin Rahmat Shaikh

Harmeet Kaur Takhar*

Tjitske Stacey Lee Veldstra*

Jacob Allen West (K)

Chemistry

John Russell Bertram (K)

Aleah Nicole Bond* (CK)

Jennifer Odell Davis*

Brandon David Driver*

Nicole Krisman Grabe

Elizabeth Anne Grossman (K)

Chelsea Elizabeth Herholdt*

Jeremy Wade Kubiak* Kylie Jade Miller**

Ryan Lee Splitstone

Harmeet Kaur Takhar*

Tjitske Stacey Lee Veldstra*

Communication Studies

Morea Nahani Arthur (L)

Tanya Ayala

Tina Ann Ballue

Maleshah Jo Bender

Kathryn Michelle Black

Johanna Kathryn Bultema

Michael Beau Cahalan

Chelsey Elise Chase (KL)

Jessica Anne Claney

Selina Rose Doran

Angela Lorraine Ecker

Stephen Henry Fereday

Sara Didil Fleming

Tara Marie Hildreth

Hannah Marlene Ippolito

Hannah Noelle Jacobson

Kaley Elizabeth Johannesson

Rachel Kennedy

Maria Analise King

Chelsea Marie Kootstra

Jenny Ann Martinez* (KL)

Kristyn Elaine McQueen

Caroline Swanson Moe

Sarah Marie Mull (LS)

Annelise Nystrom

Gabriella Monique Pinheiro-Chavez*

Brianne Elyse Popineau

Sara E. K. Reinis (KLT)

Denay Jennet Roche (L)

Leah Chen Sadoian (L)

Elise Landin Seagren

Benjamin George Siverly

Ryan William Sullivan*

Ainslie Katrice Tarr* (LS)

Christian M. Turner

Sydney Paige Vincent

Alison Yeh

Computer Science

Adam Bruce Hess*

Kelly Jayne Macdonald

Daniel Allen Ray* (K)

David Aaron Joseph Shure

Lewis Arnold Wall

Economics and Business

Nicholas Stephen Alpers

Ashley A. Arganda (E)

Aaron Caldwell Bailey (E)

Kelsey Lynne Baker (E)

Erin Catherine Beadle* (E)

Jacob David Bergman

Sarah Marie Beveridge (E)

Jonathan Gilbert Breneman

Charlotte Grace Bryant*

Breanna Paige Celaya

Hayley Joy Colvin

Nickolas Kostia Cushing

Davis Makoa Darnall

Kylie Diane de Raad (E)

Victoria Lauren DeVries

Mantas Drungys

Ignacio Miguel Elias

Luke David Fulton

Brandon Phillip Gildea

Tim Samuel Goranson

Kayta Elizabeth Goyich

Richard James Graffeo

Scott Kenneth Hempy (E)

Briana Noelle Jones

Hunter Stephen Klein

Thomas Phillips Knapp IV

Joseph Kizer Kocur

Devin William Matson

Richard Hobson McCarthy Jr.

Nichole Renee Miller

Robert Sterling Montes (E)

Sarah Elizabeth Parrish

Wesley Austin Parsons

Henry Thomas Prevette

Jason Timothy Ritchey

Jarratt Henry Rouse

Greggory Steven Sanchez

Michael Allan Sawyer

Rodrigo Oliveira Schaefer

Samuel Joseph Scheel

Jordan Dwight Scott

Bradley Daniel Searle

James Joseph Sievers (IVE)

Erica Skye Stevenson

Ryan William Sullivan*

Jan Catherine Sy

Patrick Michael Uretz

Christopher Michael Vick

Jonathan Hansen Wang

James Clayton Weimer

Ashley Ellene Younger (E)

Engineering Physics

Matthew David Bennett (T)

Evan Ron Fujimoto

Andrew Robert Larson

Robert Jacob Moore

Luke Harlan Clifton Patterson (K)

Zachary William Pihl

Alexander Gregory Quirk

Melissa Amber Romo

David Tyler Samaniego

Eliana Miri Sterna

English

Nichole Joy Adrain

Jessie Angelika Alexander (DK)

Erin Catherine Beadle* (E)

Bryanna Marie Beauchamp* (A)

Evan Scott Bradford

Stephanie Alexis Brooks* (DK)

Serena Ruth Buie (DKT)

Madeline Elizabeth Celley (DK)

Jenna Page Comontofski

Cameron Blake Day* (P)

Megan Brianna Donnelly (DK)

Sarah Katherine Gallay

Brianna Nicole Gibbons

Blake Bentley Harper

Katelyn Elizabeth Harriman (D)

Julia Autumn Harris (DT)

Lauren Clae Henslin

Christine Alyse Highstreet

Keaton Zachary Hudson*

Lillian Hannah Khosravi

Anne Christine Kyle (DK)

Lidiya V. Markova

Grace E. Miller

Kylie Jade Miller**

Elana Charis Palace

Marshall James Pingle

Lanie Louise Rivera (D)

Kaitlin Marie Shara (T)

Aaron Theodore Tardie

Anna Elizabeth Weicht

Sean Gregory Weidman (DT)

History

Emmanuel Nana Akyen

Jesse Milton Alvarez

Eric Robert Bateman (PST)

Corey Hayden Collins (PT)

Cameron Blake Day* (P)

Christian Cole Harper

Rachel Elizabeth Hatcher (KP)

Bjorn Joseph Alexander Lensander

Alexa Phelps Loeser

Lindsey Kate Smith

Emilie Anne Whitman (PT)

Kinesiology

Katherine Marie Amerson

Alexis Christine Anderson

Hayden King Aquilon

Kip James Atterbury

Joaquin Prieto Ayala

Louisa Marie Bakker

Kasey Elizabeth Beasley

Nathan William Beck

Anna Christine Botzong

Elizabeth Kapuahiwahiwa Cleghorn

Amber Ruth Collier

Cooper Neal Damron

Alyssa Michelle Davis

Amanda Ng Diesen

Michal Noel Espegren

Samuel Evans Fearer

Kathryn Havis Finley

Brent William Kenji Fukushima

Katherine Jo Fundora

Elizabeth Paige Gallo

Erica Lynn Guzman

Luke Hartnett Harmon

Cynthia Lynn Hom

Danica Whitney Ito*

Benjamin Wyatt Johnson

Brooke Holland Jory

Megan Kathleen Jug

Bryant J. Koopmans

Georgina Esmeralda Lamb

Rebecca Renee Langejans

Reynaldo Marcos Lopez

Jenny Ann Martinez* (KL)

Christopher Joel Miller

Myvy Thi Ngo (K)

Cody James Nielsen

Lorien Ruth Patmore

Lauren Nicole Rock

John Andrew Rogan Jr.

Jessica Lyn Rutherford

Sean Paul Siemens

Brooke Caroline Sindel (K)

Robert Andrew Singer

Bethany Anne Spradlin

Laura Melissa-Joe Stiles

Masanobu Suzuki

Nicholas Saturnin Szyndlar

Mitchell James Taylor

Emilie Ann Tilson

Isaac Alexander Veenstra

Jonathan Douglas Wahl

Kelsie Brooke Weeden

Kathleen Mei Lan Wong

Chloe Madyson Yoder

Liberal Studies

Ivy Sl-Kee Chi

Lindsey Kathryn Coleman

Denae Ashley Crump

Chloe Alysse Dickson

Jacqueline Viana Firestone

Brittany Nicole Golbek

Lauren Brooke Gysin

Emily Elizabeth Hagen (K)

Paige Elizabeth Harris

Victoria Gerzel Kessel (K)

Chloe Corinne Kuba

Amanda Tess Maynard

Amber Nicole Narmore

Nicole Janae Provost

Meredith Laurel Reed

Jenice Renee Rollins

Jennifer Elizabeth Sanchez (S)

Allison Mae Scher

Erin Frances Simmons

Sara Rebecca Stolarski

Gregory Adam Swanson

Marie-Rose Clara Trudelle

Mathematics

Michael Tyler Brannan* (K)

Riley Benjamin Hall* (T)

Alison Marie Hensley* (KS)

Rachel Jiaxing Huo

Daniel Allen Ray* (K)

Medical Anthropology

Kyle Campbell Phipps*

Music

Natalie Louise Andrews

Morgan Diana Bailey

Andrew Everett Combs

Madeline Indiana Selby (K)

Megan Ashley Silberstein (K)

Michelle Marie Starrh

Joshua Emrys Stratton

Ryan Andrew Talen

Sang Woo Yoo

Philosophy

David Victor Baldi (KT)

Jenna Michelle Fikes

Seth Micah Grotelueschen (T)

Riley Benjamin Hall* (T)

Megan Christine Monroe (KLT)

Tyler Milne Ogata* (T)

Physics

Michael Tyler Brannan* (K)

Political Science

Bryanna Marie Beauchamp* (A)

Stephen Michael Chalmers

Rebecca Jordan Chmura

Hunter Lawrence Christenson

Mikaela Renee Coggins

Curtis John Donahoe (AT)

Chelsea Lauren Dornseif

David Joseph Dry

Karin Nicole Oxenham (AK)

David M. Rogers

Nada Abbas Saleh

Emily Thabile Shabalala

Kristabel Rose Stark (AK)

Alexander Philip Willson (A)

Alexandria Valentine Wilson

Psychology

Elise Nicole Albert

Brittany Lauren Allen

Julianne Maria Bandy

Bethany Lauren Barber

Baylee Eri-Takei Bontems

Alison Marie Cheek

Christina Marianne Cook* (S)

Taylor Brooke Frantom

Cameron Thomas Haramia (C)

Adam Bruce Hess*

Heather Jill Kenny (CK)

Jessica Irene Konopliv

Mariana Marques Cheskis

Samantha Jane Moody-Bishop

Katelyn Joy Mukai

David Allen Pennington

Emily Christine Petty

Daniel James Rivera

Kelsie Michelle Sampson

Megan Jo Seymour (CT)

Clarissa Sandrine Tawel

Annabelle Ashley Thomson

Ciara Nichelle Turner

Perla Vidal

Eric Thomas Zuidema (K)

Religious Studies

Joseph Steven Bagdanov (T)

Jennifer Marlyn Bahn

Olivia Maria Goodin

Travis Jared Greene (T)

Seth David Gruber

Julie Michelle Leyva

Tanner David Lowe (KT)

Kelsey Rose McDougal

Joel Anthony Mitchell

Jordan Elisabeth Olson

Whitney Elizabeth Pierson

Nicolette Jeanne Ramage

Jessica Renae Shuholm (K)

Kate Giovanna Stipa (T)

Andrew David Stoker

Social Science

Thomas George Hocutt

Taylor Patrice Jashinsky

John Nelson Pace

Christopher Thomas Stroh

Sociology

Victoria Leigh Bernabe

Breean Elizabeth Collier

Jacqueline Anne Cowin

Brandon Douglas Fougnies

Tia Nellie Galindo

Anne Katherine Hausler

Alyssa Lora Holloway* (S)

Jessica Anne LeGault

Jessica Lorean Mimnaugh

Gabriella Caterina Olufson

Melissa Sanchez

Amanda Grace Sutter

Spanish

Christina Marianne Cook* (S)

Alison Marie Hensley* (KS)

Alyssa Lora Holloway* (S)

Shelby Victoria Jones (KS)

Miguel Ángel Lozano Pelayo

Gabriella Monique Pinheiro-Chavez*

Ainslie Katrice Tarr* (LS)

Theatre Arts

Rebecca Jacks

Makenzie Roubos Manson

Benjamin David Offringa

Kelsey Mae Pollard

Paige Nichole Tautz (K)

Christopher James Wagstaffe

Lauren Elisabeth White (T)

Elementary Teacher Candidates

Kara Nicole Berge

Amy Elizabeth Cochrane

Lindsey Kathryn Coleman

Denae Ashley Crump

Jacqueline Viana Firestone

Brittany Nicole Golbek

Lauren Brooke Gysin

Emily Elizabeth Hagen (K)

Paige Elizabeth Harris

Danica Claire Male

Amanda Renee Needham

Sarah Carolyn Phillips

Nicole Janae Provost

Jennifer Elizabeth Sanchez (S)

Erin Frances Simmons

Sara Rebecca Stolarski

Lillian Emi Yamase

Secondary Teacher Candidates

Chloe Alysse Dickson

Alison Nicole Fisher

F.Y.I.

* Double major

** Triple major

A Pi Sigma Alpha, the National Political Science Honor Society member

C Psi Chi National Honor Society of Psychology member

D Sigma Tau Delta National Honor Society in English member

E Omicron Delta Epsilon International Economics Honor Society member

K Phi Kappa Phi National Honor Society member

L Lambda Pi Eta National Communication Honor Society member

P Phi Alpha Theta National Honor Society member

S Sigma Delta Pi National Hispanic Honor Society member

T Phi Sigma Tau National Philosophy Honor Society member