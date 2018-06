Calendar » Santa Barbara Music Club’s Free Afternoon Concert

November 17, 2012 from 3:00 pm - 4:00 pm

Sat. NOVEMBER 17, 2012 3pm-Faulkner Gallery Johann Sebastian Bach: French Suite No. VI in E major, BWV 817 Alysha Karle, piano Alberto Ginastera: Duo, Op. 13 Adelle Rodkey, oboe Ben Leinfelder, flute Thomas Heck: Reversals - Three Poems by David Krieger (2011) Carol Ann Manzi, soprano Thomas Heck, guitar Maurice Ravel: Ondine Alexander Scriabin: Sonata No. 7, Op. 64 Aaron Wilks, piano