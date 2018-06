Calendar » The First Annual Celebration of the Americans with Disabilities Act (ADA).

July 26, 2014 from 3:00PM - 5:00 PM

The First Annual Celebration of the Americans with Disabilities Act (ADA).



The ADA was signed into law on July 26th, 1990. The law makes it illegal to discriminate against people with disabilities in transportation and employment. It also requires private businesses and government entities to provide accommodations such as ramps for wheelchairs, information in Braille and sign language interpreters.



Join us on Saturday July 26th, 2014 from 3-5 PM at the Eastside Library, 1102 East Montecito Street, Santa Barbara for a video and stories about the campaign to pass the ADA. There will also be a discussion about how to continue to implement the law in Santa Barbara.



The Eastside Library is wheelchair accessible and both sign language and Spanish interpretation will be provided upon request. For more info or to request interpretation please contact [email protected] by July 19th.



This event is free and food will be provided.



Sponsored by Independent Living Resource Center









La Primera Celebración Anual de la Ley Estadounidense para personas con discapacidades, Americans with Disabilities Act (ADA).



La ADA se convirtió en ley el 26 de julio de 1990. La ley establece que es ilegal discriminar a las personas con discapacidades en asuntos de –transporte y empleo. También exige que las empresas privadas y entidades gubernamentales proporcionen adaptaciones, tales como rampas para sillas de ruedas, información en Braille, e intérpretes de lengua de signos (ASL).



Júntese con nosotros el Sabado 26 de julio 2014 de 3-5 PM en la Biblioteca Eastside (Eastside Library), 1102 Montecito Street, Santa Bárbara para ver un video y escuchar historias sobre la campaña para aprobar la ADA. También habrá una discusión sobre cómo seguir aplicando la ley en Santa Bárbara.



La Biblioteca Eastside está adaptada para uso de sillas de ruedas y de julio.



se puede solicitar traducción en Español como también interpretación del lenguaje de signos (ASL). Para obtener más información o para solicitar la interpretación, por favor póngase en contacto con [email protected] antes del 19 julio.



Este evento es gratis y se proporcionará alimentos



Patrocinado por el Centro de Recursos de Vida Independiente (ILRC)