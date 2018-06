Calendar » A Santa Barbara Music Club FREE Concert

January 12, 2013 from 3:00 pm - 4:00 pm

PIANOFEST! A FREE CONCERT on the SB Music Club's Concert Grand! Bach-Busoni: Organ Toccata in C Maj., BWV 564 Betty Oberacker, pianist, Claude Debussy: Four Preludes Robert Else, pianist. Igor Stravinsky: Trois mouvements de Petrouchka Aaron Wilk, pianist