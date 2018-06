Calendar » Santa Barbara Music Club’s Free Afternoon Concert

October 20, 2012 from 3:00 pm - 4:00 pm

OCTOBER 20, 2012 3pm-Faulkner Gallery Malcom Arnold: Divertimento, Op. 37 Mary Jo Hartle, flute Adelle Rodkey, oboe Per Elmfors, clarinet Maurice Duruflé: Prélude, Recitative, and Variations, Op. 3 Jacob Adams, viola Erin McKibben, flute Pascal Salomon, piano Sergei Prokofiev: Sonata No. 1 in F minor, Op. 80 Nicole McKenzie, violin Betty Oberacker, piano