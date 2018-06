Santa Barbara City College, Class of 2008

SBCC's 2007-2008 graduates receive their diplomas and certificates.

Santa Barbara City College held its 59th annual Commencement Ceremony on May 23. Approximately 1,625 degrees and certificates were awarded to graduating students and candidates for the 2007-2008 school year. Outgoing President John Romo made the presentations, and the commencement’s grand marshals were faculty lecturer Don Barthelmess and Associated Students president Tom Fitzgerald. Music majors Megan McGinnis and Becca Solodon sang the national anthem and Academic Senate president Ignacio Alarcon welcomed those in attendance.

Graduating with Honors (GH)

Students in Honors Program (HP)

Phi Theta Kappa (PTK)

ASSOCIATE IN ARTS GRADUATES AND CANDIDATES 2007-2008

ADMINISTRATION OF JUSTICE

Gloria Olivia Rodriguez

ADMINISTRATION OF JUSTICE with Emphasis in Legal Studies

Deneane Marie Hamby

ALCOHOL AND DRUG COUNSELING

Maria G. Cruz

Patricia S. Reveles

Kelly Thomas (GH)

ANTHROPOLOGY

Meghan L. Donovan

Carly Diane Grijalva

Janeya Joy Hinton (GH)

ART with Emphasis in Art History

Martha Morgan Day (GH)

Jennifer Ann Martin (GH)

Jennifer Mary Rieger (GH) (PTK)

Yezibel Ruiz (GH)

Christa L. Sundell (GH)

Laura Wallin (GH)

ART with Emphasis in Art Studio

Emily Clarisse Barrey (GH)

Martha Morgan Day (GH)

Frances Ruth Johnson

Jeanine Lee Meeder

Carolyn E. Peterson (GH)

Sumio Ueda (GH)

BIOLOGICAL SCIENCES

Chelsea Megan Bidlow (GH)

Amanda Grace Lee

Vanessa Blair Lovenburg

Tammy Nguyen

Alicia A. Orozco

Christopher Warren Preston

BUSINESS ADMINISTRATION with Emphasis in Management

Maria C. Cruz

James Ryan Mulkey

Christoffer Nyman (GH)

Zhaoji Zheng

BUSINESS ADMINISTRATION with Emphasis in Small Business Development

Dia Nadine Becchio (GH)

Arturo H. Lopez

Adam Jean Rondepierre

Robert Z. Sharrock

BUSINESS ADMINISTRATION with Pre-Transfer Emphasis

Megan Bosko (GH) (PTK)

Sheryl Joan David Condino

Ayawovi Soekewo Dagbovie (GH) (PTK)

Tessa Rosemary Eckerman

Vanessa Flores

Maria Eugenia Gonzalez-Garcia

Fernando Daniel Jasso

Theodore Thomas Lilligren (GH)

Hala A. Maida

Anna-Karin E. Mansson (GH)

Rachel Leigh McCullough (GH)

James Ryan Mulkey

Ben Marcus Pallan

Melissa A. Ruiz

Robert Z. Sharrock

Mabel Shatavsky

Jacob Alan Tanner

Andrea Veronica Torres-Loaiza

Danielle Wagner

Maureen Gail Wilson (GH)

Emilio L. Zamorano

CHEMISTRY

Micah L. Battson (GH)

Chelsea Megan Bidlow (GH)

Sarah Briana Hasch

Edward Zac Holyoke

Amanda Grace Lee

Tammy Nguyen

CHICANO STUDIES

Lorena Gutierrez

Yesenia Marquez

Miguel Angel Ramirez

COMMUNICATION with Emphasis in Applied Communication

Emebet Cheru

Kathleen Ann Glowen (GH)

Kelly M. Grover

Lawrence Howard Jacobsen Jr.

Eva-Maria Nieto-Micue (GH)

Xochitl M. Peralta-Diaz

Kyndra Lynn-Macquoid Price

Jared Kade Quesnoy

Mark James Ryan

Danielle Marie Saloman

Linda A. Smethurst

Gabriella Gianna Rose Vigliotti

Jonathan M.K. Wilkinson (GH)

Camille G. Woods

Noriko Yamakoshi (GH)

COMMUNICATION with Emphasis in Communication Science

Stacey Michelle Antista

Alexa Michelle Antongiovanni

Shannon K. Bartoo (GH)

Amber Eileen Brown

Ashley Elizabeth Caldwell (GH)

Steven J. Cervenka

Adam James Cohen (GH)

Ariel R. Cohen

Cameron James DeVries

Andre E. Evans (GH) (PTK)

Rochelle Melissa Gisbert (GH)

Vanessa Geissle Gonzalez

Sarah Michele Graves

Caitlin Alanna Grover

Kelsey Shea Haggerty (GH)

Daniel James Hendrickson

Brittany Paige Herrera (HP)

Kaitlin Marie Higuera (GH)

Juliet Marie Jones (GH)

Ahlam A. Kader

Nicole Frances Kavanaugh

Tiffany Ann Kessler

Tracy S. Kim

Dongjoon Lee

Natalie Suzanne Lester (GH)

Shea Lorn Lodwig

Athena Grace Lovejoy

Joey Alan Meltzer

Nadia C. Miret (PTK)

Jonathan Bernard Penuliar

Lauren Elizabeth Pickens

Maria F. Pintado-Polo (GH) (PTK)

Steven Kurtis Pointer

Joshua Cory Sekuler

Vincent C. Skylar

Lauren Leigh Thurman

Helen Kathleen Erika Tracey

Jennifer My Tran

Breanne R. Varney

Shannon Jessica Walker

Taylor Ray Webb

Ashley Anne Weiland

Jennifer H. Woo

ECONOMICS

Michelle Lee Abiad

Sheryl Joan David Condino

Matthew A. Cowell (GH)

Ayawovi Soekewo Dagbovie (GH) (PTK)

Pierre-Cesar de Mirman (HP)

Vanessa Flores

Nishant Rene Ghaiy

Cherise Marie Gnegy

Mauricio Gonzalez

Maria Eugenia Gonzalez- Garcia

Marisa Michelle Hollman

Keri Lynn Parker Huntington

Seiko Itakura

Arnulfo Juarez

Yutaro Kishi

Hee-Hwan Lee (GH)

Theodore Thomas Lilligren (GH)

Soo-Yeon Lim (GH)

Hiu-Kei Liu (GH) (PTK)

Carl Phillip Lovegren

Anna-Karin E. Mansson (GH)

Rachel Leigh McCullough (GH)

Monica S. Mendiburu

James Ryan Mulkey

David Andrew Noel (GH) (PTK)

Ben Marcus Pallan

Jared Oakley Ray

Melissa A. Ruiz

Robert Z. Sharrock

Mabel Shatavsky

Dana Lauren Simon

Elinor Louisa Sten Temple (GH)

Jacob Alan Tanner

Andrea Veronica Torres-Loaiza

Yuliya Vasilkouskaya

Danielle Wagner

Nathan T. Weddell

Maureen Gail Wilson (GH)

Yuet-Long Wong

Francisco L. Zaragoza

ENGINEERING

Jenny Hoan Su (GH)

ENGLISH

Kevin A. Benzie (GH)

Frances Ruth Johnson

Evelyn Faye Jones

Christian James LaForge

Natalka Landwijt

Liliana Rosa-Alora Rauh (GH)

Simon Aleman Simon

ENVIRONMENTAL STUDIES

Daniel Rodriguez III

ETHNIC STUDIES

Adam Robert Pettit

FILM PRODUCTION

Daniel Armand Bartolucci

Francis Marino Cosworth

Karl-Johan Olof Eklund (GH)

Christina Iris Franquet

Paula Gomez-Patino

Elise Erin Greganti (GH)

Rebecca M. Gudmundson

Alayna Johnson (GH)

Mattias Olov Karlsson

Mai Nakazato

Robert Kenneth Rogers III

Andrew Victor Staggs (GH)

Linda Cecelia Wallin (GH) (PTK)

Emiko Yagi

FILM STUDIES

Richard Gerald Feilden (GH)

FINANCE

James Ryan Mulkey

GLOBAL STUDIES

Erin Anne Dowley (GH) (PTK)

Miwa Kazama (GH)

Honey Clarissa Morton (GH)

Kian C. Oringer

Rie Sugisaki (GH)

Daniela T. Todorova (GH)

GRAPHIC DESIGN AND PHOTOGRAPHY with Graphic Design Concentration

Ryan William Collier

Vanessa Conejo (GH)

German Garces Gomez (GH)

Katie Dee Jensen

Karolina Stawiecki (GH)

Kaoru Umemura

Steven Evan Wolpe (GH)

GRAPHIC DESIGN AND PHOTOGRAPHY with Pre-Transfer Concentration

Alexandra E. Pappenberger

Georgianna Marie Wilson (GH)

HISTORY

Kevin A. Benzie (GH)

Kaley Elyse Jonsson (GH) (PTK)

Matthew Jack Mora

Jonathan Daniel Norton

Laurie L. Parker (GH)

John I. Peterson Jr.

INTERIOR DESIGN

Christina Diane Okpysh (GH)

Bonnie M. Van Elderen (GH)

INTERNATIONAL BUSINESS

Carlos Gustavo Lopes Barbosa

Anna-Karin E. Mansson (GH)

Quan, Xiang-Yu

JOURNALISM with Emphasis in Broadcast Journalism

Eva-Maria Nieto-Micue (GH)

JOURNALISM with Emphasis in Visual Journalism

Maria F. Pintado-Polo (GH) (PTK)

Yhosibell Coromoto Prieto (GH) (PTK)

JOURNALISM with Emphasis in Writing and Editing

Sebastian Noren

Antonio Ponce

LAW AND SOCIETY

Christeva R.L. Filippini

Melissa Teresa Tadeo

LIBERAL STUDIES with General Emphasis

Mark Aala

Mark Julian Abella

Ryan Gregory Abney

Ivijan Afrasiabi (GH)

John Vincent Agapito IV

Gye-Yeon Ahn

Armando Alberto Aispuro

Daniza Aldana

Adriane Alexis Aleto

Sarah Elizabeth Alexander

Theresia Apolonia Maria Alexander Vlek

Victoria Curti Alimonda (GH)

Megan Amelia Alldis (GH)

Karen Almog

Cristina M. Andalon

Allison Renee Anderson

Kaili Anastasia Anderson

Mirna Elizabeth Andrade

Molly Elizabeth Andrews (GH)

Alexa Michelle Antongiovanni

Yoshie Aoki (GH)

Tina Arlene Aragon

Tamami Arai (GH)

Veronica L. Arellano

David Arevalo

Fabiola Del Carmen Arias

Krystin Michelle Arneson

Kaci Jeon Arrambide

Carol Fabiola Arrazola

Claudia Elizabeth Avila

Andrew M. Bache (HP)

Beatrice Jane Balfour (GH)

Christina Marie Balster (GH)

Cheryl Marie Barkley

Tavaris J. Barraza

Aaron Julian Barrett

Kaiya Lydamae Batsel-Alfresco (GH)

Reginald Jerome Beaudoin

Justin R. Belakonis

Charles Barrett Belknap

Lizbeth Bello

Kevin A. Benzie (GH)

Maria Sara Anette Bernander (GH) (PTK)

Joshua Michael Berry

Craig Brent Bial

Matthew Kane Bixby (HP)

Elizabeth Faith Blasing

Mary Alyssa Block

Matthew Edward Bode

Nicole Brittany Bose

Mark Christian Bowles

Gregory Michael Broom

Shawnelle Elizabeth Brophy (GH)

Amber Eileen Brown

Joshua Allen Brown

Ryan Clark Brown

Anastasia A. Brush (GH)

Lindsay Anne Buchanan

Colin Buechler

Jessika Elsa Bungum (GH) (PTK)

Ashlyn Britney Cabouli

Brigitte J. Cahill

Ashley Elizabeth Caldwell (GH)

Sonriza Linda Campos-Chew

Paul-David Jude Canfield (GH)

Vanessa Ann Cavaletto

Alma Lizbeth Cervantes

Steven J. Cervenka

Ellie Chan (PTK)

Tazbah R. Chavez

Rou-Hua Chen (GH)

Hana Choi (GH)

Won Kyu Choi (GH)

Heather Michelle Clyne (GH)

Kevin J. Cogan

Adam James Cohen (GH)

Brittany Amber Collins

James Thomas Conlogue

Zoila Contreras

Misael Contreras Felix

Suzuki Contreras-Togo

Ashton Danielle Cozzo

Kelly Kathleen Croff

Vanessa Ann Crook

Adriana N. Cruz

Roxana Cruz

Jennifer Ashley Culin

Ayawovi Soekewo Dagbovie (GH) (PTK)

Julie Analysa Davis

Lauren Marie Davis

Nathan M. D’Cunha

Christopher D. Deem

Christopher Allen Deetz (GH)

Nicole Turner Deetz

Sara Katherine Deinhard

Ashley Faulyn De La Rosa (GH)

Subhadra Lila Del Rosso

Jenny Delgado

Pierre-Cesar de Mirman (HP)

Christina Marie DePippo (GH)

Cameron James DeVries

Trisha Whitney DeWaard

Matthew Dana Dirado

Melissa Lane Dixon

Laura Lynne Dobel

Theora Vassiliki Dobronte

Erin Dohm (GH)

Sean Timothy Dolan

Danielle Marie Tomola Dooling

Brian Paul Doose (GH) (HP) (PTK)

Paul M. Dosa Jr.

Tamara Anne Downie

Joshua L. Dyer

Tessa Rosemary Eckerman

Janet D. Ekstein

Rick August Ekstein

David Scott Bagalio Elstner (GH) (HP) (PTK)

Kevin Morgan Embertson

Katherine Elizabeth Engel (GH)

Joaquin Espinoza

Andre E. Evans (GH) (PTK)

Anthony Holbrook Evans

Cherre Aubrey Ewing

Alexander Faldt (GH) (PTK)

Jena C. Farrow

Carey Ann Ferrizz

William Stephen Fiedtkou (GH)

George Claiborne Fields III

Amy Marie Filipowski (GH)

Alex Louis Filippini

Christeva R.L. Filippini

Emily Louise Finch

Danielle Marie Fink

Rebecca Lyn Finley

Erick Isaiah Flores

Vanessa Flores

Kalani C. Floyd

Leticia Numi Forney

Wade Everett Forsyth

Laura Elizabeth Foss (PTK)

Ashley Marie Foxen

Wendy Anna Fragale

Jessica Virginia Freeman

Frank Varges Freitas

Andrew Jean Friedrichsen

Nicole W. Fries

Sarah Elizabeth Fullerton

Lucio Garcia

Melissa Garcia

Deborah A. Gardner

Liliana Carolina Garfias

Nishant Rene Ghaiy

Nahal Gharakhani

Keisha Pamella Gill

Rochelle Melissa Gisbert (GH)

Kathleen Ann Glowen (GH)

Cherise Marie Gnegy

Yasmin Marie Gomm

Autumn Michelle Gonzalez (GH) (PTK)

Danae Michelle Gonzalez

Daniel R. Gonzalez

Jaclyn Grace Gonzalez

Nicholas Augustine Gonzalez

Vanessa Geissle Gonzalez

Maria Eugenia Gonzalez-Garcia

Robbie Eugene Goodbar

Roni Yael Gordon (GH) (HP)

Mary Sara Grabiak

Ryan Yale Gracey

Paul Michael Grant

Ashley N. Greco-Stoner (GH)

Andrew Thomas Gregg

Sarah M.W. Griffin

Carly Diane Grijalva

Caitlin Alanna Grover

Melissa Ann Gruber

Amy Shannon Grubisic (GH) (PTK)

Rebecca M. Gudmundson

Yadira Guerrero

David Gutierrez

Lorena Gutierrez

Kelsey Shea Haggerty (GH)

Michael T. Hardy

Bailey Elizabeth Harris

Krista Jill Harris

Anthony Raymond Hartz

Sarah Briana Hasch

Fatemeh Khaled Hassoun

Tawny Brooke Haugen

Marc A. Hayles-Dunn

Brett Haldan Hays

Molly Molly Heath

Julian Sean Castillo Henderson (GH) (PTK)

Jaclyn Marie Hendricks

Daniel James Hendrickson

Ariane Nicole Hendrix

Polly Herhold

Ashley Lisseth Hernandez (GH) (PTK)

Karla Hernandez Leija

Brittany Paige Herrera (HP)

Paula Tiffany Heu

Sarah W. Hilliard

Yoshinori Hirano

Vija Hodosy

Whitney Taj Hoffman (GH)

Bridget Marie Holland

Marisa Michelle Hollman

Edward Zac Holyoke

Yoko Horiike

Tomomi Hotei

Amanda Jane Howard

Keri Lynn Parker Huntington

Emily Jayne Hutchison

Angel Osvaldo Inda

Jane Jackson (GH)

Lee Andrew Jacobs

Lawrence Howard Jacobsen Jr.

Scott Robert Jeffers

Leah Judith Jen

Vanessa Rose Jimenez

Daniel Asher Johan

Alayna Johnson (GH)

Casey Irene Johnson

Frances Ruth Johnson

Simone Johnson

William N. Johnson

Evelyn Faye Jones

Nicholas Scott Jones (GH)

Kaley Elyse Jonsson (GH) (PTK)

Brian R. Jordan

Jenna Jordan (GH)

Cody Steven Joy (GH)

Arnulfo Juarez

Ahlam A. Kader

Alexandra Anna Karrat

Rhiann Holly Katzman (GH) (PTK)

Patricia Freda Kaufman (GH) (PTK)

Nicole Frances Kavanaugh

Norelle Amy Keller

Kevin Clifton Kemp

Brianna Marie Kenney

Sachiko Kessel

Tiffany Ann Kessler

Erynn Lynn Kinchloe

Jason Roy King

Nathaniel Klein

Jennifer Anne Koch

Tammy Kay Kongsrud

Alex Kenji Kono

Zachary Aaron Koplen (GH)

Cheryl A. Koupas

Brian David Kraft

Arien Marie Krause

Cassandra Kresy

Kahori Kudo (GH) (PTK)

Bryce Herbert Kunzel

Emily V. Kuser

Brooke Nicole Lackey

Christian James LaForge

Meghan Susanne La-Fuze (GH)

Justin Bradford Lampley (GH)

Blaine Anthony Lando

Natalka Landwijt

Jeffrey Thomas Lane

Erin Marie Lardi

Danielle Joanne Laudon (GH)

Amanda Grace Lee

Seung-Bin Lee

Connie Leichsenring

Natalie Suzanne Lester (GH)

Tianhai Li (GH)

Kevin Lindsley

Viviana Ingrid Lino

Kim Boon Little

Hiu-Kei Liu (GH) (PTK)

Shea Lorn Lodwig

Jessica Danielle Lopez

Carl Phillip Lovegren

Athena Grace Lovejoy

Vanessa Blair Lovenburg

Marcela Loya

Kristin C. Lunger

Brianna Amber Luongo

Kristina M. Lydy (GH)

David Daniel Magid

Merna A. Maida

Sean Patrick Manning

Khalid Ahamd Mansoory

Anna-Karin E. Mansson (GH)

Brett William Paul Maron

Yesenia Marquez

Jennifer Ann Martin (GH)

Rachel Anne Martin

Alejandra Betel Martinez

David Edwin Martinez

Imelda Martinez

Luke Mitchell Marvos (GH) (PTK)

Jessica Christine Mathis (GH)

Trevor Damiani May

Rachel Leigh McCullough (GH)

Kevin J. McDonald

Ryan A. McMillan

Bailey N. Medeiros

Jason J. Mehrens

Dana Alicia Meltzer

Joey Alan Meltzer

Walker B. Melzer

Paola Mendoza

Corina Y. Mera

Nate Gene Mims

Ashley Rose Montgomery

Matthew Jack Mora

India N. Morgan

Terra Kristin Mormile

Mark D. Morones

Madeline Rochelle Morse

James Ryan Mulkey

Kendra Nicole Munoz (GH)

Tracey Michelle Munro-Morris (GH)

Karina Murillo (GH)

Ayako Nagai

Takashi Nakajima

Kazuyo Nakamura (GH)

Carolina J. Navarro Solis

Ashley Nicole Neilsen

Mattias Hans Neuman (GH)

Kyle Justin Newell

Brittanny Don Newsom

David Andrew Noel (GH) (PTK)

Lauren N. Noel

Sebastian Noren

Natalie Norman

Douglas Louis Norton

Jonathan Daniel Norton

Yao Mawuse Ntem

Randon Ronald Nunez

Zachary Maxx Ogulnick

Maureen Bridget O’Malley

Alicia A. Orozco

Misael Ortega

Tamam Jane Ortman

Anna Marie Ottmann

Kimberly Kay Owens

Keely Christine Paola

Laurie L. Parker (GH)

Samantha Kate Patt

Steven Edward Pease (GH)

Curtis James Pedersen

Jonathan Bernard Penuliar

Alexandre Mello Pereira

Yesenia Perez

Ramiro Perez Camacho

Carolyn E. Peterson (GH)

John I. Peterson Jr.

Adam Robert Pettit

Lauren Elizabeth Pickens

Chantae Mariel Pickett

Tanya M. Pionke (GH)

Ivo De Oliveira Pitanguy

Hugo Pizano

Lyndsay Anne Pletz

Susan Mary Pollasky

Kendra J. Portier

Jennifer Marie Pottkotter

Shawn Robert Poulin

Brett H. Powell

Christopher Warren Preston

Kyndra Lynn-Macquoid Price

Tessa Nicole Prophet

Jared Kade Quesnoy

John T. Rabe (GH)

Emily Louise Rademacher (GH)

Andrea Christine Ramirez

Jose Luis Ramirez

Laura Angelica Ramirez

Miguel Angel Ramirez

Karla Berenice Ramirez Gonzalez

Liliana Rosa-Alora Rauh (GH)

Joshhua Drew Ray

Sifat Reazi

Britton Jamison Reed

Mark A. Regis

Nicole Janene Rekstein (GH)

Kevin Eric Resecker-Boyd

Vanessa Elena Reyes

Sara Faye Richmond (GH) (PTK)

Jennifer Mary Rieger (GH) (PTK)

Claudia L. Rivera

William Edward Roberts

Jessica M. Roca

Samantha Nicole Rodden

Laura Viridiana Rodriguez

Daniel Rodriguez III

Jorge Rojas

Adam Jean Rondepierre

Lindsay Morgan Roup

Suppaluk Ruangrongsorakai (GH) (PTK)

Danielle Marie Ruiz

Melissa A. Ruiz

Peter Anthony Ruiz (GH)

Keith M. Russell (GH)

Robert Esmilla Ruth

Lindsey Grace Ryan

Mark James Ryan

Paul Matthew Saldana

Paloma T. Salgado (GH)

Danielle Marie Saloman

Alixandra Brittany Sanchez

Jose Eugenio Sanchez

Ashley M. Santa-Ana

Margaret Santamaria

Ursula Santana

Jonathan Sappaiboon

Kirsten Izha Saragosa

Yu Sasaki (GH)

Christopher Satterlee

Todd P. Saunders

Sheri Lynn Schlesinger

Justin Ryan Schroeder

Pearl Christine Schuman

Tracy Lee Schwab

Jessica Alexandra Scott

Lauren Louise Scurr

Joshua Cory Sekuler

Alexandra Kate Sempel

Nicole Kristin Severson

Amanda M. Shaw

Miranda Murad Sherman

Julie Michele Siegel

Andrea Michel Siemons

Casey Justin Simon

Dana Lauren Simon

Angela Christine Sloan

Linda A. Smethurst

Jaclyn Pizano Smith

Lindsey K. Smith

Lisa Samanta Smith

Andrea Solar (GH)

Erica Solis

Adam Paul Micale (GH) (HP)

Erik S. Sorensen (GH) (HP) (PTK)

Maria G. Soria

Tyler W.J. Souza

Lauren Elizabeth Spivey

Taylor Bryanne Stanley (GH)

Pablo Wilhelm Staubli (GH) (PTK)

Virginia Barbara Stawiecki (GH)

Sarah Marie Steel (GH)

Dana E. Steere

Sasha E. Stoll

Christa L. Sundell (GH)

Alexander Jordan Sundquist

Kelsey Sweet

Katherine Joyce Swihart

Ajani Mudada Symmonds (GH) (PTK)

Ilda E. Taboada

Arby Eivazian Tabrizi

Jin Takase

Maria De Lourdes Tapia

Samantha Grace Taricani (GH)

Darren Raymond Taylor

Ross Larson Taylor

Danit Telem

Natalie Kathleen Thorne

Nicholas S. Thornton

Lauren Leigh Thurman

Olga Tobon-Tenorio

Natalie Danae Todd

Daniela T. Todorova (GH)

Adrianne Cynthia Tomkinson

Helen Kathleen Erika Tracey

Danielle Leigh Travis

Andres Tripp (HP)

Brandon Scott Tudor

Brooks Chandler Uhrig

Bryce Whitney Uhrig

Eric Funcich Untener

Raul Uribe

Jenny Marie Van Steyn

Xochilt A. Vargas

Breanne R. Varney

Diego Adrian Vasquez

Sharilyn Joy Vasquez

Perla Xochtil Vazquez

Carina Vega

Liliana Vega

Mayra Alejandra Vigil

Gabriella Gianna Rose Vigliotti

Daniela Villanueva

Kimberly Villanueva

Lamberto S. Viramontes

Patricia Annemarie Vogel

Lauren Sheerie Vrazilek

Danielle Wagner

Laura Wallin (GH)

Stanley Arthur Ward

Mao Watabe

Conor Philip Watson (GH)

Shawn James Watson (GH)

Taylor Ray Webb

Nathan T. Weddell

Ashley Anne Weiland

Kent T. Weinberg

Shawna Weng (HP)

Joshua Clark White

Amanda Elizabeth Wilber (GH)

Alexandra Michelle Wilcox (GH)

Judah Robert Wilk (GH)

Jonathan M.K. Wilkinson (GH)

Shane Williams (GH)

Andrew Paul Wilson

Maureen Gail Wilson (GH)

Sara Marie Wilton

Martin James Winkler

Matthias Wrede

Natsuko Yao (GH) (PTK)

Francisco L. Zaragoza

Deena Ziesenhenne

Paul Michael Zlatunich

Paul Anthony Zuniga

Tasha Marie Zuzalek

LIBERAL STUDIES with Transfer Emphasis

Mark Aala

Mark Julian Abella

Ivijan Afrasiabi (GH)

Gye-Yeon Ahn

Armando Alberto Aispuro

Daniza Aldana

Adriane Alexis Aleto

Sarah Elizabeth Alexander

Victoria Curti Alimonda (GH)

Megan Amelia Alldis (GH)

Karen Almog

Cristina M. Andalon

Allison Renee Anderson

Stacey Michelle Antista

Alexa Michelle Antongiovanni

Yoshie Aoki (GH)

Tamami Arai (GH)

Veronica L. Arellano

David Arevalo

Fabiola Del Carmen Arias

Kaci Jeon Arrambide

Marisol Avalos

Claudia Elizabeth Avila

Andrew M. Bache (HP)

Beatrice Jane Balfour (GH)

Christina Marie Balster (GH)

Kaiya Lydamae Batsel-Alfresco (GH)

Amanda Kate Baumgarten

Reginald Jerome Beaudoin

Lizbeth Bello

Kevin A. Benzie (GH)

Maria Sara Anette Bernander (GH) (PTK)

Claudia Marlene Berumen

Craig Brent Bial

Chelsea Megan Bidlow (GH)

Matthew Kane Bixby (HP)

Matthew Edward Bode

Nicole Brittany Bose

Mark Christian Bowles

Shawnelle Elizabeth Brophy (GH)

Amber Eileen Brown

Joshua Allen Brown

Ryan Clark Brown

Anastasia A. Brush (GH)

Lindsay Anne Buchanan

Jessika Elsa Bungum (GH) (PTK)

Christophe Mark Burgstaller (GH)

Ashlyn Britney Cabouli

Ashley Elizabeth Caldwell (GH)

Sonriza Linda Campos-Chew

Paul-David Jude Canfield (GH)

Vanessa Ann Cavaletto

Alma Lizbeth Cervantes

Steven J. Cervenka

Ellie Chan (PTK)

Tazbah R. Chavez

Rou-Hua Chen (GH)

Hana Choi (GH)

Heather Michelle Clyne (GH)

Kevin J. Cogan

Adam James Cohen (GH)

Sheryl Joan David Condino

Zoila Contreras

Misael Contreras Felix

Kelly Kathleen Croff

Adriana N. Cruz

Roxana Cruz

Ayawovi Soekewo Dagbovie (GH) (PTK)

Tarah Chi-Tsing Dang

Julie Analysa Davis

Lauren Marie Davis

Christopher D. Deem

Christopher Allen Deetz (GH)

Nicole Turner Deetz

Sara Katherine Deinhard

Ashley Faulyn De La Rosa (GH)

Subhadra Lila Del Rosso

Axel W. Delgado

Pierre-Cesar de Mirman (HP)

Christina Marie DePippo (GH)

Cameron James DeVries

Trisha Whitney DeWaard

Laura Lynne Dobel

Theora Vassiliki Dobronte

Erin Dohm (GH)

Danielle Marie Tomola Dooling

Brian Paul Doose (GH) (HP) (PTK)

Erin Anne Dowley (GH) (PTK)

Joshua L. Dyer

Janet D. Ekstein

Rick August Ekstein

Chris Elliott

Joshua Daniel Ellis

David Scott Bagalio Elstner (GH) (HP) (PTK)

Kevin Morgan Embertson

Melinda Agnes Engle

Andre E. Evans (GH) (PTK)

Alexander Faldt (GH) (PTK)

William Stephen Fiedtkou (GH)

George Claiborne Fields III

Amy Marie Filipowski (GH)

Christeva R.L. Filippini

Emily Louise Finch

Rebecca Lyn Finley

Vanessa Flores

Leticia Numi Forney

Wade Everett Forsyth

Laura Elizabeth Foss (PTK)

Ashley Marie Foxen

Wendy Anna Fragale

Frank Varges Freitas

Andrew Jean Friedrichsen

Nicole W. Fries

Sarah Elizabeth Fullerton

Susan Jane Galbraith

Melissa Garcia

Rosa M. Garcia

William David Garcia

Jessica Lorraine Gardner

Liliana Carolina Garfias

Nicole Denise Garibay

Nishant Rene Ghaiy

Nahal Gharakhani

Keisha Pamella Gill

Rochelle Melissa Gisbert (GH)

Kathleen Ann Glowen (GH)

Cherise Marie Gnegy

Autumn Michelle Gonzalez (GH) (PTK)

Danae Michelle Gonzalez

Jaclyn Grace Gonzalez

Vanessa Geissle Gonzalez

Maria Eugenia Gonzalez- Garcia

Robbie Eugene Goodbar

Roni Yael Gordon (GH) (HP)

Mary Sara Grabiak

Ryan Yale Gracey

Paul Michael Grant

Sarah Michele Graves

Ashley N. Greco-Stoner (GH)

Andrew Thomas Gregg

Sarah M.W. Griffin

Carly Diane Grijalva

Caitlin Alanna Grover

Melissa Ann Gruber

Amy Shannon Grubisic (GH) (PTK)

Rebecca M. Gudmundson

Yadira Guerrero

Kai M. Gulisano

David Gutierrez

Lorena Gutierrez

Kelsey Shea Haggerty (GH)

Michael T. Hardy

Bailey Elizabeth Harris

Krista Jill Harris

Sarah Briana Hasch

Fatemeh Khaled Hassoun

Tawny Brooke Haugen

Marc A. Hayles-Dunn

Brett Haldan Hays

Molly Molly Heath

Julian Sean Castillo Henderson (GH) (PTK)

Jaclyn Marie Hendricks

Daniel James Hendrickson

Meridith Charleyne Henley

Polly Herhold

Ashley Lisseth Hernandez (GH) (PTK)

Karla Hernandez Leija

Brittany Paige Herrera (HP)

Paula Tiffany Heu

Yoshinori Hirano

Vija Hodosy

Whitney Taj Hoffman (GH)

Edward Zac Holyoke

Amanda Jane Howard

Keri Lynn Parker Huntington

Emily Jayne Hutchison

Angel Osvaldo Inda

Seiko Itakura

Lee Andrew Jacobs

Belinda Linnea Jangren

Fernando Daniel Jasso

Scott Robert Jeffers

Leah Judith Jen

Vanessa Rose Jimenez

Daniel Asher Johan

Alayna Johnson (GH)

Casey Irene Johnson

Frances Ruth Johnson

Simone Johnson

William N. Johnson

Evelyn Faye Jones

Nicholas Scott Jones (GH)

Kaley Elyse Jonsson (GH) (PTK)

Jenna Jordan (GH)

Cody Steven Joy (GH)

Arnulfo Juarez

Ahlam A. Kader

Julie Kahrnoff

Alexa Rachael Kaplan

Alexandra Anna Karrat

Rhiann Holly Katzman (GH) (PTK)

Patricia Freda Kaufman (GH) (PTK)

Nicole Frances Kavanaugh

Norelle Amy Keller

Brianna Marie Kenney

Sachiko Kessel

Tiffany Ann Kessler

Natalia Kim (GH) (PTK)

Jason Roy King

Nathaniel Klein

Jennifer Anne Koch

Alex Kenji Kono

Zachary Aaron Koplen (GH)

Cheryl A. Koupas

Brian David Kraft

Arien Marie Krause

Cassandra Kresy

Keita Kubota

Bryce Herbert Kunzel

Brooke Nicole Lackey

Christian James LaForge

Meghan Susanne La-Fuze (GH)

Justin Bradford Lampley (GH)

Blaine Anthony Lando

Natalka Landwijt

Jeffrey Thomas Lane

Danielle Joanne Laudon (GH)

Alexa Rae Layton

Dongjoon Lee

Amanda Grace Lee

Seung-Bin Lee

Natalie Suzanne Lester (GH)

Tianhai Li (GH)

Kevin Lindsley

Viviana Ingrid Lino

Hiu-Kei Liu (GH) (PTK)

Shea Lorn Lodwig

Athena Grace Lovejoy

Vanessa Blair Lovenburg

Marcela Loya

Kristina M. Lydy (GH)

David Daniel Magid

Merna A. Maida

Khalid Ahamd Mansoory

Anna-Karin E. Mansson (GH)

Brett William Paul Maron

Jennifer Ann Martin (GH)

Alejandra Betel Martinez

David Edwin Martinez

Imelda Martinez

Luke Mitchell Marvos (GH) (PTK)

Jessica Christine Mathis (GH)

Trevor Damiani May

Rachel Leigh McCullough (GH)

Bailey N. Medeiros

Dana Alicia Meltzer

Joey Alan Meltzer

Corina Y. Mera

Gregory Allen Miller

Jason Dean Montero

Ashley Rose Montgomery

Matthew Jack Mora

India N. Morgan

Mark D. Morones

Madeline Rochelle Morse

Honey Clarissa Morton (GH)

James Ryan Mulkey

Kendra Nicole Munoz (GH)

Karina Murillo (GH)

Ayako Nagai

Kazuyo Nakamura (GH)

Carolina J. Navarro Solis

Ashley Nicole Neilsen

Brittanny Don Newsom

Katie M. Nivison

David Andrew Noel (GH) (PTK)

Natalie Norman

Douglas Louis Norton

Jonathan Daniel Norton

Yao Mawuse Ntem

Zachary Maxx Ogulnick

Marc Christopher Ong

Alicia A. Orozco

Misael Ortega

Anna Marie Ottmann

Kimberly Kay Owens

Bruno Andrea Panunzio

Keely Christine Paola

Laurie L. Parker (GH)

Adam Gerardus Pasch

Samantha Kate Patt

Steven Edward Pease (GH)

Curtis James Pedersen

Jonathan Bernard Penuliar

Alexandre Mello Pereira

Ramiro Perez Camacho

Yesenia Perez

Carolyn E. Peterson (GH)

Lam Xuan Phuong

Lauren Elizabeth Pickens

Chantae Mariel Pickett

Tanya M. Pionke (GH)

Alexander Wendel Piper (GH)

Ivo De Oliveira Pitanguy

Hugo Pizano

Rachel E. Poe

Steven Kurtis Pointer

Susan Mary Pollasky

Kendra J. Portier

Shawn Robert Poulin

Brett H. Powell

Christopher Warren Preston

Kyndra Lynn-Macquoid Price

Tessa Nicole Prophet

Jared Kade Quesnoy

John T. Rabe (GH)

Jose Luis Ramirez

Karla Berenice Ramirez Gonzalez

Laura Angelica Ramirez

Miguel Angel Ramirez

Liliana Rosa-Alora Rauh (GH)

Sifat Reazi

Britton Jamison Reed

Mark A. Regis

Nicole Janene Rekstein (GH)

Kevin Eric Resecker-Boyd

Vanessa Elena Reyes

Sara Faye Richmond (GH) (PTK)

Jennifer Mary Rieger (GH) (PTK)

Rufino D. Ringo

Lucila Isabel Ritterstein

Claudia L. Rivera

Salvador Robles

Samantha Nicole Rodden

Daniel Rodriguez III

Robert Kenneth Rogers III

Jorge Rojas

Adam Jean Rondepierre

Suppaluk Ruangrongsorakai (GH) (PTK)

Danielle Marie Ruiz

Melissa A. Ruiz

Peter Anthony Ruiz (GH)

Keith M. Russell (GH)

Robert Esmilla Ruth

Lindsey Grace Ryan

Paul Matthew Saldana

Paloma T. Salgado (GH)

Danielle Marie Saloman

Alixandra Brittany Sanchez

Jose Eugenio Sanchez

Crista Lee Sanders

Ashley M. Santa-Ana

Margaret Santamaria

Ursula Santana

Jonathan Sappaiboon

Kirsten Izha Saragosa

Christopher Satterlee

Justin Ryan Schroeder

Pearl Christine Schuman

Saul Ethan Sclamberg

Joshua Cory Sekuler

Alexandra Kate Sempel

Nicole Kristin Severson

Amanda M. Shaw

Julie Michele Siegel

Andrea Michel Siemons

Casey Justin Simon

Dana Lauren Simon

Angela Christine Sloan

Tanasa Lee Slovin (HP)

Jaclyn Pizano Smith

Lisa Samanta Smith

Erica Solis

Adam Paul Micale (GH) (HP)

Erik S. Sorensen (GH) (HP) (PTK)

Maria G. Soria

Tyler W.J. Souza

Lauren Elizabeth Spivey

Taylor Bryanne Stanley (GH)

Pablo Wilhelm Staubli (GH) (PTK)

Virginia Barbara Stawiecki (GH)

Dana E. Steere

Sasha E. Stoll

Christa L. Sundell (GH)

Alexander Jordan Sundquist

Kelsey Sweet

Ajani Mudada Symmonds (GH) (PTK)

Ilda E. Taboada

Arby Eivazian Tabrizi

Jin Takase

Maria De Lourdes Tapia

Samantha Grace Taricani (GH)

Darren Raymond Taylor

Ross Larson Taylor

Danit Telem

Nicholas S. Thornton

Lauren Leigh Thurman

Daniela T. Todorova (GH)

Adrianne Cynthia Tomkinson

Helen Kathleen Erika Tracey

Andres Tripp (HP)

Graham Michael Trujillo

Brandon Scott Tudor

Brooks Chandler Uhrig

Eric Funcich Untener

Raul Uribe

Jenny Marie Van Steyn

Breanne R. Varney

Diego Adrian Vasquez

Carina Vega

Liliana Vega

Daniela Villanueva

Kimberly Villanueva

Vincent C. Skylar

Lamberto S. Viramontes

Lauren Sheerie Vrazilek

Danielle Wagner

Laura Wallin (GH)

Mao Watabe

Conor Philip Watson (GH)

Taylor Ray Webb

Ashley Anne Weiland

Shawna Weng (HP)

Joshua Clark White

Elan Wilhelmina Whitney

Amanda Elizabeth Wilber (GH)

Alexandra Michelle Wilcox (GH)

Judah Robert Wilk (GH)

Jonathan M.K. Wilkinson (GH)

Shane Williams (GH)

Andrew Paul Wilson

Maureen Gail Wilson (GH)

Sara Marie Wilton

Martin James Winkler

Amina Ruth Naef Winter (GH) (PTK)

Yuet-Long Wong

Jennifer H. Woo

Matthias Wrede

Natsuko Yao (GH) (PTK)

Francisco L. Zaragoza

Deena Ziesenhenne

Paul Michael Zlatunich

MARKETING

Nasrin Beheshti (GH)

Crystal Starr Carter

Marie Eugenie Camille Ginisty (GH)

Sandra Gobetti (GH)

David Daniel Magid

Hala A. Maida

Tassio Revault De Figugredo E. Silva (GH)

Amanda G. Sundberg (GH)

Ryuichi Tanigawa

Sebastian H. Wickstrom

Jonathan M.K. Wilkinson (GH)

Sara Marie Wilton

MATHEMATICS

Travis V. DeSilva

Sean Timothy Dolan

Jeff D. Guadagnin

Corbin James Murray

Bang Dinh Nhan (GH)

Steven Edward Pease (GH)

Maximilian Ramirez Luna (GH) (PTK)

Jason Ross (GH)

Keith M. Russell (GH)

Sadao Takabayashi (GH)

Dennis Aloysius Tyrrell V

Daniel John Anders Vucci (GH)

MEDIA ARTS

Wesley D. Birch

Tyler Scott Boddy

Kellam Joseph Cunningham (GH)

Wilfred Austin Curtis IV

Phillip Eugene Danner

Adrian R. Flores

Francis Simon Gayek

Javier Lopez Jr.

MIDDLE EAST STUDIES

Margareta Jamner (GH) (PTK)

MUSIC

William Stephen Fiedtkou (GH)

Ikuko Fukuhara Kawamoto (GH)

Megan Melissa McGinnis

Bruno Andrea Panunzio

PHILOSOPHY

Beatrice Jane Vittoria Balfour (GH)

Kevin A. Benzie (GH)

Lucila Isabel Ritterstein

Eric Funcich Untener

Tasha Marie Zuzalek

PHYSICAL EDUCATION

Daisuke Yamanobe

PHYSICAL EDUCATION with Emphasis in Exercise Science

Theodor E. Bergstrom

PHYSICS

Dennis Aloysius Tyrrell V

POLITICAL SCIENCE

Ivijan Afrasiabi (GH)

David Scott Bagalio Elstner (GH) (HP) (PTK)

Margareta Jamner (GH) (PTK)

Kevin Lindsley

Rebecca Juliette Noel

Arby Eivazian Tabrizi

Lauren Sheerie Vrazilek

PSYCHOLOGY

Mark Christian Bowles

Matthew Thomas Doyle

Melinda Agnes Engle

Amy Marie Filipowski (GH)

Wade Everett Forsyth

Maria Eugenia Gonzalez- Garcia

Molly Molly Heath

Keiko Hirata (GH) (PTK)

Christopher John Kerimian

Zachary Aaron Koplen (GH)

Brooke Nicole Lackey

Dennis G Leon

Marcela Loya

Jeong-Eon Park

Katrina Jo Patrykus

Eric Pedersen

Lindsey K. Smith

Andrea Solar (GH)

Jin Takase

Judah Robert Wilk (GH)

Kristen Veronica Wold

Deena Ziesenhenne

SOCIOLOGY

Ida Goldkorn (GH) (HP)

Masako Kashima

Margaret Santamaria

SPANISH

Jessika Elsa Bungum (GH) (PTK)

Elsa Chavez

Vanessa Geissle Gonzalez

Naoko Goto

Corina Y. Mera

Saki Nakano

Martha Hilda Perez (GH)

Lucila Isabel Ritterstein

Erica Solis

Maria G. Soria

Olga Tobon-Tenorio

Graham Michael Trujillo

Mai Yamamoto

THEATRE ARTS with Emphasis in Design/Lighting and/or Costuming/Makeup

Yuko Maikawa (GH)

ASSOCIATE IN SCIENCE GRADUATES AND CANDIDATES 2007-2008

ACCOUNTING

Anna Blagova (GH)

Biljana Slijepcevic (GH)

Shu Xue

ADMINISTRATION OF JUSTICE with Emphasis in Criminology

Alexander Wendel Piper (GH)

Trisha Michelle Susoeff-Taylor

ADMINISTRATION OF JUSTICE with Emphasis in Law Enforcement

Matthew P. Flynn (GH)

Joseph Reyes Gonzalez

Kevin J. McDonald

ADMINISTRATION OF JUSTICE with Emphasis in Legal Studies

Angelica Rose (GH)

AUTOMOTIVE SERVICES AND TECHNOLOGY

Guk-Chan Bang

Alberto Cuevas Jr.

Jeffrey Thomas Lane

Sean Patrick Norman

Salvador Rivas

Steve Romero (GH)

Robert Z. Sharrock

Ji-Hwan Yoon

CANCER INFORMATION MANAGEMENT

Becky J. Aiken (GH)

Patricia Ann Elder

Dainer A. Sowers (GH)

COMPUTER APPLICATIONS & OFFICE MANAGEMENT with Emphasis in Business Software Specialist

Erin Ashley Coon (GH)

Martha Hilda Perez

Ana P. Ponce (GH)

COMPUTER APPLICATIONS & OFFICE MANAGEMENT with Emphasis in Office Management

Martha Hilda Perez (GH)

Ana P. Ponce (GH)

Margarita Sapiens

COMPUTER INFORMATION SYSTEMS

Daryl Anthony Boman

Jessica Danielle Lopez

Joshua M. Ridgeway

Jesse Ian Ritorto

Brandt Friedrich Solovij

Camilo B. Viray Jr.

Emilio L. Zamorano

COMPUTER NETWORK ENGINEERING

Mutsuko Anzawa (GH)

Josh Disraeli

Alejandro Ruben Gomez

Valeriy N. Konovalchik

Chad Roger Monroe

Raul Uribe

COMPUTER SCIENCE

Colin Buechler

James Joel Clark

William D. Cruse

Dimitar Dyankov

Victor Torres Moreira (GH)

Maximilian Ramirez Luna (GH) (PTK)

COSMETOLOGY

Jessica Elizabeth Hanley

DRAFTING/CAD

Misael Contreras Felix

Noelle Kathleen Davis (GH)

Danny R. Deason (GH)

Luis Fabian Fragoso

Ramon Garza Jr.

Julia Hazard Peyton (GH)

Margaret May Linhardt (GH)

L. Jerrett McFarland (GH)

Efren Pulido

EARLY CHILDHOOD EDUCATION

Linda Christine Borgatta

Alicia Lynne Crisp

Rose Alexandra Deacon

Cheri Cheryl Suzanne Diaz (GH)

Mary M. Gish

Elizabeth Anne Klempner (GH)

Gabriela Esmeralda Macias

Natividad Navarro Sarabia

Victor Navarro

Yuka Otomori

Cristina T. Perez

Sasha E. Stoll

Katsuko Sueyoshi

Shauna Louise Warner

ENGINEERING

Kyle Justin Burks

William D. Cruse

Travis V. DeSilva

Sean Timothy Dolan

Jeff D. Guadagnin

Corbin James Murray

Maximilian Ramirez Luna (GH) (PTK)

Jason Ross (GH)

Keith M. Russell (GH)

Sadao Takabayashi (GH)

Dennis Aloysius Tyrrell V

ENVIRONMENTAL HORTICULTURE with Emphasis in Ecological Restoration and Management

Jonathan Peter Frank

ENVIRONMENTAL HORTICULTURE with Emphasis in Environmental Landscape Design

Debra Magin Arch (GH)

Cyndi Burns

Allen Lynn Meskimen (GH)

Thomas Burr Russell

A. Samantha Zaragoza (GH)

ENVIRONMENTAL HORTICULTURE with Emphasis in Horticultural Maintenance and Supervision

Thomas Burr Russell

ENVIRONMENTAL HORTICULTURE with Emphasis in Horticulture Science (University Transfer)

Michael W. Terry

ENVIRONMENTAL HORTICULTURE with Emphasis in Landscape Contracting C-27 License

Sophia P. Franco (GH)

Thomas Burr Russell

ENVIRONMENTAL HORTICULTURE with Emphasis in Greenhouse Technology

Thomas Burr Russell

HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY

Sheila E. Akina-Greaves

Ginger Ann Barr

Rhonda Y. Corbett (GH)

Micaela A. Crow (GH)

Miriam L. Escher (GH)

Martina G. Heasley (GH)

Amy Marie Herlihy (GH)

Elizabeth Anne Herota (GH)

Carolann P. Kelley-Rimovsky

Sharon M. McIntyre (GH)

Jeannie E. Mercier

Sue Ann Negrette (GH)

Bachtram-Tracy Nguyen (GH)

Elizabeth G. Osborne (GH)

Sneh Lata Prasad

Christine Douglass Roberts (GH)

John R. Rudolph (GH)

Isis N. Saleib

Sheri Lynn Schlesinger

Fami Sharif-Pour

James M. Shook (GH)

Paul R. Sullivan (GH)

Timothy Lawrence Swaney (GH)

Nezzera L. Tackett (GH)

Sihina Nejeri Tatum

Rachel Larae Trover

Rowena Marlene Varner (GH)

Shawna Walker-Deshazer

Frances P. Williams

HOSPITALITY

Maria Jose Cabrera

Geoffrey Thomas Duran

Erika Yokote

MARINE DIVING TECHNICIAN

Julie Andrea Cargile (GH)

Paul Joseph Lazazzera

NURSING (ADN)

Chelsea Abend

Stephanie Marie Akins

Maria Cristina Alcantar

Candra Lynn Alm

Elisa Amparo

Rebecca Starr Bautista

Jason Wyatt Cole

Douglas Dornelles (GH)

Ayse Ertas

Kristen Rose Escobar

Janel Yvonne Freeman (GH)

Kristine J. Gastellum

Leslie Ann Gomes

Tami Elizabeth Hewes

Sandy Beth Hill

Kamaron Marie Hudley

Karen Christine Koppes (GH)

Danielle May Lainer

Andrea Rene Lankford (GH)

Joeleen Muche Lee (GH)

Gabriela Frassoldafi Link

Maria de Jesus Lopez-Ramirez

Ella Lyutko

Karen Ann Moynier (GH)

Erin Michelle Nichols

Celina Renee Ornelas

Gwendolyn Dale Ortega (GH)

Stephanie Jane Ramming (GH)

Tiffany Elise Rangel

Annamarie Belen Rivas

Michele Adele Romero

Natasha Sadan

Charles E. Schonder IV (GH)

Martha Louise Solodkin

Gary Allan Stein Jr.

Lori Elise Stocker

Agnes Tongol

Nathaniel Aeron Torres

Xochil Frederica Usher

PHYSICS

Travis V. DeSilva

Sean Timothy Dolan

Jeff D. Guadagnin

Corbin James Murray

Bang Dinh Nhan (GH)

Steven Edward Pease (GH)

Maximilian Ramirez Luna (GH) (PTK)

Jason Ross (GH)

Keith M. Russell (GH)

Sadao Takabayashi (GH)

RADIOGRAPHY

Jason Ian Antonio

Katie J. Baker

Rachel Marie Burge

Anthony Capanna

Olivia Chan (GH)

Peter Matthew Chenoweth

Margaret Elaine Chruszch

Dena Kay Coughlan (GH)

Kolin Michael Cruse

Kendra Rose Czarnecki (GH)

Omar Hani Elwafaii

Gabriel Friedland (GH)

Samantha Chantrelle Friedland

Louie Jose Fuentes

Gabriel M. Hernandez

Arthur Anthony Hurtado

Seth Michael Kolach

Linda Lee Kopp

Sean Andrews Lewis (GH)

Richard A. Londeree (GH)

Nate Gene Mims

Carlos Manuel Mutaz (GH)

Renee Marie Osuna (GH)

Maria D. Ramirez

Alison Lee Recor

Nina O. Restrepo

Javier Rivera (GH)

Erin Elizabeth Schipper

Jason Allen Stewart

Tricia H. Stone

Sabrina Lynn Story (GH)

Whitney Jean Tack (GH)

Sophia Elizabeth Torres

Erica Villalpando

Winona Alvitre Weber

Cynthia Charlotte Windmiller (GH)

Joanne K. Young

REAL ESTATE

Patricia Victoria Guillen

Cherieka Juanae Morgan-Gossett

SCHOOL OF CULINARY ARTS AND HOSPITALITY MANAGEMENT with Emphasis in Culinary

Kelly Elizabeth Abbott (GH)

Rachel Ann Dely (GH)

Geoffrey Thomas Duran

Kazuki Oe

Christina Lynn Seehof

Kimberly Villanueva

VOCATIONAL NURSING

Leidy Laura Alvarez-Lopez

Marbella Basilio

Karlton C. Carrel

Rosa Diaz

Audifas Duarte-Garcia

Czarina-Ga B. Erandio

Nicole Marie Fatano

Maria Lorena Garcia

Sonia Maria Herrera

Ashley Harralyn Jacobs

Kala Rose Jacobs

Heeyoung Ko

Susan Carol McGibbon

Taylor J. Merrill

Margaret Mary Meshot

Kimberlie Patterson (GH)

Carina Joel Richardson

Monica Ines Rodriguez-Jackson

Carole A. Santos (GH)

Yulia Shillo

Blanca Delia Zermeno

CERTIFICATES OF COMPLETION GRADUATES AND CANDIDATES 2007-2008

ADMINISTRATION OF JUSTICE

Gloria Olivia Rodriguez

ADMINISTRATION OF JUSTICE with Emphasis in Law Enforcement

Maria Narcisa Ibarra

Margaret Gayle Schoeppner

ADMINISTRATION OF JUSTICE with Emphasis in Legal Studies

Deneane Marie Hamby

ALCOHOL AND DRUG COUNSELING

Maria G. Cruz

Beverly J. Jacobson (PTK)

Lynne Lowe

Wayne Martin Mellinger

Patrick Joseph Nixon

Laurie Christine Punches

Bonnie B. Raisin

Laura J. Ray

Paul D. Rea

Patricia S. Reveles

Rachel Thevesa Riggio

Kelly Thomas

Joseph Zelinsky Westheimer

ANIMATION

Yuki Matsuoka

AUTOMOTIVE SERVICES AND TECHNOLOGY

Jozef Antolin

Alberto Cuevas Jr.

Jose Luis Garcia

Mike R. Hidalgo

Jose Enrique Huerta

Moises Mayo

Steven T. Moreno

Leonard Jr. Angel Torres

BUSINESS ADMINISTRATION with Emphasis in Management

Andreas Hedin

Fredrik Lindholm

Christoffer Lofgren

James Ryan Mulkey

BUSINESS ADMINISTRATION with Emphasis in Small Business Development

Adam Jean Rondepierre

CANCER INFORMATION MANAGEMENT

Becky J. Aiken

Patricia Ann Elder

Mary Lynn Hager

Christina Renee Prato

Brenda D. Samuel

Dainer A. Sowers

CERTIFIED NURSING ASSISTANT

Carrie Lynn Aguilar

Sharlei Rose Alcantar

Shelbie Renee Allen

Esvin Enrique Almengor

Estefanie Alejandra Arriaza

Susana Arteaga

Martha Ayala

Christina Marie Balster

Veronica Barreto

Nely Yolanda Becerra

Roberto Lopez Becerra

Sarah Elizabeth Bennett

Brittany Ann Bohner

David Michael Borges

Rebecca Dee Boyk

Nikki Kirsten Brown

Shella Bancual Buyco

Elena Cervantes-Alonso

Oriana E. Chavez

Karen Virginia Clausen-Wicker

Jessica Lorena Corado

Loraine Cuevas

Aretha Lin Curran

Julieta Laura De Carlo

Marcia Mastropieri DeVaux

Amber Raeleen Drew

Nancy Marilyn Morton Driggers

Katarzyna Wioletta Dzieran

Edith Estrada

Sandra Estrada

Ermilio C. Evangelista

Jolee Alisa Farias

Rebecca Anne Farrell

Martha Alisia Flores

Roberto S. Flores Jr.

Jessica Virginia Freeman

Mary Grace A. Gallego

Nohely Martinez Garcia

Lissett Benita Gonzales

Zuliana Vellanira Gonzalez

Maribel Farias Guzman

India Ananis Hayes

Bridget Regina Hicks

Karin L. Hodin

David Alexander Hupp

Crystal Dawn Hutton

Brittany Ann Jordan

Marcia Lederman

Silvia E. Lopez-Monzon

Leticia Lorca

Susan R. Magallanes

Jennifer Martin

Diana Martinez

Hortencia Mayli Martinez

Javier G. Martinez

Hayley Marie McIntire

Shira Leah Mehrnia

Nadia Mejia

Nancy Mejia

Aidee Ibanez Mora

Martha Yolanda Moreno Rosales

Julie Kathryn Nail

Jordan Kalliope Nigh

Laura Cruz Nunez

Bianca Orozco

Amber L. Ortiz

Nancy Salazar Ortiz

Nancy Pacheco

Tejasvi Jagdish Pattani

Julie Anna Pepper

Yeskenia Perez

Joel B. Ramirez

Maricel Salvador Rangel

Nicole Elise Rasmussen

Vanessa Leanna Rason

Sonia A. Recinos

Veronica Juanita Rodriguez

Patricia Ann Salas

Kristy Samantha Salazar

Renate Schares

Katherine K. Simpson

Diana Soto

William Anthony Stafford

Kiera M. Taff

Zully Terrazas

Alvaro Tolis

Maralyn A. Vazquez

Karina Vega

Lorena Vega

Yitong Wang

Susan Elizabeth Watson

Kelly P. Williams

Mingfei Xue

Keiko Yamamoto

Jessica Elaine Zapata

Mariana Zaragoza

COMMERCIAL MUSIC

Bertrand Moureaux

COMPUTER APPLICATIONS AND OFFICE MANAGEMENT with Emphasis in Business Software Specialist

Erin Ashley Coon

Martha Hilda Perez

COMPUTER APPLICATIONS AND OFFICE MANAGEMENT with Emphasis in Office Management

Martha Hilda Perez

COMPUTER NETWORK ENGINEERING

Mutsuko Anzawa

Francisco Paulino Cano

Josh Disraeli

Saul E Lopez-Monzon

Raul Uribe

COMPUTER SCIENCE

James Joel Clark

Jason Rigel Finney

Charles Andrew Paul (PTK)

COSMETOLOGY

Grecia Aguilera

Krystal Nicole Banuelos

Michele Ann Beltran Sell

Elizabeth Christine Bowen

Dori Bressler

Gina M. Brooks

Cassaundra Blair Burns

Jessica Monique Cervantes

Pernille Marie Bogh Christiansen

Erin B. Cook

Guadalupe Cruz

Jenna Lynn Fisher

Zachary Paul Friedrichsen

Isabel-Pilar Izarra Gaona

Rosa E. Garcia

Danielle Marie Gauthier

Charlene Marie Gonzalez

Tracy Lynn Grossmann

Justine Marjan Hosseini

Kelli Michelle Johnston

Tyler Kotowski

Viridiana Manjarrez

Veronica Irene Miranda

Jennifer Marie Morelos

Katie May Mount

Chelsey Alana Neeley

Gloria Ocampo

Deanna Nichole Orr

Janet Perez

Lauren Patricia Poirier

Lourdes I. Romero

Lindsey Laura Rule

Esther Aracely Sagastume

Lucianna Salgado

Andria Marie Smith

Catherine Patricia Swartwood

Amanda Jean Van Dyke

Daniel N. Van-Hook

Mellissa Yuan-ling Wang

Jenna Marie Weil

Andrew T. Wendt

DIAGNOSTIC MEDICAL SONOGRAPHY

Christine Alzner

Linda Sue Brown

Annette L. Hilliard

Chitra Jeeva

Halina Sadouskaya Minkoff

Renata Alicja Mutaz

Michelle Nunez

Cynthia Jean Owens

Thenmozhi Sridhar

Priscilla J. Tatsutani

Roshelle Beth Gatongay Tufte

Susan E. Williams

Jane Zhu

DRAFTING/CAD

Micah Brooks Babcock

L. Jerrett McFarland

Ann M. Nicoletti

Hayden Siegele Osborn

Efren Pulido

EARLY CHILDHOOD EDUCATION

Catherine Gabrielle Abarca (PTK)

Linda Christine Borgatta

Justine Bradley

James L. Carter

Elena E. Cruz

Rose Alexandra Deacon

Cheri Cheryl Suzanne Diaz

Cynthia Escobar

Silvia Figueroa

Maria Gloria Flores

Adriana Garcia

Jessica Lorraine Gardner

Mary M. Gish

Kellie-Jeanne Johnston

Elizabeth Anne Klempner

Gabriela Esmeralda Macias

Maureen E. Monroy

Ana Gabriela Montes

Victor Navarro

Karina Perez

Nashely Santiago

Anshuma Sethi

Linda Summy Jiinwen Shyr

Silvia Trujillo

EARLY CHILDHOOD EDUCATION with Emphasis in School Age Care

Justine Bradley

ENVIRONMENTAL HORTICULTURE

Debra Magin Arch

Sophia P. Franco

Allen Lynn Meskimen

Thomas Burr Russell

Michael W. Terry

FINANCE

Shigeki Fujita

James Ryan Mulkey

GRAPHIC DESIGN

Maria Genoveva Ayala Perez

Ville Lindqvist

Magnus P. Moa

Yuka Sugihara

HIGHEST HONORS: HUMANITIES AND SOCIAL SERVICES

Beatrice Jane Balfour (HP)

Brian Paul Doose (HP) (PTK)

David Scott Bagalio Elstner (HP) (PTK)

Kevina A. Gibbs (HP)

Roni Yael Gordon (HP)

Jana Moffett McClure

Adam Paul Micale (HP)

Nicole Danielle Quinn (HP) (PTK)

Johanna Randall Reed (HP)

Erik S. Sorensen (HP) (PTK)

Benjamin David Stevens (HP)

HIGHEST HONORS: SCIENCES AND Mathematics

Noah John Lehman (HP)

HONORS: HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Andrew M. Bache (HP)

Pierre-Cesar de Mirman (HP)

HONORS: SCIENCES AND MATHEMATICS

Heather Nicole Adams (HP)

HOSPITALITY

Maria Jose Cabrera

Erika Yokote

Infant/Toddler Development

Kimberly Renee Brown

Emiko Ichikawa

Kellie-Jeanne Johnston

Sasha E. Stoll

Imelda Zarate

INTERIOR DESIGN

Anne H. Branch

Sheri Laureen Eckmann

Agota Krapavickaite

Rosa Maria Monterosa

Julie Lynn Pickert

Bonnie M. Van Elderen

INTERNATIONAL BUSINESS

Kristine Eva Linda Andersson

Gustaf Kristoffer Bertland

Emelie W. Larsson

Carlos Gustavo Lopes Barbosa

Alexandre JC Madeleine

Christoffer Anders Knut Odin

Caroline Perman

Mark Gordon Svendsen

JOURNALISM with Emphasis in Broadcast Journalism

Ai Kobayashi

JOURNALISM with Emphasis in Visual Journalism

Elodie Marie Rolland

MARINE DIVING TECHNICIAN

Angela Christine Anderson

Zachary Antonissen

Andrew Barr

Jeremy Ezekiel Bass

Clayton Farrell Bougher

Brian Alan Bull

Julie Andrea Cargile

Canton Mark Christians

Cory John Darling

Ryan Michael Davis

Nicholas Alexander Ferrante

Robyn L. Hynes

Miles David Jackler

Marc E. Jones

Steve Michael Keeton

Paul Joseph Lazazzera

Eric Neill Manfredonia

Joshua Robin McIntyre

Kieran Nelson

Cory Thomas Peters

Jeremy Cody Priestman

Donnelly James Pyle

Nolan Mark Renner

John Michael Stieg

Ross Larson Taylor

David Michael Vanderpol

Shawn James Watson

Jeffrey William Young

MARKETING

Victoria Anna Back

Claudio G. Baptista

Paul J. Brion

Kristoffer Bymalm

Maykel Chamoun

Nicole Draeger

Marie Eugenie Camille Ginisty

Max Hoularis

Stephanie Marlene Hultgren

Helene Jorstad

Volkan Kocum

Anders M. Larsson

Hyeon-Soo Lee

Patricia A. Lozano

David Daniel Magid

Heather D. Maher

Charlotte Marcillac

Sandra Mielke

Niklas Palblad

Wilhelm Sjodahl-Essen

Victoria Anna Stranne

Sandra Vucovich

Josefine Maria Wassberg-Berglin

Sara Marie Wilton

Donghee Yoo

MEDIA ARTS

Francis Simon Gayek

Rumi Musashi

MEDICAL CODING SPECIALIST

Edward Anger

Virginia S. Bradley

Sharon M. Chamoun

Mihaela Chelaru

Jovita Courtney

Teresa Colgan Curry

Kimberly Dodds

Carol A. Donatelli

Maria I. Dos Santos Garcia

Maribel Flores

Annette Rochelle Fowler

Cindy Taylor Glenn

Juelann Greulich

Elizabeth Anne Herota

Tiffany Danielle Hollingsworth

Cynthia E. Hurst

Kiron S. Kumar

Aida Dy Lee

Cynthia Leffingwell

Judy L. Luskin

Rosalie M. May

Medha J. Mehta

Melanie A. Meyer

Roxanne Leeanne Mischke (Mijares)

Jennifer Rose Murray

Marlise Mello Pacheco Negrette

Gloria Noriega

Elizabeth G. Osborne

Patricia Plent

Jowie M. Ramirez

Angel Rivera

Bessie Rivera

Alicia Ruzek

Sheri Lynn Schlesinger

Vannessa Esmeralda Simmons

Judy Kristin Smith

Lori Yvonne Stephenson

Michelle A. Storm-Larsen

Sihina Nejeri Tatum

Patricia Y. Taylor

Dana C. Thompson

Diana L. Thompson

Lynda B. Valenzuela

Monica Vieux

Anna M. Yoakum

Paul F. Zahradka

MEDICAL REIMBURSEMENT SPECIALIST

Gloria Ancheta Almaria

Virginia Bradley

Patience Ann Hoffman

Cynthia Leffingwell

Mary Wei Wang

Tiffany E. Williams

REAL ESTATE

Timothy D. Parra

SCHOOL OF CULINARY ARTS AND HOSPITALITY MANAGEMENT with Emphasis in Culinary

Fernando Antonio Barajas

Deirdre Conlan

Lynette N. Csenar

Brandon K. Davis

Rachel Ann Dely

David Thomas Flieger

Antonia R. Gurule

Yesenia L. Gutierrez

Daren Tim Hiltunen

Kyle M. Hofmann

Kanokrat Imorachone

Jason Sol Iroff

Evan Klein

Luis Alejandro Mazul

Taylor Paul Melonuk

John Anthony Menges

Ben Daniel Reden

Nayeli Rodriguez

Christina Lynn Seehof

Bettina R. Sosa

Kimberly Villanueva

Katie June Vititoe

Adrianne Rae Walker

Christopher A. Warrick

VOCATIONAL NURSING

Leidy Laura Alvarez-Lopez

Rosabel Barbosa

Marbella Basilio

Karlton C. Carrel

Brenda Damasco

Rosa Diaz

Audi Duarte-Garcia

Czarina-Ga B. Erandio

Rosana Estrada

Nicole Marie Fatano

Brenda Eunice Galdamez

Maria Lorena Garcia

Jany Guerrero

Sonia Maria Herrera

Norma Hyman

Ashley Harralyn Jacobs

Kala Rose Jacobs

Sharon M. Kelly

Heeyoung Ko

Panhia Lee

Janeice M. Marroquin

Susan Carol McGibbon

Taylor J. Merrill

Margaret Mary Meshot

Cheryl Ann Mudica

Stacy Ann Myers

Jessica Orozco

Monica Orozco

Kimberlie Patterson

Sonia Garcia Ramirez

Danielle Claudine Reyes

Carina Joel Richardson

Monica Ines Rodriguez-Jackson

Monique Munoz Rose

Carole A. Santos

Yulia Shillo

Rulita Edralin Wells

Blanca Delia Zermeno

CANDIDATES FOR TRANSFER ACHIEVEMENT CERTIFICATE 2007-2008

Ahlam Adli Abdel Kader

Akad Adli Abdel Kader

Michelle Lee Abiad

Lindsey Adams

Heather Nicole Adams (HP)

Stewart Jamison Adams

Ivijan Afrasiabi

Cynthia Flora Aguilera

Vanessa Aguirre

Gye-Yeon Ahn

Johanna Belen Albarracin

Kayo Alcala

Robin Taylor Alcorn

Walter Bryce Aldenderfer

Sarah Alexander

Gwynneth Alldis

Karen Almog

Matthew William Alvis

Douglas A. Anaya

Elisabeth Carol Anderson

Kaili Anastasia Anderson

Stacey Michelle Antista

Alexa Michelle Antongiovanni

Tamami Aokage

Leanna Jean Apland

Tamami Arai

Veronica L. Arellano

Elizabeth Arreguin

Danny Arroyo

Senorina Arroyo

Adam Astan

Dagbovie Ayawovi

Hailey Elizabeth Ayres

Christopher Nathan Baas

Samuel Arthur Badham

Amanda Nicole Bailey

Zachary Craig Bain

Patrik Bakonyi (PTK)

Max Jeremy Banhazl

Erin Marcia Barbagelata

Tarah Brittani Bateman (PTK)

Brendan Michael Bates

Kaiya Lydamae Batsel-Alfresco

Micah Lee Battson

Sam Anthony Baumgarten

Allan Edward Bayer

Michael James Beaumonte

Brad Ryan Becker

Philip Andrew Becker

Adam George Belter

Lindsay Lee Belveal

Maria Sara Anette Bernander (PTK)

Madeline Mary Berube

Chelsea Megan Bidlow

Alison Bieda

Caitlin Virginia Bishop

Stephen Michael Bluett

Nicole Brittany Bose

Rita Suzanne Boss

Bridget Benita Bottoms

Raya Alice Bowden (HP)

Mark Christian Bowles

James Richard Bradley

Arial Miranda Brewer

Christopher James Broaddus

Shaun Derrick Broda

Amanda Lauren Brooks

Amber Eileen Brown

Anastasia Alexandra Brush (PTK)

Lindsay Anne Buchanan

Tabitha Brooks Buchanan

Natalie Deannam Buckley

Todd Bruce Bugbee

Jessika Elsa Bungum (PTK)

Christopher Mark Burgstaller

Jessica Suzanne Burns

Chase Henry Burton

Courtney Jane Busacca

Ashlyn Cabouli

Kyle Stephen Calbreath

Martin Calderon Raya

Corrina S. Campbell

Ian Travis Campbell

Caitlin Marleen Cannon

Renee Nicole Carmel

Kristin Danae Carralejo

Ellie Chan (PTK)

Henry Chan

Caitlin Ann Chapman

Deanna Marie Chavez

Tazbah Rose Chavez

Sophia Ines Checa

Hang Cheng

Tatiana Marie Childs

Alyssa Rose Chino

Kristie A. Cisneros

Tyler Allen Clark

Brettany Clemens

Chelsea Marie Clishem (HP)

Richard Jay Coates

Adam James Cohen

Stephanie Maxine Cohen

Lauren Krista Cole

Joshua Ryan Collopy

Kelly Sara Conaway

Sheryl Joan D. Condino

Andrew Gregory Conn

James David Connick

Misael Contreras

Brittany Nicole Cook

Thomas James Cook

Colleen Suzanne Cotter

Joshua Andrew Cowan

Christina Marie Cox

Julianne Grace Crawford

Morgan Alexander Crawford (HP)

Jesse Dylan Crossno

Roxana Cruz

Kelly Culhane

Thomas Benjamin Curran

Alejandro Dachner (PTK)

Lindsay Colette Dalrymple

Danielle Stetson Danetra

Skyler Michael Davin

Chelsea J. Davis

Julie Analysa Davis

Ashley De La Rosa

April Mae De Leon

Pierre Cesar De Mirman (HP)

Christopher Allen Deetz

Christina Marie Depippo

Matthew Dana Dirado

Tyler Ross Dobbs

Daniel Scott Dodge

Sean Timothy Dolan

Jordan Ann Donati

Chas Phillip Donner

Jason Carter Dorfman

Erin Anne Dowley (PTK)

Ryan Andrew Dutton

Austen Richard Earle

Emily Rose Elledge

David Scottbagalio Elstner (HP) (PTK)

Kevin Morgan Embertson

Brittany Nicole Esparza

Jennifer Marie Etcheverry

Andre Ephraim Evans (PTK)

Gazaleh Faghih

Gideon Meran Feit

Jason William Feldman

William Stephen Fiedtkou

Rebecca Lyn Finley

David James Fisher

Kortney Kennedy Fitchner

Tom Fitzgerald (PTK)

Vanessa L. Flores

Kalani Courtney Floyd

Samuel Lewis Flynn

Rosalyn Eve Foreman

Leticia Nuemi Forney

Wade Forsyth

Wendy Anna Fragale

Sean Clarke France

Chelsea Bonnakay Freeman

Rachel Sophia Freund

Nicole Woodward Fries

Darin Fryklund

Kyle Thomas Fuller

Heather Lea Fults

Timothy Keene Gallup

Fabian Garcia

William Garcia

Anthony Vincent Garibay

Brendon Beresford Garner

Joshua D. Garrett (HP) (PTK)

Emma Christina Gaskill

Kevina Ann Gibbs (HP)

James Ryan Gillespie

Danielle Giron

Mary M. Gish

Maryanna Giuliani

Carey David Gladhill

Ida Goldkorn (HP)

Jaclyn Grace Gonzalez

Richard Edward Gonzalez

Tony Andrew Gonzalez (PTK)

Vanessa Geissle Gonzalez

Robbie Eu