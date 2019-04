Calendar » Science on Site: Mayan Glyphs

April 13, 2019 from 11:00am - 2:00pm

Meet Dr. Andrea Medina as she demonstrates how Mayan language is written with glyphs. The Maya developed a syllabic and a logograph writing system. Learn about this language as you carve your own glyph tile to take home.

Included in Museum admission.

For more information, contact Community Education Manager Stefanie Coleman at 805-682-4711 ext. 170 or [email protected]

Conoce a la Dra. Andrea Medina mientras demuestra cómo se escribe el idioma Maya en jeroglíficos. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura silábico y logográfico. Ven a aprender más mientras tallas tu propia loseta jeroglífica.

Los invitados tendrán la oportunidad de tallar glifos en su propia loseta de barro. Los participantes se podrán llevar sus obras maestras a casa.

Incluido en admisión al Museo.

Para más información, contacte Gerente de Educación Comunitaria Stefanie Coleman a 805-682-4711 ext. 170 o [email protected]