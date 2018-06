Calendar » Santa Barbara Music Club’s Free Afternoon Concert

December 15, 2012 from 3:00 pm - 4:00 pm

DECEMBER 15, 2012 3pm-Faulkner Gallery Johann Sebastian Bach: Solo Sonata in G minor, BWV 1001 Philip Ficsor, violin Eugene Bozza: Un jour d'été à la montagne Mary Jo Hartle, flute Mark Sherwin, flute Laurel Schwartz, flute Karen Dutton, flute Enrique Granados: The Maiden and the Nightingale Enrique Granados: Three Spanish Dances Robert Else, piano