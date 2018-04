Calendar » Pequenos Cantantes - Para Padres Con Ninos 12 a 48 Meses

Pequenos Cantantes - Para Padres Con Ninos 12 a 48 Meses

February 6, 2017 from 9:30 am - 10:30 am

En esta clase, los padres y ninos de 12 a 48 meses exploran espanol como lengua extranjera a traves de la musica, la danza y los cantos interactivos. Los padres aprenden canciones infantiles tradicionales, juegos con los dedos en espanol y movimiento siguiendo diferentes ritmos latinos. Los participantes experimentaran una clase interactiva de musica en espanol, jugaran con una gran variedad de instrumentos y canciones, escucharan cuentos en espanol con dramatizacion y con titeres, y aprenderan acerca de la la cultura y el patrimonio hispano. Esta clase es adecuada para familias que hablan espanol y para familias que no hablan espanol. Debido a vacaciones no habrá ninguna clase de 20 de febrero y 27 de marzo.