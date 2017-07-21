Blissful Boutiques at Four Seasons Resort Biltmore Santa Barbara
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FEATURING:
AZ DESIGNZ, AC MILLER DESIGNS, PETITE AND POSH, DC BLUE DESIGNS, ORGANIC GREENS SKIN CARE, ET BONI SUCCI, PHAT LIP SENSE, LOLLIBODY COLLECTIONS, PAMPERED CHEF, MONICA’S CREATIONS, RUBY RIBBON, CASHEW CASHEW, LULAROE, SCOTTIS HANDCRAFTED DESIGNS AND A FEW MORE.
THIS EVENT IS FREE AND OPEN TO THE PUBLIC
COMPLIMENTARY VALET PARKING
PRESENTED BY: BLISSFUL BOUTIQUES
Event Details
- Organizer/Sponsor: Nonprofit General
- Starts: July 21, 2017 1:00 pm - 7:00 pm
- Price: FREE ADMISSION
- Location: 1260 Chanel Drive Santa Barbara